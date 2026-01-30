Vot cu scandal la Soroca pentru comisia de concurs din educație: Diana Tanas vs Mihail Ojog / VIDEO
Observatorul de Nord, 30 ianuarie 2026 15:50
La ședința Consiliului municipal Soroca de ieri, 29 ianuarie 2026, ultimul subiect de pe ordinea de zi a fost printre cele mai dezbătute. Este vorba despre delegarea de către socialiști a colegului lor, Mihail Ojog în componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director în instituțiile de învățământ liceal. Proiectul de decizie a fost elaborat […]
• • •
16:10
Anunțul despre oprirea bombardamentelor în următoarele două zile a fost făcut vineri de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a precizat că decizia a fost luată la solicitarea președintelui american, Donald Trump. Acesta însă anunțase joi despre un armistițiu energetic pe durata unei săptămâni, invocând temperaturile extrem de scăzute din Ucraina, transmite stiri.md […]
15:50
Vot cu scandal la Soroca pentru comisia de concurs din educație: Diana Tanas vs Mihail Ojog / VIDEO # Observatorul de Nord
La ședința Consiliului municipal Soroca de ieri, 29 ianuarie 2026, ultimul subiect de pe ordinea de zi a fost printre cele mai dezbătute. Este vorba despre delegarea de către socialiști a colegului lor, Mihail Ojog în componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director în instituțiile de învățământ liceal. Proiectul de decizie a fost elaborat […]
14:20
În această săptămână, informăm și discutăm despre importanța prevenirii cancerului de col uterin prin vaccinare HPV și testare regulată. Vaccinarea împotriva HPV este sigură, eficientă, gratuită și reprezintă una dintre cele mai importante intervenții preventive pentru reducerea riscului de cancer de col uterin, informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Este recomandată fetelor și băieților cu […]
14:00
Kremlinul confirmă că Trump i-a cerut lui Putin să nu bombardeze Kievul până la 1 februarie # Observatorul de Nord
Kremlinul a declarat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin a primit o solicitare personală din partea omologului său american, Donald Trump, de a opri atacurile asupra Kievului până la 1 februarie, pentru a crea un mediu favorabil negocierilor de pace, informează Reuters, citată de news.ro și moldpres.md „Într-adevăr, preşedintele Trump i-a cerut personal preşedintelui Putin […]
13:40
La 3 februarie 2026 ar putea fi examinată decizia privind prețurile reglementate la gazele naturale # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă că marți, 3 februarie 2026, ar putea examina și supune aprobării solicitarea S.A. „Energocom" privind prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale către anumite categorii de consumatori finali, în contextul obligației de serviciu public, transmite moldpres.md „Cererea înaintată de S.A. „Energocom", împreună cu materialele aferente, a fost publicată […]
12:40
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut într-un alt dosar, după ce procurorii au cerut 9 ani pentru provocarea unui accident rutier, soldat cu decesul unui adolescent, informează anticoruptie.md. Conform oamenilor legii, dosarul nou a fost inițiat pentru tortură sau trtament inuman și degradant. Ciochină a fost reținut de ofițerii INI după ședința […]
11:40
Echipele de drumari au acționat pe parcursul nopții și continuă lucrările de combatere a lunecușului în mai multe raioane din nordul țării. Pentru siguranța șoferilor, au fost mobilizate 32 de utilaje și 17 muncitori, fiind răspândite 153 de tone de sare tehnică și 25 de tone de material antiderapant. Autoritățile avertizează că pe anumite sectoare […]
11:40
La un bărbat de 38 de ani, din satul Trifăuți, a fost depistată o masă vegetală mirositoare de marijuana # Observatorul de Nord
În baza unei informații operative, polițiștii de la Inspectoratul de Poliție au efectuat o percheziție autorizată într-o gospodărie din satul Trifăuți la domiciliul unui bărbat de 38 de ani. În urma percheziției, oamenii legii au depistat și ridicat dispozitive confecționate artizanal, destinate consumului de cannabis, precum și masă vegetală uscată și mărunțită, pe suprafața dispozitivelor […]
