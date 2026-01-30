Cât va fi tariful la gaz? Energocom a depus cerere la ANRE

07:40

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că amenzile nu mai sperie hoții de lemne. El spune că sancțiunile aplicate în prezent pentru defrișările ilegale sunt insuficiente și anunță măsuri mult mai dure, inclusiv curățarea sistemului prin concedieri și sesizarea instanțelor de judecată. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova, unde ministrul a explicat că, în ultimele luni, controalele din fondul forestier au fost intensificate și desfășurate după reguli noi.