Tânărul evadat de sub escortă, capturat la Buiucani

07:10

Google a declarat că motorul său de căutare s-ar putea „strica” dacă compania va fi obligată să implementeze noi controale stricte pentru a proteja și a sprijini conținutul web creat de oameni în era inteligenței artificiale (AI), relatează Business Insider. Avertismentul a venit după ce autoritățile britanice de reglementare au propus noi reguli pentru Google Search, […] Articolul Google avertizează că motorul său de căutare folosit de aproape tot internetul s-ar putea „strica” apare prima dată în SafeNews.