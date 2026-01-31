Portugalia prin ochii TVR MOLDOVA: De la destinele conaționalilor, la misterele oceanului

18:40

Poleiul din ultimele zile ne-a trimis pe toți direct la cumpărături. Speriați că vor aluneca pe trotuare, oamenii au golit imediat rafturile de antiderapante pentru încălțăminte, iar șoferii au dat buzna în magazinele auto după lanțuri și soluții de iarnă. Dincolo de ce fac autoritățile, fiecare se descurcă cum poate, spun oamenii care pleacă de acasă cu saci de sare și nisip în portbagaj, deciși să-și facă singuri potecă în caz de gheață.