Horoscop 31 ianuarie 2026. Plouă cu bani. O zodie descoperă secretul bogăției. Își mărește averea
Observatorul de Nord, 1 februarie 2026 07:30
O zi cu multe oportunități financiare pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile. Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 31 ianuarie 2026 La locul de muncă, ideile inovatoare nu vor trece neobservate. Ai încredere în instinctele tale și nu ezita să propui soluții îndrăznețe, deoarece […]
• • •
Acum 30 minute
07:30
Horoscop 31 ianuarie 2026. Plouă cu bani. O zodie descoperă secretul bogăției. Își mărește averea
O zi cu multe oportunități financiare pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile. Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 31 ianuarie 2026 La locul de muncă, ideile inovatoare nu vor trece neobservate. Ai încredere în instinctele tale și nu ezita să propui soluții îndrăznețe, deoarece […] Post-ul Horoscop 31 ianuarie 2026. Plouă cu bani. O zodie descoperă secretul bogăției. Își mărește averea apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum o oră
06:50
Un sorocean amendat fiindcă a ascultat la miez de noapte muzica prea tare, dar nu a vrut să-i audă și pe polițiști
Un locuitor din municipiul Soroca a fost sancționat contravențional după ce a refuzat să respecte solicitarea poliției de a reduce volumul muzicii, deranjând liniștea publică în plină noapte. Instanța a decis aplicarea unei amenzi de 1.200 de lei, subliniind gravitatea nesubordonării față de cerințele legale ale oamenilor legii. Incidentul a avut loc în noaptea de […]
Acum 2 ore
06:10
Meteo, 1 februarie 2026: luna începe fără precipitații, iar gerul „va crăpa pietrele"
Prima zi de februarie, conform prognozelor meteorologilor, în raioanele de nord ale Republicii Moldova va fi una foarte geroasă, iar precipitațiile vor lipsi cu desăvârșire. Astfel, în termometre vom avea de la -8 până la -14 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este zero, umiditatea aerului va fi de 61 procente, iar viteza vântului va fi […]
06:00
Podcast OBSERVATORUL cu Ion Spătaru: Amalgamarea voluntară trebuie să fie și responsabilă / VIDEO
Despre amalgamarea voluntară se discută tot mai intens în ultima perioadă, pe fondul faptului că timpul alocat acestui proces se apropie de limită. În acest context, Guvernul Republicii Moldova a aprobat, la 15 martie 2023, „Strategia de reformă a administrației publice pentru perioada 2023–2030„, document care prevede un proces coerent și bine organizat de amalgamare […]
Acum 24 ore
17:30
Jaf stradal nocturn la Soroca, doi frați au atacat un cuplu și au furat… 100 de lei
O plimbare obișnuită spre casă s-a transformat într-un coșmar pentru un cuplu din municipiul Soroca, atacat în plină noapte de doi tineri. Lovituri, panică, urmărire pe stradă și bani furați – acesta este tabloul unui jaf stradal care a ajuns în instanță, dar s-a încheiat ulterior prin împăcarea părților. Incidentul s-a produs în noaptea de […]
16:20
De ce să pui oțet în tigaie când gătești piept de pui. Trucul pe care gospodinele îl recomandă
Te întrebi de ce să pui oțet în tigaie atunci când gătești piept de pui. Acesta este trucul pe care toate gospodinele îl recomandă. Este secretul unei reușite în bucătărie și al unui preparat fraged și gustos. Oțetul este unul dintre cele mai puternice, dar totuși subestimate ingrediente din bucătărie. Mulți îl consideră doar un […]
14:20
Nicio sărbătoare nu se trece fără multă mâncare și alcool. Îți venim în ajutor cu un scurt ghid de detoxifiere a ficatului. După cum deja știi, excesele în alimentație și alcoolul nu fac bine organismului, deci e bine să încercăm o detoxifiere, scrie ea.md. Când avem nevoie de detoxifiere? Pentru început, uită de toată treaba cu […]
13:30
Plictiseala nu este doar un moft sau o stare trecătoare, ci un semnal important al minții tale. Află ce spun specialiștii despre cauzele plictiselii, cum îți influențează starea de bine și ce poți face ca să o transformi într-o oportunitate de autocunoaștere, echilibru și creativitate. Te surprinzi uneori derulând fără scop pe telefon, privind la […]
12:30
Curtea Constituțională i-a spus NU lui Vasile Tarlev. Decizie importantă privind coruperea electorală pasivă