11:10
Tableta de vineri Cu siguranță, această avertizare este cunoscută tuturor celor care privesc programele de știri, de la varii posturi TV, fie din Republica Moldova, fie din România. Practic, zece-douăzeci la sută din informațiile cu care suntem „bombardați" seară de seară sunt de domeniul sinistrului, marasmului sau grotescului, în cel mai bun caz. […]
09:30
Atenție! Vremea se schimbă brusc – drumurile și trotuarele vor deveni adevărate pericole, pentru mașini și pietoni # Observatorul de Nord
Meteorologii ne avertizează că, în următoarele zile vremea se răcește considerabil, iar precipitațiile mixte vor crea condiții periculoase de polei și ghețuș pe drumuri și trotuare, crescând riscul accidentelor rutiere și al traumatismelor cauzate de alunecare. În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor […]
09:20
L-a convins Donald Trump pe Vladimir Putin să nu mai atace Ucraina timp de o săptămână? # Observatorul de Nord
Donald Trump afirmă că l-a convins pe Vladimir Putin să înceteze atacurile asupra Kievului și altor orașe ucrainene timp de o săptămână, în contextul unei crize umanitare agravate de temperaturile extrem de scăzute, scrie adevarul.ro Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze această posibilitate, menținând incertitudinea asupra […]
08:40
Caz tragic tragic în raionul Florești. Un bărbat a murit strangulat cu funia de siguranță # Observatorul de Nord
Un bărbat de 38 de ani a decedat în urma unui incident produs în propria gospodărie. Tragedia a avut loc în satul Cuhureștii de Jos din raionul Florești. Potrivit reprezentanților Poliției, victima se afla la domiciliu și curăța un copac. În timp ce tăia crengile, acesta pierdut echilibrul, a alunecat și s-a strangulat cu funia […]
08:20
Pentru siguranța la trafic drumarii au intervenit (și) pe sectoarele de drum din raioanele Soroca, Florești și Drochia # Observatorul de Nord
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. În zona de Nord, partea carosabilă este umedă, pe alocuri înzăpezită și cu formări de ghețuș, iar în zonele de Centru și Sud carosabilul se prezintă umed, informează andsa.md În contextul condițiilor meteo actuale, drumarii au […]
08:10
Curs valutar pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026: euro crește cu 8 bani, iar dolarul s-a scumpit cu 10 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru următoarele trei zile, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 12 de bani, cu 8 bani mai mult decât joi. Dolarul american urcă la 16 lei și 84 de bani, cu 10 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea […]
07:40
„150 și ai plecat” – doi vameși, luați prin surprindere de angajații SPIA / VIDEO # Observatorul de Nord
Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI, sub conducerea Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), au documentat acțiunile ilegale a doi angajați ai postului vamal Giurgiulești, manifestate prin pretinderea mijloacelor financiare de la transportatori. Potrivit materialelor cauzei, în perioada octombrie 2024 pînă în prezent, aceștia ar fi pretins și primit bani de […]
06:50
Prețul la produsele petroliere pentru astăzi, 30 ianuarie 2026: benzina rămâne la prețul de ieri, iar motorina se scumpește cu cinci bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 30 ianuarie 2026 – un litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,99 lei, iar un litru de motorină 19,83 lei. Aceasta înseamnă că, prețul benzinei rămâne la același nivel, iar cel al […]
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 30 ianuarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea precipitații sub formă de ninsoare și valori termice cu semnul minus. Temperatura aerului se va încadra între -1 și -8 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 84 procente, iar vântul […]
17:00
Procurorii cer nouă ani de închisoare, iar Ciochină spune că „sunt niște aberații” # Observatorul de Nord
Deși procurorii au solicitat nouă ani de închisoare pentru ex-primarul de la Boldurești, Nicanor Ciochină, acesta spune că „sunt niște aberații" pe care nu le comentează. Or, aici ping-pongul dintre cele două părți nu se termină: pe de-o parte procurorii cer arestarea preventivă până la sentința definitivă, dar Nicanor Ciochină consideră solicitarea procurorilor drept neîntemeiată, […]
