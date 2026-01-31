O moldoveancă, reținută în Italia, după ce ar fi încercat să omoare femeia de care îngrijea: Cum a încercat să ascundă fapta

18:30

Primarul capitalei, Ion Ceban, s-a arătat indignat de starea mai multor curți din diferite sectoare ale orașului, care au fost incluse în programul „Curtea europeană”, pentru a fi reabilitate. „Îi tot văd prin oraș cu tribună, sub tribună, tirajează minciuni și tot vând mâța în sac cetățenilor. Adevărata față a 6 ani de minciuni ale celor de la guvernare. Vom interveni noi, că de tot ce vă apucați numai distrugeți”, a scris edilul, pe rețele.