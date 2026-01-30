R. Moldova a prezentat la reuniunea NATO măsurile de control al armelor mici și ușoare.
SafeNews, 30 ianuarie 2026 14:20
Situația R. Moldova în domeniul controlului armelor mici și ușoare (SALW), în contextul războiului din Ucraina și al riscurilor sporite de trafic ilicit de arme, a fost prezentată în cadrul reuniunii EAPC. Informațiile au fost expuse de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Bejan, în cadrul unei reuniuni dedicate evoluțiilor și inițiativelor în […] Articolul R. Moldova a prezentat la reuniunea NATO măsurile de control al armelor mici și ușoare. apare prima dată în SafeNews.
Acum 10 minute
14:30
VIDEO | Cele 20 de secunde în care un Su-25 ucrainean se destramă în aer, lovit de o rachetă rusească # SafeNews
Incidentul a avut loc în 2024, cel mai probabil deasupra Donețk-ului, și este neclar de ce imaginile au apărut abia acum, scrie publicația The War Zone. O cameră montată pe aripa unui avion de luptă Su-25 Frogfoot al Forțelor Aeriene Ucrainene a înregistrat prăbușirea dramatică a aeronavei, lovită aparent de o rachetă aer-aer rusească, posibil lansată […] Articolul VIDEO | Cele 20 de secunde în care un Su-25 ucrainean se destramă în aer, lovit de o rachetă rusească apare prima dată în SafeNews.
14:30
Cinci vameși reținuți miercuri au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, în urma deciziei judecătorului de instrucție, la demersul procurorilor. Aceștia sunt vizați într-un dosar de corupție sistemică instrumentat de Centrul Național Anticorupție și procurorii din municipiul Cahul. În cazul unui funcționar a fost dispus arest la domiciliu, iar un alt figurant […] Articolul Vameși reținuți de CNA, măsura arestului aplicată pentru cinci persoane apare prima dată în SafeNews.
14:30
Primul caz de virus Chikungunya diagnosticat în România a fost confirmat la un bărbat de aproximativ 50 de ani. Boala, transmisă prin mușcătura de țânțar, este rară în Europa și întâlnită mai ales în Africa și America de Sud. „Ar trebui să rămânem liniștiți, pentru că, până la urmă, acest virus Chikungunya se numește astfel […] Articolul Virusul Chikungunya ajunge în România, autoritățile confirmă primul caz apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
14:20
14:10
Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cea mai severă contracție din ultimii 15 ani și a atins un minim istoric al numărului de tranzacții. Declarațiile au fost făcute de Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS Viitorul, vineri, 30 ianuarie 2026, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”. Potrivit […] Articolul Piața imobiliară a intrat în comă. Cel mai slab an din ultimii 15 ani apare prima dată în SafeNews.
14:10
Cooperarea bilaterală, discutată la întâlnirea ministrului Finanțelor cu ambasadoarea Austriei # SafeNews
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Austria în Republica Moldova, E.S. Stella Avallone. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor moldo-austriece și cooperarea în domenii strategice precum economia, gestionarea riscurilor, securitatea socială și atragerea investițiilor. La fel, în cadrul discuțiilor, ministrul Finanțelor a menționat prioritățile instituției pentru perioada următoare, inclusiv modernizarea politicilor […] Articolul Cooperarea bilaterală, discutată la întâlnirea ministrului Finanțelor cu ambasadoarea Austriei apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
14:00
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul municipal Chișinău îl acuză pe primarul Ion Ceban de incompetență și management defectuos al capitalei. Declarațiile au fost făcute de președinta fracțiunii, Zinaida Popa, în cadrul unei conferințe de presă, în care a criticat lipsa unui buget municipal aprobat și modul în care sunt gestionate problemele orașului, transmite […] Articolul PAS cere adoptarea bugetului municipal și critică administrația capitalei apare prima dată în SafeNews.
14:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un Cod Galben de vânt puternic, valabil în unele regiuni din sudul și centrul Republicii Moldova. Fenomenul va intra în vigoare începând de astăzi, 30 ianuarie, ora 18:00, și va dura până mâine, 31 ianuarie, ora 13:00. Potrivit meteorologilor, în perioada menționată, se prevăd intensificări ale vântului nordic, […] Articolul Avertizare meteo, Cod Galben de vânt în unele zone ale țării apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
13:20
A doua treaptă a unei rachete chineze va reintra vineri în atmosfera Pământului și ar putea cădea în Letonia, potrivit estimărilor. Însă și Lituania este pregătită să reacționeze dacă situația se va schimba. Directorul general al serviciului lituanian Air Navigation, Saulius Batavicius, a declarat că dispecerii aerieni monitorizează atent situația și coordonează acțiunile cu autoritățile […] Articolul Statele baltice în alertă după avertismentul privind o rachetă chineză apare prima dată în SafeNews.
13:10
Activitatea postului vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, a fost suspendată temporar după depistarea unui obiect suspect în bagajul unui pasager. Potrivit informațiilor oficiale, un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 63 de ani, care se deplasa cu automobilul personal, s-a prezentat la controlul vamal. În timpul verificărilor efectuate de funcționarii vamali, […] Articolul ULTIMA ORĂ | Postul vamal Tudora, închis după depistarea unui obiect suspect apare prima dată în SafeNews.
13:10
După mai bine de două decenii de investigații și căutări internaționale, principalul învinuit în dosarul dublului omor de la Grătiești a fost condamnat la detenție pe viață. Decizia a fost pronunțată astăzi de instanță. Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul dublului omor comis în anul 2002, în localitatea Grătiești, precum și în mai multe atacuri […] Articolul Dublul omor de la Grătiești: Eduard Apostol, condamnat la detenție pe viață apare prima dată în SafeNews.
13:00
Un bărbat a fost găsit vinovat de finanțare ilegală a unui partid politic, adică din surse interzise de lege. Pentru aceasta el a primit o pedeapsă cu închisoarea pe o perioadă de 4 ani, cu suspendare condiționată a pedepsei pe un termen de probațiune de 3 ani. Sentința a fost pronunțată joi, 29 ianuarie, de […] Articolul Dosar de finanțare ilegală, condamnat pentru susținerea Partidului Șansă apare prima dată în SafeNews.
13:00
Franța invocă suveranitatea națională și blochează singurul rival din Europa al Starlink să își vândă antenele de la sol # SafeNews
Roland Lescure, ministrul francez al finanțelor, a anunțat vineri că a blocat mai devreme în cursul acestei săptămâni Eutelsat să își vândă antenele terestre, invocând preocupări legate de securitatea națională în condițiile în care operatorul francez de sateliți este singurul rival european major al rețelei Starlink operate de SpaceX, compania aerospațială a lui Elon Musk, […] Articolul Franța invocă suveranitatea națională și blochează singurul rival din Europa al Starlink să își vândă antenele de la sol apare prima dată în SafeNews.
12:50
România și Italia sunt primele state europene care au impus deja o taxă logistică pe coletele Temu și Shein, sperând că astfel vor diminua invazia de colete extracomunitare cu care se confruntă Europa. În România, taxa pe coletele venite din afara UE se aplică de la 1 ianuarie și este de 25 de lei, în […] Articolul Cum ocolesc Temu și Shein taxele logistice impuse de România și Italia apare prima dată în SafeNews.
12:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că nu s-a ajuns încă la niciun compromis în ceea ce privește problema regiunii Donețk. Liderul de la Kiev a subliniat că, deși Ucraina este dispusă să facă compromisuri care să ducă la încetarea războiului, concesiile nu trebuie să aibă „nicio legătură cu modificarea integrității teritoriale”, relatează Ukrinform, citat […] Articolul Problema regiunii Donețk rămâne nerezolvată, avertisment de la Zelenski apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
12:30
Mai mulți primari din nordul Republicii Moldova participă astăzi, 30 ianuarie, la o ședință organizată la Guvern despre dezvoltarea orașelor din Republica Moldova, începând cu ora 13:00. Guvernul, însă, neagă existența unei ședințe. Informația a fost confirmată pentru NordNews de către șase primari din nordul țării. „Am fost invitați la consultări. Urmează să discutăm despre […] Articolul Guvernul neagă o ședință, primarii susțin contrariul apare prima dată în SafeNews.