15:20
Ședința Consiliului Municipal Soroca de astăzi: între „superstiții”, bazar și… alegerea lui Mihail Ojog / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, 29 ianuarie 2026, consilierii municipali au fost convocați în prima ședință din 2026. Din cele 46 de proiecte de decizie, două au fost retrase de la începutul întrunirii de primara Lilia Pilipețchi, inclusiv cel cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Soroca pentru anii 2026-2030, care va fi repus pe masa […]
15:20
În luna ianuarie, Comisiai Medicamentului a autorizat 30 medicamente, dintre care 17 medicamente noi și 13 – repetat # Observatorul de Nord
Membrii Comisiei Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) au autorizat în luna Ianuarie 30 medicamente, dintre care 17 medicamente noi și 13 – repetat, transmite moldpres.md. Potrivit AMDM, printre medicamentele autorizate se numără: Febuxostat – comprimate filmate (DCI: Febuxostatum) – se utilizează pentru tratamentul gutei, care este asociată cu un exces al […]
14:50
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat reducerea birocrației din instituțiile de învățământ secundar general. # Observatorul de Nord
Acesta prevede soluții pentru îmbunătățirea managementului instituțional, inițiative pentru creșterea stării de bine a cadrelor didactice și diminuarea epuizării profesionale prin eficientizarea procesului de evaluare și simplificarea procedurii de raportare pentru cadrele didactice implicate în implementarea incluziunii. „Am schimbat filosofia și atitudinea Ministerului Educației față de sistem. Am zis foarte clar că mergem pe încredere […]
14:50
Lilia este cea mai mică dintre copiii mamei sale. Tatăl a părăsit familia când ea era mică, iar mama a rămas să-i crească singură în casa părintească… Lilia, încă tânără, a plecat de acasă. A ajuns să trăiască greu, mutându-se dintr-un loc în altul. La un moment dat, a plecat la Edineț, apoi la Briceni, […]
12:20
S-a urcat beat la volan, chiar de ziua femeii, și a foast condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 39 de ani, recunoscut vinovat de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică, fără permis de conducere. Instanța de judecată l-a condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la o pedeapsă definitivă de 2 ani și 6 luni de închisoare, cu […]
11:50
Din cele 62 de proiecte investiționale finanțate de CNAM, în anul 2026, două sunt la Soroca. Vezi care sunt acestea. # Observatorul de Nord
Comisia specializată de selectare și evaluare a proiectelor investiționale a desemnat câștigătorii concursului de proiecte finanțate în 2026 din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, informează cnam.md Astfel, 62 de proiecte investiționale vor fi finanțate în anul curent. Acestea au fost selectate dintr-un […]
11:50
Expoziția „Izvorul Inspirației” a pictorului Victor Tetco, inaugurată la Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca # Observatorul de Nord
Sala de la Colț a Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca a găzduit ieri, inaugurarea expoziției de picturi „Izvorul Inspirației", semnată de pictorul Victor Tetco, un artist al cărui univers creativ depășește granițele tehnicii și se adresează direct sufletului. Lucrările expuse reflectă o diversitate stilistică impresionantă – de la rigoarea și finețea desenului grafic, […]
11:50
Întreprinderea de Stat Moldelectrica informează că, în urma măsurilor operative întreprinse, linia electrică aeriană LEA 110 kV Șoldănești–Florești a fost reconectată și pusă în funcțiune, fiind restabilită alimentarea cu energie electrică a consumatorilor afectați din stația electrică Șoldănești 110/35/10 kV, informează provincial.md Mai rămân deconectate unele linii electrice aeriene de 35 și 110 kV din […]
10:20
La un eveniment vedem distracție, muzică și emoții. Ce nu vedem este munca din spate. Astăzi, la „La Taclale cu Vânzare", vorbim cu Gheorghe și Tamara Șevciuc — moderatori și DJ de evenimente — despre pasiune, presiune, public și viața trăită cu microfonul în mână. Ce e frumos, ce e greu ne spun dânșii.
