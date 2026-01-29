Meteo, 28 ianuarie 2026: revin ninsorile, iar valorile termice vor fi pozitive

06:10

În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 27 ianuarie 2026, vom avea lapoviță cu ninsoare, iar valorile termice vor fi de până la -1 grad Celsius. Astfel, probabilitatea unor precipitații sub formă de lapoviță cu ninsoare este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 97 procente, iar vântul va