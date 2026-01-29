Trump spune că l-a convins pe Putin să nu mai atace Ucraina timp de o săptămână

19:10

Imediat după topirea gheții, străzile din Chişinău s-au umplut de gropi. Intervențiile pentru deszăpezile, sarea tehnică și nisipul au slăbit asfaltul, iar șoferii sunt nevoiți acum să facă slalom printre adevărate cratere din carosabil. Spre nemulțumirea participanților la trafic, s-au stricat chiar şi pe artere care au fost reparate recent. Autoritățile locale spun că degradarea asfaltului este un fenomen sezonier și că reparațiile sunt deja în desfășurare.