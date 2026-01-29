Viața după comă. „Mai mult ajutor de la străini decât de la rude”

17:00

Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat de 47 de ani, găsit vinovat de comiterea a 7 episoade de escrocherie. Instanța l-a condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 12 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis și i-a interzis să ocupe funcții sau să desfășoare activități ce implică gestionarea bunurilor materiale […] Post-ul Pentru șapte episoade de escrocherie un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare cu executare apare prima dată în Observatorul de Nord.