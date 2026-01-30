Deținutul de la Penitenciarul nr. 13 care a fugit în timpul escortării la audieri, reținut
TVR Moldova, 30 ianuarie 2026 17:10
UPDATE: Deținutul evadat astăzi, în timp ce era escortat la audieri, a fost reținut acum de poliție în sectorul Buiucani al Chișinău. Pe lângă cauza penală în care este cercetat penal pentru furt, tânărul de 22 de ani urmează să fie cercetat și pentru evadare. În același timp este în desfășurare ancheta în care este documentată legalitatea acțiunilor polițistului, în timpul asigurării procesului de escortare, anunță oamenii legii.
• • •
Acum 5 minute
17:30
ACTUALIZARE: Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, în dosarul penal în care este bănuit de tortură, tratament inuman și degradant. Decizia a fost luată vineri, 30 ianuarie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău. La rândul său, Nicanor Ciochină respinge acuzațiile și se declară nevinovat.
Acum 30 minute
17:10
Universitățile pot accesa finanțare de 9,5 mln euro pentru modernizarea infrastructurii de cercetare # TVR Moldova
Instituțiile de învățământ superior, interesate în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare, pot depune propuneri de finanțare în cadrul apelului lansat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD). Anunțul a fost făcut astăzi, 30 ianuarie, de ministrul Dan Perciun în cadrul unei conferințe de presă.
17:10
Deținutul de la Penitenciarul nr. 13 care a fugit în timpul escortării la audieri, reținut
UPDATE: Deținutul evadat astăzi, în timp ce era escortat la audieri, a fost reținut acum de poliție în sectorul Buiucani al Chișinău. Pe lângă cauza penală în care este cercetat penal pentru furt, tânărul de 22 de ani urmează să fie cercetat și pentru evadare. În același timp este în desfășurare ancheta în care este documentată legalitatea acțiunilor polițistului, în timpul asigurării procesului de escortare, anunță oamenii legii.
Acum 2 ore
16:30
La aproape un an după decizia Chișinăului de a conecta unele localități din Zona de Securitate la infrastructura energetică a Republicii Moldova, unele dintre acestea continuă să primească gaze și curent de la furnizorii transnistreni. Principalul obstactol în realizarea conectării este, potrivit autorităților constituționale, refuzul administrației separatiste de la Tiraspol.
16:10
Un început de an tentant se anunță la Fundaţia Beyeler, din Elveția, unde, recent, a fost vernisată o expoziție dedicată unuia dintre cei mai influenți pictori din lume, Paul Cézanne. Lucrările aparţin perioadei târzii a artistului, când pictura sa se apropie de formele care vor sta la baza cubismului.
16:10
Atenție la fraudele online. Consultați doar sursele oficiale ale Loteriei Naționale a Moldovei # TVR Moldova
Loteria Națională a Moldovei (LNM) vă informează că, în ultima perioadă, au fost identificate în spațiul virtual mai multe pagini web și profiluri de social media neautorizate care utilizează în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și însemnele oficiale ale instituției noastre.
15:40
Ruşii au lovit un autobuz în Herson. A fost lansată o anchetă privind comiterea unei crime de război # TVR Moldova
Trupele ruse au efectuat un atac de artilerie asupra orașului Herson, care a lovit autobuzul. Guvernatorul Oleksandr Prokudin a confirmat atacul. Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 20 rănite în atacurile rusești asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore,
15:40
UPDATE: În urma măsurilor de verificare a mijlocului de transport nu au fost identificate careva riscuri pentru viața și sănătatea personalului și a călătorilor. Punctul de trecere a frontierei Tudora și-a reluat activitatea în regim normal.
Acum 4 ore
15:10
Vine weekendul, așa că vă facem o invitație la Expoziția de Turism 2026, care are loc anual la Centrul Internațional Moldexpo și care va începe astăzi. Reprezentanții mai multor destinații din Moldova își vor prezenta gastronomia, cultura și îndeletnicirile locului. Totodată, vom putea prinde ofertele fierbinți ale agențiilor de turism de la noi
15:00
Inspectoratul General al Poliției transmite că vineri, în timpul escortării unui deținut din Penitenciarul nr.13, pentru audieri, într-o cauză penală în care figurează, acesta a reușit să se eschiveze de angajatul care îl însoțea.
14:40
Tulburările de limbaj la copii pot apărea încă din primii ani de viață și se manifestă prin dificultăți de pronunție sau exprimare. Pentru a evita agravarea acestora, este important să fie recunoscute și evaluate, la timp.
14:30
Judecătorul de instrucție a emis, vineri, mandate de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele a cinci vameși reținuți de CNA și procurorii mun. Cahul într-un dosar de corupție sistemică. Totodată, în cazul unui funcționar a fost dispus arestul la domiciliu, iar un alt figurant în dosar este cercetat în stare de libertate din motive medicale.