12:30
Un spațiu public din capitala României va purta numele fostului deputat și deținut politic Ilie Ilașcu, care s-a stins din viață în noiembrie 2025. Decizia a fost luată joi în unanimitate de Consiliul General al municipiului București, transmite IPN. Potrivit hotărârii, „Piața Ilie Ilașcu” va fi amenajată la intersecția străzii Ion Coravu cu aleea Pan […] Articolul Gest de recunoaștere la București, un spațiu public va purta numele lui Ilie Ilașcu apare prima dată în SafeNews.
12:20
Cum își câștigă fructele din Moldova locul pe piețele externe. Pavel Vieru: „Fără certificări, accesul la export este limitat” # SafeNews
Republica Moldova își consolidează poziția pe piețele externe prin exportul de fructe, unde standardele de calitate și certificările internaționale devin decisive, scrie bbc.com. Cu mult înainte ca vinurile moldovenești să ajungă peste hotare, dealurile țării au fost cultivate cu livezi de pomi fructiferi și nuci. Astăzi, merele, prunele, cireșele și nucile rămân printre principalele produse […] Articolul Cum își câștigă fructele din Moldova locul pe piețele externe. Pavel Vieru: „Fără certificări, accesul la export este limitat” apare prima dată în SafeNews.
11:50
Grădinițele din municipiul Chișinău vor funcționa după un program redus vineri, 30 ianuarie, și luni, 2 februarie, a anunțat Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei Chișinău. Potrivit deciziei, în cele două zile, instituțiile preșcolare își vor încheia activitatea la ora 16:00. „Măsura este una preventivă și a fost luată din cauza riscului […] Articolul Grădinițele din capitală trec la program redus apare prima dată în SafeNews.
11:40
Rusia a atacat Ucraina în cursul nopţii cu o rachetă Iskander şi 111 drone, afirmă Kievul. Trump declarase că Putin a acceptat să-şi înceteze atacurile timp de o săptămână # SafeNews
Ruşii au atacat Ucraina cu o rachetă balistică „Iskander-M” şi 111 drone, începând de joi seara, au anunţat vineri forţele aeriene ucrainene, care precizează că au reuşit să neutralizeze 80 dintre drone, dar au existat şi obiective atinse, relatează Ukrainska Pravda. „Până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât/distrus 80 de UAV inamice. Au fost […] Articolul Rusia a atacat Ucraina în cursul nopţii cu o rachetă Iskander şi 111 drone, afirmă Kievul. Trump declarase că Putin a acceptat să-şi înceteze atacurile timp de o săptămână apare prima dată în SafeNews.
11:40
Benzinăriile Lukoil din R. Moldova vor continua să funcționeze până în aprilie, în baza unei licențe speciale # SafeNews
Benzinăriile Lukoil din Republica Moldova vor continua să activeze cel puțin până în luna aprilie, în baza unei licențe suplimentare emise de OFAC (Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA). Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chișinău. Potrivit ministrului, a fost semnat un acord […] Articolul Benzinăriile Lukoil din R. Moldova vor continua să funcționeze până în aprilie, în baza unei licențe speciale apare prima dată în SafeNews.
11:30
Președintele Partidul Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, susține că Republica Moldova se află pe primul loc în Europa în ceea ce privește șocul tarifar la energia electrică, iar costurile sunt suportate direct de populație. Analiza publicată de fostul premier arată că scumpirile la electricitate au fost mai abrupte decât în orice alt stat european […] Articolul Vlad Filat, despre impactul majorării tarifelor la electricitate apare prima dată în SafeNews.
11:20
Bancherul ucrainean Aleksandr Adarici a murit în circumstanțe misterioase într-un cartier de elită din Milano, după ce a căzut de la fereastra unei clădiri cu cinci etaje. Trupul său a fost găsit pe 23 ianuarie în curtea clădirii. Potrivit datelor preliminare, acesta ar fi căzut de la etajul patru, însă poliția ia în calcul și […] Articolul Un bancher din Ucraina cu cetățenie română a murit în Italia apare prima dată în SafeNews.
