Oamenii din prima linie a iernii: Salvatori, drumari și medici, la datorie în condiții extreme

În timp ce autoritățile municipale și cele naționale s-au acuzat reciproc de lipsă de reacție şi ineficienţă, ei au luptat neobosiți cu gerul și ghețușul. Sunt oamenii din prima linie a iernii - salvatori, drumari și medici, care au lucrat ore în șir, în condiții extreme, fără să țină cont de frig, oboseală sau riscuri. În fața situațiilor imprevizibile, ei au rămas concentrați și dedicați pentru ca străzile să fie curăţate, iar oamenii să se deplaseze în siguranță.