13:40
UE intenționează să impună al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe 24 februarie # TVR Moldova
Uniunea Europeană intenționează să impună al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe 24 februarie, ziua care marchează cea de-a patra aniversare a invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.
13:40
Un bărbat a fost condamnat pentru finanțare ilegală a Partidului Politic "Șansa", după ce a oferit un automobil drept premiu într-un concurs online destinat simpatizanților formațiunii. Mașina a fost confiscată și trecută în proprietatea statului. Sentința a fost pronunțată pe 29 ianuarie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Acum 6 ore
13:30
Filiala Societății Române de Televiziune S.R.L. (TVR Moldova) lansează cererea de oferte pentru achiziția de produse media (emisiuni), destinate activității editoriale și de difuzare pe TVR Moldova. Cererea este adresată producătorilor independenți externi și furnizorilor de produse media care demonstrează experiență și capacitate profesională în domeniu.
13:20
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru Nicanor Ciochină în dosarul de tortură # TVR Moldova
Procurorii de la Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale cer 30 de zile de arest preventiv pentru fostul primar al comunei Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, reţinut ieri într-un nou dosar. Ciochină este suspectat de tortură, tratament inuman și degradant faţă de un consătean. Totul ar fi avut loc acum şase ani, pe când suspectul deţinea funcţia de primar al comunei. TVR MOLDOVA a surprins momentul în care Nicanor Ciochină era escortat de la sediul INI în izolator.
13:20
Obiect suspect într-un bagaj la Vama Tudora. Activitatea punctului de trecere, sistată # TVR Moldova
Activitatea postului vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, a fost suspendată după ce în bagajul unui călător a fost descoperit un obiect susceptibil a fi un mecanism exploziv.
13:00
Procurorii de la Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale cer 30 de zile de arest preventiv pentru fostul primar al comunei Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, reţinut ieri într-un nou dosar. Ciochină este suspectat de tortură, tratament inuman și degradant faţă de un consătean. Totul ar fi avut loc acum şase ani, pe când suspectul deţinea funcţia de primar al comunei. TVR MOLDOVA a surprins momentul în care Nicanor Ciochină era escortat de la sediul INI în izolator.
12:10
O piață din București va purta numele lui Ilie Ilașcu, simbol al luptei pentru demnitatea națională # TVR Moldova
Denumirea de „Piaţa Ilie Ilaşcu” a fost atribuită spaţiului public situat la intersecţia străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa şi cu str. Tony Bulandra (Sectorul 2), conform hotărârii aprobate de Consiliului General al Capitalei, potrivit G4media.ro.
Acum 8 ore
11:20
Atenție, șoferi! Circulație în condiții de ceață și carosabil alunecos pe drumurile naționale # TVR Moldova
Polițiștii de patrulare informează că, în mai multe zone ale țării, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile. Carosabilul devine alunecos, iar pe unele trasee se înregistrează ceață, fiind redusă vizibilitatea.
11:00
S.A. „Energocom” a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2026, în contextul obligației de serviciu public.
10:20
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în R. Moldova # TVR Moldova
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2–4 februarie 2026. Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar; președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, se vor afla în R. Moldova la invitația președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.
Acum 12 ore
08:50
Inspectoratul General al Poliției anunță vineri dimineață despre percheziții la Chișinău și Ialoveni în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul sustragerii și utilizării ilegale a informațiilor ce constituie secret comercial.
08:40
Zelenski mulțumește SUA pentru armistițiul de o săptămână obținut de la Rusia: „Să fie respectat” # TVR Moldova
Donald Trump a anunțat joi că Vladimir Putin este de acord să înceteze atacurile asupra Kievului şi asupra altor oraşe din Ucraina pentru o săptămână. Preşedintele american i-a adresat personal solicitarea liderului de la Kremlin din cauza temperaturilor foarte scăzute din Ucraina. În ultimele luni, atacurile ruseşti au provocat întreruperi grave în alimentarea cu energie electrică şi căldură.
07:00
„Nu înțeleg”. Inițiativa PSRM de a taxa companiile energetice a fost desființată de experți # TVR Moldova
Inițiativa socialiștilor de a majora taxele pentru companiile energetice va duce inevitabil la scumpirea tarifelor la gaze, în opinia expertului Watchdog Eugen Muravschi și a directorului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Constantin Borosan, după ce Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a propus recent în Parlament un proiect de lege ce prevede aplicarea unei taxe de 25% pentru companiile din sectorul electroenergetic.
