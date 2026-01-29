O nouă pacoste pe capul oamenilor – virusul virusul Nipah
Observatorul de Nord, 29 ianuarie 2026 08:40
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) monitorizează în permanență evoluția situației epidemiologice internaționale privind infecția cu virusul Nipah și asigură implementarea măsurilor de prevenire și control conform recomandărilor și protocoalelor în vigoare. Autoritățile sanitare din India au informat că, potrivit datelor oficiale ale Centrului Național pentru Controlul Bolilor (NCDC), în statul Bengalul de Vest, au […]
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 30 minute
08:40
08:30
Curs valutar, 29 ianuarie 2026: moneda unică crește cu trei bani, iar dolarul scade cu opt bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 29 ianuarie 2026, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 04 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american coboară la 16 lei și 74 de bani, cu 8 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […]
Acum 2 ore
07:50
ANRE vine cu precizări privind reducerea în regim de urgență a tarifelor – prețurile reglementate la gazele naturale # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit astăzi cu o reacție în contextul declarațiilor și solicitărilor publice ale unor actori politici privind reducerea în regim de urgență a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, transmite moldpres.md ANRE a subliniat că a informat publicul despre examinarea în regim de urgență a tuturor procedurilor administrative […]
07:10
Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2026. Leii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi vine cu lecții diferite pentru fiecare zodie, dar toate au un numitor comun: nevoia de autenticitate și echilibru. Fie că ești plină de energie, în căutarea liniștii sau deschisă către schimbare, astrele te încurajează să-ți asculți intuiția și să faci alegeri care te reprezintă cu adevărat. Descoperă ce îți rezervă astrele […]
Acum 4 ore
06:10
Meteo, 28 ianuarie 2026: revin ninsorile, iar valorile termice vor fi pozitive # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 28 ianuarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vinsori, iar temperatura aerului va fi cu plus. Astfel, valorile termice se vor încadra întree zero grade și +2 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 97 procente, iar vântul va […]
Acum 24 ore
17:40
2.360 de locuitori din satele Vasilcău, Inundeni și Ruslanovca au acces la un sistem de alimentare cu apă potabilă din râul Nistru # Observatorul de Nord
În trei sate din comuna Vasilcău, raionul Soroca, a fost construită o rețea de alimentare cu apă din râul Nistru cu o lungime totală de aproape 38 km. Totodată, s-au montat două stații pentru dezinfectarea apei, un castel de apă, cinci hidranți subterani, sisteme și rețele electrice și au fost executate lucrări de amenajare a […]
17:00
Anatolie Nosatâi, Ministrul Apărării, a comentat cazul militarului din satul Visoca, care s-a împușcat în timpul serviciului, într-o unitate militară din orașul Florești, fiind întrebat dacă este vorba despre bullying sau un incident izolat, scrie stiri.md cu referire la unimedia.info „Regret cele întâmplate. Vreau să menționez că este în derulare cercetarea acestei tragice întâmplări, dar […]
16:30
Centrul de Sănătate Rudi, Oficiile medicilor de familie Tătărăuca Veche și Iarova au primit echipamente medicale moderne # Observatorul de Nord
Trei instituții medicale publice din raionul Soroca au fost dotate cu dispozitive medicale moderne în cadrul unui proiect investițional înaintat de Centrul de Sănătate Rudi „Ion Vasilachi" și finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), informează provincial.md Valoarea totală a proiectului […]
16:20
Consiliul Raional Soroca cere de la Primăria municipiului o datorie istorică de 4 milioane de lei # Observatorul de Nord
O dispută financiară de peste 4 milioane de lei dintre Consiliul Raional Soroca și Consiliul municipal Soroca a ajuns pe masa autorităților municipale, care vor să respingă cererea prealabilă de încasare a datoriei. Decizia vizează rambursarea unui împrumut contractat pentru proiecte de alimentare cu apă și canalizare și are implicații directe asupra relațiilor financiare dintre […]
