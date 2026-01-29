Gropile au luat locul poleiului pe străzile din Chișinău

18:40

Sunt zile extrem de dificile pentru serviciile de urgenţă din Republica Moldova, din cauza condiţiilor meteo severe şi a poleiului care a acoperit străzile şi trotuarele. Faţă de o zi obişnuită se înregistrează cu 20% mai multe cereri de ajutor venite de la cei care au căzut pe gheaţă şi s-au rănit. Iar meteorologii nu au veşti prea bune nici pentru perioada următoare. Va fi frig, ceaţă şi nu scăpăm de polei.