Acum 24 ore
00:50
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că omologul său rus, Vladimir Putin, a acceptat să oprească atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene timp de o săptămână, după ce bombardamentele Moscovei au lăsat multe clădiri din Ucraina fără încălzire, în condițiile temperaturilor extrem de scăzute, informează AFP și Reuters.
29 ianuarie 2026
22:00
Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) și-a lansat, în mod oficial, filiala din Republica Moldova, un demers strategic care reflectă angajamentul organizației de a contribui activ la consolidarea cooperării dintre mediile de afaceri din România și Republica Moldova.
21:10
Teatrul „Alexie Mateevici”: turneu la București, discuții și spectacole jucate cu ”casa jos” # TVR Moldova
Căutând un adăpost de poleiul și ghețușul din Chișinău, pentru câteva zile, trupa Teatrului „Alexie Mateevici” a ajuns la București — un oraș în care fiecare colț de stradă pare să lase loc pentru o librărie, un teatru sau un spațiu dedicat culturii și artei.
19:40
Profesorii nu vor mai fi nevoiți să își reconfirme gradele didactice la fiecare cinci ani. În perioada vacanțelor școlare, cadrele didactice vor avea dreptul să își desfășoare activitatea de acasă, iar introducerea catalogului digital va fi obligatorie în toate şcolile din Republica Moldova, începând cu 01 septembrie, anul curent. Sunt câteva dintre măsurile pentru reducerea birocraţiei din instituţiile de învăţământ, prezentate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
19:10
Imediat după topirea gheții, străzile din Chişinău s-au umplut de gropi. Intervențiile pentru deszăpezile, sarea tehnică și nisipul au slăbit asfaltul, iar șoferii sunt nevoiți acum să facă slalom printre adevărate cratere din carosabil. Spre nemulțumirea participanților la trafic, s-au stricat chiar şi pe artere care au fost reparate recent. Autoritățile locale spun că degradarea asfaltului este un fenomen sezonier și că reparațiile sunt deja în desfășurare.
18:40
Poleiul din ultimele zile ne-a trimis pe toți direct la cumpărături. Speriați că vor aluneca pe trotuare, oamenii au golit imediat rafturile de antiderapante pentru încălțăminte, iar șoferii au dat buzna în magazinele auto după lanțuri și soluții de iarnă. Dincolo de ce fac autoritățile, fiecare se descurcă cum poate, spun oamenii care pleacă de acasă cu saci de sare și nisip în portbagaj, deciși să-și facă singuri potecă în caz de gheață.
18:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează ca pe 30 ianuarie, ca urmare a scăderii temperaturii aerului, precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma în lapoviță și ninsoare, creând condiții favorabile pentru formarea poleiului și ghețușului pe drumuri.
Ieri
17:10
Dumitru Talmazan: Cel mai mare risc pentru copii este părintele neadaptat la tehnologie # TVR Moldova
Ce pericole noi au apărut, unde se termină ajutorul și începe amenințarea, care sunt păturile cele mai vulnerabile, cum își pot supraveghea părinții copiii și de ce curiozitatea îi împinge să acceseze site-uri interzise minorilor. Despre aceste lucruri a vorbit lectorul universitar și mentor în marketing, Dumitru Talmazan, în cadrul emisiunii „Telematinal” de la TVR Moldova.
17:00
Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, a fost reținut de ofițerii INI Într-un dosar de tortură, potrivit surselor TVR Moldova.
16:50
/VIDEO/ CSM condamnă un nou act de violență asupra unei judecătoare. Cine este presupusa agresoare? # TVR Moldova
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) condamnă cu fermitate incidentul grav produs pe 15 ianuarie, în incinta Judecătoriei Chișinău, unde judecătoarea Eugenia Culinca a fost agresată de o justițiabilă, Alina Iațco. Acesta nu este primul asemenea caz. În august 2025, un magistrat de la Judecătoria din Chişinău, sediul Centru, a fost lovit cu o cheie de gaz de către un bărbat acuzat de violenţă în familie.
16:40
Alăptarea corectă, esențială pentru dezvoltarea copilului: recomandările expertei Olga Guțium # TVR Moldova
Alăptarea este o necesitate naturală, esențială în procesul de dezvoltare și creștere a copilului. Experta în alăptare, Olga Guțium, a venit cu mai multe recomandări în cadrul emisiunii „Telematinal” de la TVR Moldova.
16:20
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor a convocat instituțiile responsabile și informează populația și autoritățile publice cu privire la măsurile dispuse la nivel național, în baza deciziilor adoptate în cadrul ședinței CNMC din 29 ianuarie 2026.
16:10
Temperaturile scăzute din Statele Unite au creat un decor natural feeric în zona Cascadei Niagara. Administratorii parcurilor din zonă au declarat că apele își continuă mișcarea sub straturile groase de gheață. De-a lungul timpului, a fost înregistrat un singur caz de îngheț complet al cascadei. Fenomenul s-a petrecut în anul 1848.