Curtea Constituțională a constatat drept inadmisibile solicitările fostului premier Vasile Tarlev, actualmente deputat. Alături de un grup de persoane care s-au ales cu amenzi pentru că au acceptat bani în procesul electoral, Tarlev a cerut declararea ca fiind neconstituționale a prevederilor care oferă poliției și ofițerilor CNA competența de a constata și documenta cazurile de […]
11:30
Un șofer din raionul Soroca, care a fugit de poliție, s-a ales cu permisul suspendat și 40 de ore de muncă în folosul comunității
Un conducător auto din raionul Soroca a fost sancționat de instanță după ce a refuzat să oprească la semnalul poliției și a încercat să se eschiveze intrând într-o gospodărie. Judecătoria Soroca a decis aplicarea muncii neremunerate în folosul comunității și suspendarea temporară a permisului de conducere, subliniind gravitatea acestui tip de abatere pentru siguranța rutieră. […]
11:20
A fost găsit leacul pentru cancerul pancreatic – tratamentul care aduce speranţe
Tratament revoluţionar care aduce speranţe lumii întregi. Oamenii de ştiinţă din Spania au reuşit să găsească leacul pentru cancerul pancreatic, una dintre cele mai letale boli, scrie observatornews.ro. Cercetările au fost făcute pe animale, iar medicii speră că, în următorii ani, vor putea începe testele clinice pe oameni. În România, aproape 3.000 de pacienţi […]
10:30
Escrocherie: O nouă „platformă investițională" e promovată online. De această dată, cu „testamente"
Pe Facebook și Instagram e promovată o nouă „platformă investițională", despre care se afirmă că se regăsește în „testamente" lăsate de foști politicieni (ca Mircea Snegur, Elena Bodnarenco sau Iurie Păsat). Internauții sunt îndemnați să-și introducă datele personale pe un site și să investească 4500 de lei pentru a câștiga sume lunare de zeci de ori mai mari. E o ESCROCHERIE! […]
08:50
Pregătiți buzunarele: marți, 3 februarie, vine pensia, la 10 februarie primim alocațiile, iar pe 13 februarie va fi finanțat ajutorul social
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna februarie. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 3 februarie, la data de 10 februarie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de […]
08:10
Ce-i cu datoria de 4 milioane de lei? Autoritățile au explicat, iar consilierii municipali au respins cererea președintelui raionului Soroca / VIDEO
Disputa financiară de peste 4 milioane de lei dintre conducerea raionului și a primăriei municipiului Soroca, a ajuns pe masa consilierilor locali. Juriștii au lămurit aleșilor ce este cu acest caz și că e vorba de o cerere de rutină. Problema este una mai veche, și are la bază un contract de sub-împrumut semnat la […]
Ieri
06:40
În zilele de 31 ianuarie, 1 și 2 februarie benzina se scumpește cu șase bani, iar motorina cu nouă bani
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru zilele de 31 ianuarie, 1 și 2 februarie 2026 – un litru de benzină este comercializat cu 23 de lei și 5 bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 19 lei și 92 de bani. Astfel, benzina se va […]
06:10
Meteo, 31 ianuarie 2026: precipitații puțin probabile și cu valori termice sub zero
Ultima zi de ianuarie, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, după cum informează meteorologii, va fi una fără precipitații și cu valori termice mult sub zero grade. Temperatura aerului se va încadra între -7 și -12 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 72 procente, iar […]
30 ianuarie 2026
18:00
Implicată constant în activități civice, educaționale și culturale din raionul Drochia, Alexandra Moldovan este una dintre vocile active ale generației tinere. Recent, aceasta a fost aleasă și investită în funcția de președintă a Consiliului Raional al Tinerilor Drochia. Cunoscută pentru spiritul său analitic, creativitatea și deschiderea față de inițiativele comunitare, Alexandra Moldovan s-a remarcat de-a […]
17:40
IN MEMORIAM: Alexandra Bruma – floare culeasă prea devreme pentru grădina cerului
Întreaga comunitate școlară a devenit profund îndurerată de decesul prematur a celei care a fost Alexandra Bruma, domiciliată în satul Trifăuți, fiind elevă în clasa a VII-a, la Gimnaziul „Grigore Vieru" din satul Vasilcău, raionul Soroca. Este floarea culeasă prea devreme pentru grădina cerului. Era un suflet blând, foarte liniștit, o fire mărinimoasă, un îngeraș […]
16:10
