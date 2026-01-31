În zilele de 31 ianuarie, 1 și 2 februarie benzina se scumpește cu șase bani, iar motorina cu nouă bani

06:50

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 30 ianuarie 2026 – un litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,99 lei, iar un litru de motorină 19,83 lei. Aceasta înseamnă că, prețul benzinei rămâne la același nivel, iar cel al […] Post-ul Prețul la produsele petroliere pentru astăzi, 30 ianuarie 2026: benzina rămâne la prețul de ieri, iar motorina se scumpește cu cinci bani apare prima dată în Observatorul de Nord.