10:00
Cererea de retragere a cetățeniei române pe numele Victoriei Furtună se află în anali, confirmă ANC. Ce prevede procedura? # Observatorul de Nord
Cererea de retragere a cetățeniei române pe numele Victoriei Furtună (sursa foto: Victoria Furtună/Facebook) se află „în analiză” la Comisia pentru cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), confirmă autoritățile române, pentru AGORA. Potrivit legii, Furtună a fost citată la audieri „la domiciliul cunoscut”, iar absența ei nu împiedică desfășurarea procedurilor, informează agora.md Îndeplinirea […] Post-ul Cererea de retragere a cetățeniei române pe numele Victoriei Furtună se află în anali, confirmă ANC. Ce prevede procedura? apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 29 ianuarie 2026 – litrul de benzină A95 costă maximum 22,99 lei, iar motorina poate fi procurată cu 19,78 lei. Aceasta înseamnă că un litrru de benzină s-a ieftinit cu un ban, iar motorina […] Post-ul După un val de scumpiri, astăzi benzina se ieftinește cu un ban apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
A fost lansat proiectul ”Implementarea managementului energetic în regiunea 2” # Observatorul de Nord
Experți în domeniul energiei GIZ, Reprezentanții primăriei Soroca, Consiliilor raionale Soroca și Drochia au participat online, la evenimentul de lansare a proiectului ”Implementarea managementului energetic în regiunea 2”. Este vorba despre o activitate organizată de Energy4Moldova, parte a proiectului ”Eficiența Energetică și Energiei Regenerabile în Republica Moldova”, în cadrul căreia a fost creat […] Post-ul A fost lansat proiectul ”Implementarea managementului energetic în regiunea 2” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
A fost modificat Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale/municipale/regionale # Observatorul de Nord
În contextul măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat modificarea Orarului de desfășurare a olimpiadelor raionale/municipale/regionale organizate în baza testelor unice (anul de studii 2025-2026). Astfel, olimpiadele vor începe sâmbătă, 07 februarie 2026, conform orarului stabilit prin Ordinul MEC nr. 178 din 28 ianuarie […] Post-ul A fost modificat Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale/municipale/regionale apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
O nouă victorie marca Alexandru Solovei – campion republican rezervat sportivilor sub 23 de ani. # Observatorul de Nord
În sala de sport a Institutul de Educație Fizică și Sport din Chișinău s-a disputat campionatul Republicii Moldova la lupte, rezervat sportivilor sub 23 de ani. Cum și era de așteptat, competiția a fost dominată de luptătorii Centrului de Pregătire a Loturilor Naționale. Din echipa care a câștigat nu mai puțin de 24 (!) titluri […] Post-ul O nouă victorie marca Alexandru Solovei – campion republican rezervat sportivilor sub 23 de ani. apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) monitorizează în permanență evoluția situației epidemiologice internaționale privind infecția cu virusul Nipah și asigură implementarea măsurilor de prevenire și control conform recomandărilor și protocoalelor în vigoare. Autoritățile sanitare din India au informat că, potrivit datelor oficiale ale Centrului Național pentru Controlul Bolilor (NCDC), în statul Bengalul de Vest, au […] Post-ul O nouă pacoste pe capul oamenilor – virusul virusul Nipah apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Curs valutar, 29 ianuarie 2026: moneda unică crește cu trei bani, iar dolarul scade cu opt bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 29 ianuarie 2026, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 04 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american coboară la 16 lei și 74 de bani, cu 8 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Post-ul Curs valutar, 29 ianuarie 2026: moneda unică crește cu trei bani, iar dolarul scade cu opt bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
ANRE vine cu precizări privind reducerea în regim de urgență a tarifelor – prețurile reglementate la gazele naturale # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit astăzi cu o reacție în contextul declarațiilor și solicitărilor publice ale unor actori politici privind reducerea în regim de urgență a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, transmite moldpres.md ANRE a subliniat că a informat publicul despre examinarea în regim de urgență a tuturor procedurilor administrative […] Post-ul ANRE vine cu precizări privind reducerea în regim de urgență a tarifelor – prețurile reglementate la gazele naturale apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2026. Leii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi vine cu lecții diferite pentru fiecare zodie, dar toate au un numitor comun: nevoia de autenticitate și echilibru. Fie că ești plină de energie, în căutarea liniștii sau deschisă către schimbare, astrele te încurajează să-ți asculți intuiția și să faci alegeri care te reprezintă cu adevărat. Descoperă ce îți rezervă astrele […] Post-ul Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2026. Leii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 28 ianuarie 2026: revin ninsorile, iar valorile termice vor fi pozitive # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 28 ianuarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vinsori, iar temperatura aerului va fi cu plus. Astfel, valorile termice se vor încadra întree zero grade și +2 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 97 procente, iar vântul va […] Post-ul Meteo, 28 ianuarie 2026: revin ninsorile, iar valorile termice vor fi pozitive apare prima dată în Observatorul de Nord.