16:00
„Lipsă de discernământ”. Reacția lui Perciun la „vizita” lui Dima White la o școală din Cahul # TVR Moldova
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu o reacție după ce au apărut imaginile în care vloggerul Dima White, pe numele real Dumitru Grecu, judecat pentru trafic de copii, a reușit să intre pe teritoriul unei instituții școlare din Cahul.
15:50
Doi cetățeni ai Republicii Moldova, în vârstă de 48 și 49 de ani, au încercat să intre în țară fără a declara o sumă totală de peste 33.900 de euro, informează Serviciul Vamal.
15:50
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie, cu Lukoil Moldova, actele de predare – primire ale complexului petrolier din cadrul AIC. Astfel, activele deținute de Lukoil pe teritoriul Aeroportului Chișinău au revenit în proprietatea statului, conform deciziei Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) din data de 15 decembrie 2025, informează Ministerul Energiei.
15:40
Vremea extremă face ravagii în mai multe zone ale lumii. SUA se confruntă cu un val de ger sever, care a paralizat mai multe regiuni şi a provocat decesul a cel puţin 50 de persoane. Spania este, la rândul ei, lovită de furtuna Kristin, cu inundații în sud și ninsori abundente în centru și nord. Și Portugalia a fost afectată puternic de aceeaşi furtună, care a adus vânt violent și zăpadă în cantităţi neobişnuite pentru această regiune.
15:30
Ministerul Educației și Cercetării a fost sesizat de mai mulți părinți după ce vloggerul Dima White, pe numele real Dumitru Grecu, judecat pentru trafic de copii, a reușit să intre pe teritoriul unei instituții școlare din Cahul.
15:20
Ministerul Educației și Cercetării a fost sesizat de mai mulți părinți după ce vloggerul Dima White, pe numele real Dumitru Grecu, care riscă până la 15 ani de închisoare pentru pornografie infantilă și trafic de copii, a reușit să intre pe teritoriul unei instituții școlare din Cahul.
15:10
Frig şi întuneric în casele ucrainenilor. „Trei din patru nopți dormim în subsol. Nu avem lumină" # TVR Moldova
Este frig și întuneric în casele multor ucraineni. În multe zone din țară, temperaturile au scăzut pănă la minus 20 de grade. Masivele atacuri lansate de ruși asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au lăsat sute de mii de oameni fără acces constant la căldură, apă sau lumină.
14:50
Oseminte umane, găsite în timpul lucrărilor de construcție într-o gospodărie din satul Coșnița # TVR Moldova
Poliția din Dubăsari a fost sesizată ieri, 28 ianuarie, că într-o gospodărie din satul Coșnița, în timpul lucrărilor de construcție la temelia casei, la o adâncime de 50–60 de cm în pământ au fost găsite oseminte umane.
14:40
Mihai Popşoi, despre mandatul RM la CE: „Am învățat foarte mult, am devenit mult mai rezilienți” # TVR Moldova
Sprijinul pentru Ucraina, tragerea la răspundere a Federației Ruse pentru crimele comise în cei aproape patru ani de razboi și întărirea răspunsului european la dezinformare. Acestea sunt direcţiie pricipale din mandatul Republicii Moldova la preşedinţia Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, a declarat ministrul de Externe, Mihai Popşoi, într-un interviu în exclusivitate pentru TVR MOLDOVA.
14:30
Nova Post în 2025: Peste 10 milioane de colete livrate și 60 de milioane de lei plătiți la buget # TVR Moldova
În 2025, Nova Post a înregistrat în Moldova creșteri pe toți indicatorii operaționali și financiari. Compania a livrat 10,1 milioane de expedieri — de 2,6 ori mai mult decât în 2024. Numărul de clienți a ajuns la 915.194, iar suma totală a taxelor achitate la bugetul Republicii Moldova a constituit 60,5 milioane de lei, cu 112% mai mult comparativ cu anul precedent.
14:10
Bilanţ la 24 de ore de la intemperii: Sute de solicitări, drumuri blocate și pene de curent # TVR Moldova
Peste 570 de solicitări ale ambulanţei, sute de intervenții ale salvatorilor și mii de consumatori afectați de pene de curent. Este bilanţul după ultimele 24 de ore de vreme nefavorabilă.
14:00
Un avion rusesc Su-34, doborât lângă apele teritoriale româneşti, posibil de o rachetă PATRIOT # TVR Moldova
Un avion rusesc Su-34 a fost doborât de o rachetă interceptoare trasă de pe sistemul PATRIOT deasupra Mării Negre, lângă Insula Şerpilor, transmite Clash Raport, potrivit monitorulapararii.ro.
