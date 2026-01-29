Cererea de retragere a cetățeniei române pe numele Victoriei Furtună se află în anali, confirmă ANC. Ce prevede procedura?

10:10

Ai făcut o fotografie spectaculoasă sau ai surprins o problemă care trebuie să ajungă la urechile autorităților? Rubrica FOTOGRAFIA ZILEI de la Observatorul de Nord este locul perfect pentru imaginea ta! Trimite-ne fotografia pe Facebook.com/observatorul.mdSpune-ne când, unde și în ce context a fost realizatăNoi o vom promova pentru ca mesajul tău să ajungă la cât mai […] Post-ul FOTOGRAFIA ZILEI: Iarna poate fi spectaculoasă! apare prima dată în Observatorul de Nord.