28 ianuarie 2026
17:40
2.360 de locuitori din satele Vasilcău, Inundeni și Ruslanovca au acces la un sistem de alimentare cu apă potabilă din râul Nistru # Observatorul de Nord
În trei sate din comuna Vasilcău, raionul Soroca, a fost construită o rețea de alimentare cu apă din râul Nistru cu o lungime totală de aproape 38 km. Totodată, s-au montat două stații pentru dezinfectarea apei, un castel de apă, cinci hidranți subterani, sisteme și rețele electrice și au fost executate lucrări de amenajare a […] Post-ul 2.360 de locuitori din satele Vasilcău, Inundeni și Ruslanovca au acces la un sistem de alimentare cu apă potabilă din râul Nistru apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:00
Anatolie Nosatâi, Ministrul Apărării, a comentat cazul militarului din satul Visoca, care s-a împușcat în timpul serviciului, într-o unitate militară din orașul Florești, fiind întrebat dacă este vorba despre bullying sau un incident izolat, scrie stiri.md cu referire la unimedia.info „Regret cele întâmplate. Vreau să menționez că este în derulare cercetarea acestei tragice întâmplări, dar […] Post-ul Ministrul Anatolie Nosatâi regretă decesul militarului de la Visoca apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Centrul de Sănătate Rudi, Oficiile medicilor de familie Tătărăuca Veche și Iarova au primit echipamente medicale moderne # Observatorul de Nord
Trei instituții medicale publice din raionul Soroca au fost dotate cu dispozitive medicale moderne în cadrul unui proiect investițional înaintat de Centrul de Sănătate Rudi „Ion Vasilachi” și finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), informează provincial.md Valoarea totală a proiectului […] Post-ul Centrul de Sănătate Rudi, Oficiile medicilor de familie Tătărăuca Veche și Iarova au primit echipamente medicale moderne apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Consiliul Raional Soroca cere de la Primăria municipiului o datorie istorică de 4 milioane de lei # Observatorul de Nord
O dispută financiară de peste 4 milioane de lei dintre Consiliul Raional Soroca și Consiliul municipal Soroca a ajuns pe masa autorităților municipale, care vor să respingă cererea prealabilă de încasare a datoriei. Decizia vizează rambursarea unui împrumut contractat pentru proiecte de alimentare cu apă și canalizare și are implicații directe asupra relațiilor financiare dintre […] Post-ul Consiliul Raional Soroca cere de la Primăria municipiului o datorie istorică de 4 milioane de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Atelierul de lectură axiologica desfășurat în cadrul săptămânii limbii române la „Constantin Stere” / VIDEO # Observatorul de Nord
Săptămâna Limbii Române la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din orașul Soroca a fost celebrată prin organizarea unui atelier de lectură axiologică cu tema „Valorile morale în nuvela «Alexandru Lăpușneanul»”. Activitatea a fost realizată cu implicarea elevilor clasei a X-a „A”, coordonați de profesoara Dragălina Mihalcean. Aceștia au analizat comportamentul personajelor și au reflectat asupra relației […] Post-ul Atelierul de lectură axiologica desfășurat în cadrul săptămânii limbii române la „Constantin Stere” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Orientarea și ghidarea în carieră devin tot mai importante pentru elevi, mai ales într-o perioadă în care alegerea unui drum profesional poate influența direct viitorul unui tânăr. Activitățile interactive și exercițiile practice îi ajută să-și descopere interesele, să-și înțeleagă abilitățile și să ia decizii mai conștiente în privința parcursului educațional și profesional. În acest context, […] Post-ul Sesiune de orientare în carieră la Colegiul „Mihai Eminescu” Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Elevii Gimnaziului