15:40
Atelierul de lectură axiologica desfășurat în cadrul săptămânii limbii române la „Constantin Stere” / VIDEO # Observatorul de Nord
Săptămâna Limbii Române la Liceul Teoretic „Constantin Stere" din orașul Soroca a fost celebrată prin organizarea unui atelier de lectură axiologică cu tema „Valorile morale în nuvela «Alexandru Lăpușneanul»". Activitatea a fost realizată cu implicarea elevilor clasei a X-a „A", coordonați de profesoara Dragălina Mihalcean. Aceștia au analizat comportamentul personajelor și au reflectat asupra relației […]
15:40
Orientarea și ghidarea în carieră devin tot mai importante pentru elevi, mai ales într-o perioadă în care alegerea unui drum profesional poate influența direct viitorul unui tânăr. Activitățile interactive și exercițiile practice îi ajută să-și descopere interesele, să-și înțeleagă abilitățile și să ia decizii mai conștiente în privința parcursului educațional și profesional. În acest context, […]
14:20
Elevii Gimnaziului Schineni, implicați în activități moderne la Limba și literatura română / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Astăzi, la Instituția Publică Gimnaziul Schineni, au avut loc activități didactice la disciplina Limba și literatura română. Lecțiile s-au desfășurat în cadrul orelor obișnuite și au implicat elevi din clasele a VI-a și a IX-a. La clasa a VI-a, profesoara Pocitari Lilia a predat lecția „Explorarea textului. Personajele textului", pornind de la textul „Soldățelul de […]
14:20
O ceață cu o vizibilitate de sub 200 metri se menține pe o mare parte a teritoriului Republicii Moldova. În acest context, meteorologii au prelungit Codul Galben de ceață până joi, 29 ianuarie, ora 13:00. Ținând cont de condițiile climaterice, pentru siguranța participanților la trafic, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență sporită și să […]
14:20
Mai multe surse online au anunțat că R. Moldova ar avea cea mai scumpă electricitate din Europa, raportată la puterea de cumpărare. Deși afirmația pornește de la un grafic real dintr-un raport HEPI, expertul în energie Sergiu Tofilat susține că această concluzie se bazează pe calcule neoficiale și netransparente, care confundă prețul energiei cu nivelul […]
13:40
La Centrul de Sănătate „Soroca-Nouă" a avut loc lansarea oficială a Săptămânii internaționale de prevenire a cancerului de col uterin, o inițiativă menită să informeze, să conștientizeze și să mobilizeze populația în vederea prevenirii acestei afecțiuni grave, dar prevenibile. În cadrul evenimentului, specialiștii au subliniat importanța Programului național de screening cervical, care oferă acces gratuit […]
12:50
Copiii ansamblului folcloric „Struguraș" din Republica Moldova au demonstrat, încă o dată, că dragostea pentru tradițiile autentice și munca realizată cu dăruire pot depăși orice hotar. Prin talent, perseverență și respect față de valorile culturale moștenite, micii artiști au obținut rezultate remarcabile la evenimente culturale importante, atât în țară, cât și peste hotare. Coordonați de […]
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ar putea decide, în perioada următoare, noile tarife la gaze, iar prețul pentru u metru cub ar putea scade cu unu-doi lei. Declarația aparține ministrului Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a mai spus că, pe parcursul acestei săptămâni Energocom urmează să transmită către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică cererea […]
12:10
Elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca au trecut la învățământul online # Observatorul de Nord
Elevii Colegiului „Mihai Eminescu" din municipiul Soroca au trecut la învățământul online din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Măsura se aplică în perioada 27–30 ianuarie. Decizia a fost luată pentru a evita riscurile legate de deplasarea elevilor la instituția de învățământ. Drumurile alunecoase și vremea instabilă pot pune în pericol siguranța elevilor și a profesorilor. În […]
11:50