Anunțul despre oprirea bombardamentelor în următoarele două zile a fost făcut vineri de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a precizat că decizia a fost luată la solicitarea președintelui american, Donald Trump. Acesta însă anunțase joi despre un armistițiu energetic pe durata unei săptămâni, invocând temperaturile extrem de scăzute din Ucraina, transmite stiri.md […]
15:50
Vot cu scandal la Soroca pentru comisia de concurs din educație: Diana Tanas vs Mihail Ojog / VIDEO
La ședința Consiliului municipal Soroca de ieri, 29 ianuarie 2026, ultimul subiect de pe ordinea de zi a fost printre cele mai dezbătute. Este vorba despre delegarea de către socialiști a colegului lor, Mihail Ojog în componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director în instituțiile de învățământ liceal. Proiectul de decizie a fost elaborat […]
14:20
În această săptămână, informăm și discutăm despre importanța prevenirii cancerului de col uterin prin vaccinare HPV și testare regulată. Vaccinarea împotriva HPV este sigură, eficientă, gratuită și reprezintă una dintre cele mai importante intervenții preventive pentru reducerea riscului de cancer de col uterin, informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Este recomandată fetelor și băieților cu […]
14:00
Kremlinul confirmă că Trump i-a cerut lui Putin să nu bombardeze Kievul până la 1 februarie
Kremlinul a declarat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin a primit o solicitare personală din partea omologului său american, Donald Trump, de a opri atacurile asupra Kievului până la 1 februarie, pentru a crea un mediu favorabil negocierilor de pace, informează Reuters, citată de news.ro și moldpres.md „Într-adevăr, preşedintele Trump i-a cerut personal preşedintelui Putin […]
13:40
La 3 februarie 2026 ar putea fi examinată decizia privind prețurile reglementate la gazele naturale
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă că marți, 3 februarie 2026, ar putea examina și supune aprobării solicitarea S.A. „Energocom" privind prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale către anumite categorii de consumatori finali, în contextul obligației de serviciu public, transmite moldpres
12:40
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut într-un alt dosar, după ce procurorii au cerut 9 ani pentru provocarea unui accident rutier, soldat cu decesul unui adolescent, informează anticoruptie.md. Conform oamenilor legii, dosarul nou a fost inițiat pentru tortură sau trtament inuman și degradant. Ciochină a fost reținut de ofițerii INI după ședința […] Post-ul Nicanor Ciochină, reținut într-un alt dosar / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Echipele de drumari au acționat pe parcursul nopții și continuă lucrările de combatere a lunecușului în mai multe raioane din nordul țării. Pentru siguranța șoferilor, au fost mobilizate 32 de utilaje și 17 muncitori, fiind răspândite 153 de tone de sare tehnică și 25 de tone de material antiderapant. Autoritățile avertizează că pe anumite sectoare […] Post-ul Drumarii intervin pentru combaterea lunecușului pe drumurile din Nord apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
La un bărbat de 38 de ani, din satul Trifăuți, a fost depistată o masă vegetală mirositoare de marijuana # Observatorul de Nord
În baza unei informații operative, polițiștii de la Inspectoratul de Poliție au efectuat o percheziție autorizată într-o gospodărie din satul Trifăuți la domiciliul unui bărbat de 38 de ani. În urma percheziției, oamenii legii au depistat și ridicat dispozitive confecționate artizanal, destinate consumului de cannabis, precum și masă vegetală uscată și mărunțită, pe suprafața dispozitivelor […] Post-ul La un bărbat de 38 de ani, din satul Trifăuți, a fost depistată o masă vegetală mirositoare de marijuana apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Tableta de vineri Cu siguranță, această avertizare este cunoscută tuturor celor care privesc programele de știri, de la varii posturi TV, fie din Republica Moldova, fie din România. Practic, zece-douăzeci la sută din informațiile cu care suntem „bombardați” seară de seară sunt de domeniul sinistrului, marasmului sau grotescului, în cel mai bun caz. […] Post-ul „Atenție! Informațiile și detaliile care urmează vă pot afecta emoțional” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Atenție! Vremea se schimbă brusc – drumurile și trotuarele vor deveni adevărate pericole, pentru mașini și pietoni # Observatorul de Nord