Schineni, implicați în activități moderne la Limba și literatura română / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Astăzi, la Instituția Publică Gimnaziul Schineni, au avut loc activități didactice la disciplina Limba și literatura română. Lecțiile s-au desfășurat în cadrul orelor obișnuite și au implicat elevi din clasele a VI-a și a IX-a. La clasa a VI-a, profesoara Pocitari Lilia a predat lecția „Explorarea textului. Personajele textului”, pornind de la textul „Soldățelul de […] Post-ul Elevii Gimnaziului Schineni, implicați în activități moderne la Limba și literatura română / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
O ceață cu o vizibilitate de sub 200 metri se menține pe o mare parte a teritoriului Republicii Moldova. În acest context, meteorologii au prelungit Codul Galben de ceață până joi, 29 ianuarie, ora 13:00. Ținând cont de condițiile climaterice, pentru siguranța participanților la trafic, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență sporită și să […] Post-ul Până mâine, ora 13:00, este prelungit Codul Galben de ceață apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Mai multe surse online au anunțat că R. Moldova ar avea cea mai scumpă electricitate din Europa, raportată la puterea de cumpărare. Deși afirmația pornește de la un grafic real dintr-un raport HEPI, expertul în energie Sergiu Tofilat susține că această concluzie se bazează pe calcule neoficiale și netransparente, care confundă prețul energiei cu nivelul […] Post-ul MANIPULARE: Republica Moldova este campioana Europei la curent scump apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
La Centrul de Sănătate „Soroca-Nouă” a avut loc lansarea oficială a Săptămânii internaționale de prevenire a cancerului de col uterin, o inițiativă menită să informeze, să conștientizeze și să mobilizeze populația în vederea prevenirii acestei afecțiuni grave, dar prevenibile. În cadrul evenimentului, specialiștii au subliniat importanța Programului național de screening cervical, care oferă acces gratuit […] Post-ul Săptămâna internațională de prevenire a cancerului de col uterin apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Copiii ansamblului folcloric „Struguraș” din Republica Moldova au demonstrat, încă o dată, că dragostea pentru tradițiile autentice și munca realizată cu dăruire pot depăși orice hotar. Prin talent, perseverență și respect față de valorile culturale moștenite, micii artiști au obținut rezultate remarcabile la evenimente culturale importante, atât în țară, cât și peste hotare. Coordonați de […] Post-ul Ansamblul „Struguraș” din Racovăț, distins cu premii de prestigiu apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ar putea decide, în perioada următoare, noile tarife la gaze, iar prețul pentru u metru cub ar putea scade cu unu-doi lei. Declarația aparține ministrului Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a mai spus că, pe parcursul acestei săptămâni Energocom urmează să transmită către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică cererea […] Post-ul Prețul la gaze ar putea fi mai mic, cu unu-doi lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca au trecut la învățământul online # Observatorul de Nord
Elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din municipiul Soroca au trecut la învățământul online din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Măsura se aplică în perioada 27–30 ianuarie. Decizia a fost luată pentru a evita riscurile legate de deplasarea elevilor la instituția de învățământ. Drumurile alunecoase și vremea instabilă pot pune în pericol siguranța elevilor și a profesorilor. În […] Post-ul Elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca au trecut la învățământul online apare prima dată în Observatorul de Nord.