Parteneriatul moldo-german cu UNICEF va extinde serviciile pentru copii la nivel național # Observatorul de Nord
Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, și UNICEF își vor uni eforturile pentru a consolida și extinde serviciile esențiale pentru copii și familii din întreaga țară, inclusiv pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă. Susținut de un grant în valoare de 10 milioane de euro, faza a II-a a proiectului „Protecția […]
11:10
„Sperăm că UE va lua o decizie înainte de a fi prea târziu” – de la tribunele europene, Maia Sandu avertizează despre capcanele Moscovei # Observatorul de Nord
Europa se confruntă cu două războaie – unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile. Este mesajul transmis de președinta Maia Sandu oficialilor europeni, la Strasbourg. Vizita șefei statului a avut loc în contextul exercitării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026, […]
10:50
Cu excepția satului Volovița, în localitățile raionului Soroca, la moment, nu există debranșari de la rețeaua de energie electrică # Observatorul de Nord
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, în mai multe localități ale raionului Soroca au fost înregitrate probleme cu aprovizionarea cu energie electrică, în urma căderii stâlpilor si chiciurii depuse pe sârme, în unele cazuri aceasta fiind de grosimea unei mâini. În aceste condiții, după cum ne-a relatat Dumitru Chistol, șeful Oficiului Raional Soroca SA,,RED Nord", specialiștii întreprinderii […]
10:20
Problema școlarizării romilor a fost discutată în cadrul proiectului „Viitor Conectat: Împuternicirea comunităților rome prin programul Digital Start și promovarea siguranței și încrederii online ForGoodConnections", finanțat printr-un grant oferit de Institute of War and Peace Reporting cu sprijinul Guvernului Regatului Unit și implementat de Primăria Soroca în susținerea romilor. La ședința online, în cadrul căreia […]
09:00
Atenție! În perioada 28-30 ianuarie, subdiviziunile teritoriale ale CNAS vor deservi cetățenii în intervalul de timp 09:00 – 15:00 # Observatorul de Nord
Casa Națională de asigurări Sociale a Republicii Moildova anunță cetățenii că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și pentru a limita riscurile asociate deplasărilor în condiții dificile de circulație, deservirea cetățenilor în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale se va desfășura, în perioada 28–30 ianuarie 2026, după următorul program: 09:00 – 15:00 […]
Ieri
08:40
Curs valutar, 28 ianuarie 2026: euro este mai scump cu trei bani, iar dolarul s-a ieftinit cu trei bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 28 ianuarie 2026, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 01 de bani, cu 3 banI mai mult. Dolarul american coboară la 16 lei și 82 de bani, cu 3 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […]
08:40
Manipulare despre relația Chișinău-Paris, după decizia Franței de a suspenda importul unor produse din afara UE # Observatorul de Nord
Site-ul Gândul.ro a publicat un articol în care se afirmă că relația dintre Chișinău și Paris ar fi „zguduită" după ce Franța a decis să suspende „importurile și vânzarea produselor fanion din Republica Moldova". În realitate, decizia vizează toate statele din afara Uniunii Europene și se referă la produsele agroalimentare care conțin reziduuri provenite […]
07:30
Astăzi, 28 ianuarie 2026, prețul la benzină ajunge la „pragul psihologic” de 23 lei per litru # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 28 ianuarie 2026. Astfel, prețul la benzină atinge „pragul psihologic" de 23 lei per litru, iar un litru de motorină costă 19 lei și 76 de bani, ceea ce înseamnă o scumpire cu […]
07:30
Este o zi a veștilor bune, atât în sectorul profesional, cât și în viața personală. O zodie va avea parte de o întâlnire neașteptată, care se va lăsa cu mulți fluturi în stomac. BERBEC Azi, aveți dorința de a vă face remarcați și așteptați să fiți gratulați cu laude și complimente. Nu vă demoralizați dacă […]
07:30
Comisia Electorală Centrală a stabilit alocațiile lunare pentru partidele politice în 2026 # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat pentru partidele politice în anul 2026, în baza rezultatelor obținute la ultimele scrutine. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi și include sume diferențiate pentru voturile valabil exprimate la al