Meteorologii ne avertizează că, în următoarele zile vremea se răcește considerabil, iar precipitațiile mixte vor crea condiții periculoase de polei și ghețuș pe drumuri și trotuare, crescând riscul accidentelor rutiere și al traumatismelor cauzate de alunecare. În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor […] Post-ul Atenție! Vremea se schimbă brusc – drumurile și trotuarele vor deveni adevărate pericole, pentru mașini și pietoni apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
L-a convins Donald Trump pe Vladimir Putin să nu mai atace Ucraina timp de o săptămână? # Observatorul de Nord
Donald Trump afirmă că l-a convins pe Vladimir Putin să înceteze atacurile asupra Kievului și altor orașe ucrainene timp de o săptămână, în contextul unei crize umanitare agravate de temperaturile extrem de scăzute, scrie adevarul.ro Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze această posibilitate, menținând incertitudinea asupra […] Post-ul L-a convins Donald Trump pe Vladimir Putin să nu mai atace Ucraina timp de o săptămână? apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Caz tragic tragic în raionul Florești. Un bărbat a murit strangulat cu funia de siguranță # Observatorul de Nord
Un bărbat de 38 de ani a decedat în urma unui incident produs în propria gospodărie. Tragedia a avut loc în satul Cuhureștii de Jos din raionul Florești. Potrivit reprezentanților Poliției, victima se afla la domiciliu și curăța un copac. În timp ce tăia crengile, acesta pierdut echilibrul, a alunecat și s-a strangulat cu funia […] Post-ul Caz tragic tragic în raionul Florești. Un bărbat a murit strangulat cu funia de siguranță apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Pentru siguranța la trafic drumarii au intervenit (și) pe sectoarele de drum din raioanele Soroca, Florești și Drochia # Observatorul de Nord
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. În zona de Nord, partea carosabilă este umedă, pe alocuri înzăpezită și cu formări de ghețuș, iar în zonele de Centru și Sud carosabilul se prezintă umed, informează andsa.md În contextul condițiilor meteo actuale, drumarii au […] Post-ul Pentru siguranța la trafic drumarii au intervenit (și) pe sectoarele de drum din raioanele Soroca, Florești și Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026: euro crește cu 8 bani, iar dolarul s-a scumpit cu 10 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru următoarele trei zile, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 12 de bani, cu 8 bani mai mult decât joi. Dolarul american urcă la 16 lei și 84 de bani, cu 10 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea […] Post-ul Curs valutar pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026: euro crește cu 8 bani, iar dolarul s-a scumpit cu 10 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:40
„150 și ai plecat” – doi vameși, luați prin surprindere de angajații SPIA / VIDEO # Observatorul de Nord
Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI, sub conducerea Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), au documentat acțiunile ilegale a doi angajați ai postului vamal Giurgiulești, manifestate prin pretinderea mijloacelor financiare de la transportatori. Potrivit materialelor cauzei, în perioada octombrie 2024 pînă în prezent, aceștia ar fi pretins și primit bani de […] Post-ul „150 și ai plecat” – doi vameși, luați prin surprindere de angajații SPIA / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Prețul la produsele petroliere pentru astăzi, 30 ianuarie 2026: benzina rămâne la prețul de ieri, iar motorina se scumpește cu cinci bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 30 ianuarie 2026 – un litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,99 lei, iar un litru de motorină 19,83 lei. Aceasta înseamnă că, prețul benzinei rămâne la același nivel, iar cel al […] Post-ul Prețul la produsele petroliere pentru astăzi, 30 ianuarie 2026: benzina rămâne la prețul de ieri, iar motorina se scumpește cu cinci bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 30 ianuarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea precipitații sub formă de ninsoare și valori termice cu semnul minus. Temperatura aerului se va încadra între -1 și -8 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 84 procente, iar vântul […] Post-ul Meteo, 30 ianuarie 2026: ninsori neînsemnate și valori termice negative apare prima dată în Observatorul de Nord.
