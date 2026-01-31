Circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe drumurile din R. Moldova. Ninsori și polei în mai multe regiuni, fără trasee blocate

13:30

Tariful pentru gaz ar trebui să fie redus cu 17,5 la sută și să fie stabilit la 13,8 lei pentru un metru cub. La această concluzie au ajuns deputații Partidului Nostru în urma calculelor efectuate. Reducerea propusă de formațiune este de aproape două ori mai mare decât cea pe care o solicită compania Energocom. […] Articolul Calculele Partidului Nostru arată că tariful pentru gaz trebuie redus cu peste 17%, de două ori mai mult decât propune Energocom apare prima dată în ZIUA.md.