07:30
Trei persoane din Comrat, inclusiv un pretins coreograf și un conducător artistic, sunt cercetate penal pentru că ar fi convins mai mulți șoferi să transporte ilegal în Uniunea Europeană migranți din Asia și Africa. Investigația este condusă de Poliția de Frontieră (PF) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit PF, șoferii racolați, […] Post-ul Migrație ilegală, „regizată” de artiști din Comrat apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Meteo, 28 ianuarie 2026: nu vom avea precipitații, iar valorile termice vor fi peste media perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 28 ianuarie 2026 nu vom avea precipitații, iar valorile termice vor fi peste media perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între zero și +1 grad Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 98 procente, iar vântul […] Post-ul Meteo, 28 ianuarie 2026: nu vom avea precipitații, iar valorile termice vor fi peste media perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
27 ianuarie 2026
17:50
Poleiul și chiciura au dat azi mari bătăi de cap sorocenilor: trotuarele au devenit patinoare / VIDEO # Observatorul de Nord
Poleiul de astăzi, în special de dimineață, a cam dat bătăi de cap sorocenilor. Pietonii au fost printre cei mai vulnerabili, unii cu greu puteau merge pe trotuarele transformate pe unele porțiuni în adevărate patinoare. În partea din deal a municipiului Soroca a fost și mai complicat, de parcă te aflai în altă lume paralelă. […] Post-ul Poleiul și chiciura au dat azi mari bătăi de cap sorocenilor: trotuarele au devenit patinoare / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:00
„Apa este esențială pentru orice sportiv – hidratarea corectă înseamnă energie, concentrare și performanță pe teren.” De azi înainte, la fiecare meci, băieții de la echipa de fotbal EFA se vor hidrata cu apa minerală „Soroca”.. Împreună susținem fotbalul, hidratarea sănătoasă și performanța fotbalistică!… Vă remintim că de doi ani partenerul echipei este și redacția […] Post-ul Formația EFA din Visoca are un nou partener – apa minerală „Soroca” apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:00
Avocatul Poporului: Militarul din Visoca, mort la Florești, ar fi recurs la suicid din cauza bullyingului # Observatorul de Nord
Militarul de 24 de ani, care și-a pierdut viața săptămâna trecută după ce s-a împușcat în cap într-o unitate din garnizoana Florești, ar fi făcut acest gest tragic din cauza presiunilor și umilințelor la care era supus în cadrul Armatei Naționale, scrie ea.md. Avocatul Poporului, Ceslav Panico, anunță că s-a autosesizat pe marginea decesului miliarului, […] Post-ul Avocatul Poporului: Militarul din Visoca, mort la Florești, ar fi recurs la suicid din cauza bullyingului apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:00
Depunerile de chiciură continuă să creeze probleme în nordul Republicii Moldova. Precipitațiile din ultimele ore au dus la apariția mai multor avarii în rețelele electrice de distribuție gestionate de S.A. RED Nord. Conform situației operative din 27.01.2026, au fost înregistrate 27 deconectări avariate. Fără energie electrică au rămas 17 739 consumatori din 72 de localități […] Post-ul Vremea rea a lăsat mai multe localități din raionul Soroca fără curent apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:00
Astăzi, sunt comemorate victimele Holocaustului – una dintre cele mai tragice pagini din istoria omenirii. Milioane de evrei au fost uciși doar pentru apartenența lor etnică, alături de romi și alte categorii de oameni considerați „indezirabili” de regimul nazist. În anul 2026 se împlinesc 85 de ani de la începutul Holocaustului pe teritoriul țării noastre, […] Post-ul 27 ianuarie – Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:00
