Un sorocean amendat fiindcă a ascultat la miez de noapte muzica prea tare, dar nu a vrut să-i audă și pe polițiști

16:20

Te întrebi de ce să pui oțet în tigaie atunci când gătești piept de pui. Acesta este trucul pe care toate gospodinele îl recomandă. Este secretul unei reușite în bucătărie și al unui preparat fraged și gustos. Oțetul este unul dintre cele mai puternice, dar totuși subestimate ingrediente din bucătărie. Mulți îl consideră doar un […] Post-ul De ce să pui oțet în tigaie când gătești piept de pui. Trucul pe care gospodinele îl recomandă apare prima dată în Observatorul de Nord.