29 ianuarie 2026
17:00
Procurorii cer nouă ani de închisoare, iar Ciochină spune că „sunt niște aberații” # Observatorul de Nord
Deși procurorii au solicitat nouă ani de închisoare pentru ex-primarul de la Boldurești, Nicanor Ciochină, acesta spune că „sunt niște aberații” pe care nu le comentează. Or, aici ping-pongul dintre cele două părți nu se termină: pe de-o parte procurorii cer arestarea preventivă până la sentința definitivă, dar Nicanor Ciochină consideră solicitarea procurorilor drept neîntemeiată, […] Post-ul Procurorii cer nouă ani de închisoare, iar Ciochină spune că „sunt niște aberații” apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Ședința Consiliului Municipal Soroca de astăzi: între „superstiții”, bazar și… alegerea lui Mihail Ojog / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, 29 ianuarie 2026, consilierii municipali au fost convocați în prima ședință din 2026. Din cele 46 de proiecte de decizie, două au fost retrase de la începutul întrunirii de primara Lilia Pilipețchi, inclusiv cel cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Soroca pentru anii 2026-2030, care va fi repus pe masa […] Post-ul Ședința Consiliului Municipal Soroca de astăzi: între „superstiții”, bazar și… alegerea lui Mihail Ojog / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
În luna ianuarie, Comisiai Medicamentului a autorizat 30 medicamente, dintre care 17 medicamente noi și 13 – repetat # Observatorul de Nord
Membrii Comisiei Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) au autorizat în luna Ianuarie 30 medicamente, dintre care 17 medicamente noi și 13 – repetat, transmite moldpres.md. Potrivit AMDM, printre medicamentele autorizate se numără: Febuxostat – comprimate filmate (DCI: Febuxostatum) – se utilizează pentru tratamentul gutei, care este asociată cu un exces al […] Post-ul În luna ianuarie, Comisiai Medicamentului a autorizat 30 medicamente, dintre care 17 medicamente noi și 13 – repetat apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat reducerea birocrației din instituțiile de învățământ secundar general. # Observatorul de Nord
Acesta prevede soluții pentru îmbunătățirea managementului instituțional, inițiative pentru creșterea stării de bine a cadrelor didactice și diminuarea epuizării profesionale prin eficientizarea procesului de evaluare și simplificarea procedurii de raportare pentru cadrele didactice implicate în implementarea incluziunii. „Am schimbat filosofia și atitudinea Ministerului Educației față de sistem. Am zis foarte clar că mergem pe încredere […] Post-ul Ministerul Educației și Cercetării a anunțat reducerea birocrației din instituțiile de învățământ secundar general. apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Lilia este cea mai mică dintre copiii mamei sale. Tatăl a părăsit familia când ea era mică, iar mama a rămas să-i crească singură în casa părintească… Lilia, încă tânără, a plecat de acasă. A ajuns să trăiască greu, mutându-se dintr-un loc în altul. La un moment dat, a plecat la Edineț, apoi la Briceni, […] Post-ul Viața după comă. „Mai mult ajutor de la străini decât de la rude” apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
S-a urcat beat la volan, chiar de ziua femeii, și a foast condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 39 de ani, recunoscut vinovat de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică, fără permis de conducere. Instanța de judecată l-a condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la o pedeapsă definitivă de 2 ani și 6 luni de închisoare, cu […] Post-ul S-a urcat beat la volan, chiar de ziua femeii, și a foast condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Din cele 62 de proiecte investiționale finanțate de CNAM, în anul 2026, două sunt la Soroca. Vezi care sunt acestea. # Observatorul de Nord
Comisia specializată de selectare și evaluare a proiectelor investiționale a desemnat câștigătorii concursului de proiecte finanțate în 2026 din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, informează cnam.md Astfel, 62 de proiecte investiționale vor fi finanțate în anul curent. Acestea au fost selectate dintr-un […] Post-ul Din cele 62 de proiecte investiționale finanțate de CNAM, în anul 2026, două sunt la Soroca. Vezi care sunt acestea. apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Expoziția „Izvorul Inspirației” a pictorului Victor Tetco, inaugurată la Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca # Observatorul de Nord