Pentru șapte episoade de escrocherie un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare cu executare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat de 47 de ani, găsit vinovat de comiterea a 7 episoade de escrocherie. Instanța l-a condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 12 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis și i-a interzis să ocupe funcții sau să desfășoare activități ce implică gestionarea bunurilor materiale […] Post-ul Pentru șapte episoade de escrocherie un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare cu executare apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Astăzi, la Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” din Soroca, a avut loc o activitate de comemorare a victimelor Holocaustului, organizată prin vizionarea filmului „Băiatul în pijamale cu dungi”, realizat după romanul scriitorului John Boyne. Evenimentul a reunit elevi, profesori și membri ai comunității locale, fiind dedicat Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Activitatea s-a desfășurat […] Post-ul Holocaustul – un trecut care ne vorbește apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Rutele Băxani–Chișinău și Cosăuți–Chișinău, sistate temporar din cauza vremii nefavorabile # Observatorul de Nord
Circulația unor rute interurbane din nordul țării a fost sistată temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Măsura îi vizează direct și pe locuitorii raionului Soroca. Poliția Națională anunță că rutele Băxani–Chișinău și Cosăuți–Chișinău nu circulă în prezent. Aceste trasee fac legătura zilnică între satele din raionul Soroca și capitală. Mulți oameni le folosesc pentru muncă, […] Post-ul Rutele Băxani–Chișinău și Cosăuți–Chișinău, sistate temporar din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
O pagină de Facebook promovează postări în care utilizatorii sunt anunțați că pot câștiga „laрtoрurі de anul trecut la doar 47 de leі”. Pagina, denumită Acțiune de lichidare, folosește denumirea rețelei de magazine de electrocasnice Enter. Pentru a beneficia de „ofertă”, oamenii sunt îndemnați să-și introducă datele cardului bancar pe un site. Este o ESCROCHERIE. Pagina este nou creată și folosește abuziv identitatea Enter, […] Post-ul „Laрtoрurі la doar 47 de leі”. O nouă escrocherie promovată pe Facebook apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Jurnalista Natalia Morari nu a fost lăsată să intre pe teritoriul României, autoritățile de frontieră invocând motive ce țin de ordinea publică și securitatea națională. Morari nu a putut intra în România, fiind oprită la punctul de trecere a frontierei Albița, unde i-au fost prezentate documente oficiale ale Poliției de Frontieră Române care indică existența […] Post-ul Natalia Morari, interzisă în România până în 2030 apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Un vaccin administrat la timp poate preveni mai multe tipuri de cancer. Recomandă vaccinul anti-HPV cu încredere! # Observatorul de Nord
În practica clinică, prevenția cancerului cervical se bazează pe două intervenții complementare: vaccinarea împotriva virusului papiloma uman (HPV) și screeningul periodic. Este important ca aceste măsuri să fie prezentate pacienților ca fiind necesare împreună, nu alternativ, informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Vaccinarea împotriva HPV oferă protecție primară, prevenind infecțiile cu tipurile de HPV responsabile […] Post-ul Un vaccin administrat la timp poate preveni mai multe tipuri de cancer. Recomandă vaccinul anti-HPV cu încredere! apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
De la o provocare într-un joc online, la alarme cu bombă la un liceu din Soroca: mama elevului amendată # Observatorul de Nord
O provocare lansată într-un joc pe telefon a declanșat o intervenție reală a poliției, iar cazul a ajuns în judecată. Un elev al Liceului Teoretic „Petru Rareș” din Soroca a efectuat două apeluri false cu bombă, iar mama acestuia a fost sancționată contravențional pentru neîndeplinirea obligațiilor de educare. Incidentul a avut loc pe 4 și […] Post-ul De la o provocare într-un joc online, la alarme cu bombă la un liceu din Soroca: mama elevului amendată apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Poliția Republicii Moldova informează că, în contextul condițiilor climaterice nefavorabile, a fost sistată temporar circulația mai multor rute interurbane din nordul țǎrii, inclusiv ruta Cosăuți–Chișinău. Măsura a fost dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru siguranța pasagerilor și a conducătorilor auto. Recomandăm cetățenilor: să evite deplasările și să rămână acasă, dacă acestea nu sunt […] Post-ul Ruta interurbană Cosăuți – Chișinău a fost sistată temporar apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Ai făcut o fotografie spectaculoasă sau ai surprins o problemă care trebuie să ajungă la urechile autorităților? Rubrica FOTOGRAFIA ZILEI de la Observatorul de Nord este locul perfect pentru imaginea ta! Trimite-ne fotografia pe Facebook.com/observatorul.mdSpune-ne când, unde și în ce context a fost realizatăNoi o vom promova pentru ca mesajul tău să ajungă la cât mai […] Post-ul FOTOGRAFIA ZILEI: Iarna poate fi spectaculoasă! apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Vânătoare de fazani în…cimitir? Cineva este nebun – ori „vânătorii”, ori „martorii”… # Observatorul de Nord
Cineva a telefonat la redacție și ne-a anunțat despre o întâmplare-bombă: cică, sâmbătă, 25 ianuarie, un grup de bărbați au organizat o partidă de vânătoare (de fazani) chiar pe teritoriul cimitirului satului Volovița. „Am avut impresia că războiul a trecut Nistru, s-au auzit nu mai puțin de 20 de împușcături, ne-au speriat copii…”, ni s-a […] Post-ul Vânătoare de fazani în…cimitir? Cineva este nebun – ori „vânătorii”, ori „martorii”… apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
Curs valutar, 27 ianuarie 2026: euro crește cu doi bani, iar dolarul american scade cu 16 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 27 ianuarie 2026, euro s-a scumpit cu doi bani și valorează 19,98 lei. Dolarul american este mai ieftin cu 16 bani și poate fi cumpărat cu 16 lei și 85 de bani, leul românesc cfrește cu 0,25 de bani și valorează […] Post-ul Curs valutar, 27 ianuarie 2026: euro crește cu doi bani, iar dolarul american scade cu 16 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Cum au prezentat propagandiştii o dispută juridică ca „lichidare a autonomiei găgăuze” # Observatorul de Nord
Curtea Supremă de Justiţie (CSM) a R. Moldova a dispus suspendarea executării a două hotărâri ce ţin de formarea componenţei autorităţii electorale din Găgăuzia. Astfel, alegerile din autonomie, stabilite pentru 22 martie 2026, „au fost puse pe pauză”. Chiar dacă este vorba despre chestiuni juridice, mai multe canale propagandistice au scris că autoritățile de la […] Post-ul Cum au prezentat propagandiştii o dispută juridică ca „lichidare a autonomiei găgăuze” apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
An de an, sute de lebede își găsesc adăpost pe râul Nistru, iar în această iarnă cele mai multe dintre ele pot fi admirate din nou în apropierea satului Holoșnița, raionul Soroca. Deși o parte dintre păsări și-au continuat drumul, cele rămase oferă o priveliște spectaculoasă, transformând malurile Nistrului într-un adevărat tablou de iarnă, transmite […] Post-ul Ecologiștii avertizează: „Nu hrăniți lebedele cu pâine” apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Primăria Municipiului Soroca a pus în discuție Strategia de Dezvoltare Socio-Economică 2026-2030 / VIDEO # Observatorul de Nord
La 26 ianuarie 2026, Primăria Municipiului Soroca a organizat consultări publice pentru proiectele de decizie ce vor fi propuse spre vot consilierilor municipali. Printre subiectele examinate este și cel cu privire la Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Soroca pentru anii 2026-2030. Aici, s-a propus un plan de acțiuni, care ar trebui să ducă la […] Post-ul Primăria Municipiului Soroca a pus în discuție Strategia de Dezvoltare Socio-Economică 2026-2030 / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Și astăzi benzina și motorina se scumpesc – cu cinci și, respectiv, șapte bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 27 ianuarie 2026 – un litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,99 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,69 lei. Astfel, prețurile respective însemnă o scumpire cu cinci bani […] Post-ul Și astăzi benzina și motorina se scumpesc – cu cinci și, respectiv, șapte bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