Sala de la Colț a Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca a găzduit ieri, inaugurarea expoziției de picturi „Izvorul Inspirației”, semnată de pictorul Victor Tetco, un artist al cărui univers creativ depășește granițele tehnicii și se adresează direct sufletului. Lucrările expuse reflectă o diversitate stilistică impresionantă – de la rigoarea și finețea desenului grafic, […] Post-ul Expoziția „Izvorul Inspirației” a pictorului Victor Tetco, inaugurată la Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Întreprinderea de Stat Moldelectrica informează că, în urma măsurilor operative întreprinse, linia electrică aeriană LEA 110 kV Șoldănești–Florești a fost reconectată și pusă în funcțiune, fiind restabilită alimentarea cu energie electrică a consumatorilor afectați din stația electrică Șoldănești 110/35/10 kV, informează provincial.md Mai rămân deconectate unele linii electrice aeriene de 35 și 110 kV din […] Post-ul LEA 110 kV Șoldănești–Florești a fost reconectată. și pusă în funcțiune apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
La un eveniment vedem distracție, muzică și emoții. Ce nu vedem este munca din spate. Astăzi, la „La Taclale cu Vânzare”, vorbim cu Gheorghe și Tamara Șevciuc — moderatori și DJ de evenimente — despre pasiune, presiune, public și viața trăită cu microfonul în mână. Ce e frumos, ce e greu ne spun dânșii. Post-ul Când moderatorul și DJ-ul vorbesc pe aceeași frecvență apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Cererea de retragere a cetățeniei române pe numele Victoriei Furtună se află în anali, confirmă ANC. Ce prevede procedura? # Observatorul de Nord
Cererea de retragere a cetățeniei române pe numele Victoriei Furtună (sursa foto: Victoria Furtună/Facebook) se află „în analiză” la Comisia pentru cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), confirmă autoritățile române, pentru AGORA. Potrivit legii, Furtună a fost citată la audieri „la domiciliul cunoscut”, iar absența ei nu împiedică desfășurarea procedurilor, informează agora.md Îndeplinirea […] Post-ul Cererea de retragere a cetățeniei române pe numele Victoriei Furtună se află în anali, confirmă ANC. Ce prevede procedura? apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 29 ianuarie 2026 – litrul de benzină A95 costă maximum 22,99 lei, iar motorina poate fi procurată cu 19,78 lei. Aceasta înseamnă că un litrru de benzină s-a ieftinit cu un ban, iar motorina […] Post-ul După un val de scumpiri, astăzi benzina se ieftinește cu un ban apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
A fost lansat proiectul ”Implementarea managementului energetic în regiunea 2” # Observatorul de Nord
Experți în domeniul energiei GIZ, Reprezentanții primăriei Soroca, Consiliilor raionale Soroca și Drochia au participat online, la evenimentul de lansare a proiectului ”Implementarea managementului energetic în regiunea 2”. Este vorba despre o activitate organizată de Energy4Moldova, parte a proiectului ”Eficiența Energetică și Energiei Regenerabile în Republica Moldova”, în cadrul căreia a fost creat […] Post-ul A fost lansat proiectul ”Implementarea managementului energetic în regiunea 2” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
A fost modificat Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale/municipale/regionale # Observatorul de Nord
În contextul măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat modificarea Orarului de desfășurare a olimpiadelor raionale/municipale/regionale organizate în baza testelor unice (anul de studii 2025-2026). Astfel, olimpiadele vor începe sâmbătă, 07 februarie 2026, conform orarului stabilit prin Ordinul MEC nr. 178 din 28 ianuarie […] Post-ul A fost modificat Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale/municipale/regionale apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
O nouă victorie marca Alexandru Solovei – campion republican rezervat sportivilor sub 23 de ani. # Observatorul de Nord
În sala de sport a Institutul de Educație Fizică și Sport din Chișinău s-a disputat campionatul Republicii Moldova la lupte, rezervat sportivilor sub 23 de ani. Cum și era de așteptat, competiția a fost dominată de luptătorii Centrului de Pregătire a Loturilor Naționale. Din echipa care a câștigat nu mai puțin de 24 (!) titluri […] Post-ul O nouă victorie marca Alexandru Solovei – campion republican rezervat sportivilor sub 23 de ani. apare prima dată în Observatorul de Nord.