11:20
Prietenul lui Putin pune mâna pe al doilea cel mai mare aeroport din Moscova, la jumătate de preț # SafeNews
Aeroportul Domodedovo din Moscova, al doilea ca mărime din capitala Rusiei, a fost vândut pe 29 ianuarie la jumătate din prețul de pornire al licitației, într-o tranzacție care îl aduce în prim-plan pe miliardarul Arkadi Rotenberg, unul dintre apropiații președintelui Vladimir Putin, scrie presa rusă. Potrivit presei ruse, aeroportul a fost achiziționat de compania „Perspektiva”, filială […] Articolul Prietenul lui Putin pune mâna pe al doilea cel mai mare aeroport din Moscova, la jumătate de preț apare prima dată în SafeNews.
11:10
Doi tineri din Ucraina, ambii cu vârsta sub 30 de ani, care au trecut granița în România prin Munții Maramureșului, au fost găsiți și salvați joi seara de echipele de intervenție, după ce au rămas blocați într-o zonă montană greu accesibilă. Aceștia au cerut ajutor după ce și-au pierdut orientarea și nu au mai reușit […] Articolul VIDEO | Blocați în Munții Maramureșului, doi ucraineni au fost salvați de salvatori apare prima dată în SafeNews.
11:10
Sesizarea deputatului Vasile Tarlev, prin care acesta a contestat dreptul poliției și a CNA de a documenta corupția electorală, a fost respinsă de Curtea Constituțională. Decizia a fost pronunțată ieri, 29 ianuarie, și vizează articolul VII din Legea nr. 35 din 13 martie 2025, care a modificat Codul contravențional, extinzând competențele poliției în acest tip […] Articolul CC spune nu, sesizarea lui Tarlev privind competențele poliției, respinsă apare prima dată în SafeNews.
11:00
Tarifele la gaz pentru consumatorii casnici s-ar putea reduce cu un leu și 50 de bani, până la 15 lei și 24 de bani, TVA inclus. Anunțul a fost făcut de Energocom, care a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2026. Conform calculelor prezentate către ANRE, prețul mediu […] Articolul Posibilă ieftinire a gazului, Energocom a sesizat ANRE apare prima dată în SafeNews.
11:00
Rețeaua rusă de dezinformare a lansat, pentru prima dată după alegerile pierdute, o campanie amplă împotriva Republicii Moldova. Analiștii Disinfo.md au identificat elemente care indică pregătirea unei operațiuni informaționale de amploare. Scopul acesteia este amplificarea anxietății publice, subminarea încrederii în instituțiile statului și prezentarea Moldovei drept un actor „nesigur” în regiune. De remarcat că nu […] Articolul Narațiuni pro Kremlin revin, Republica Moldova vizată ca factor de risc apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
10:30
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova. Vizita va avea loc în perioada 2–4 februarie 2026. Potrivit informațiilor oferite de Serviciul de Relații Publice al Parlamentului de la Chișinău, cei trei demnitari vor veni la invitația speakerului Igor Grosu. Este vorba despre președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar; […] Articolul Vizită la nivel înalt, șefii parlamentelor baltice vin la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
10:30
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, afirmă că instituția va depune toate eforturile pentru ca ajustarea tarifului la gazele naturale să fie aprobată săptămâna viitoare, în cazul în care cererea înaintată de Energocom a fost deja transmisă autorității de reglementare, transmite IPN. „Dacă cererea Energocom este deja la ANRE, vom realiza ajustarea […] Articolul Tarifele la gaze nu se modifică retroactiv, spune directorul ANRE apare prima dată în SafeNews.
10:10
Integrarea europeană a Republicii Moldova nu poate fi separată de obiectivul reintegrării țării, iar ambele trebuie avansate în paralel prin reforme accelerate și acțiuni constante ale autorităților. Mesajul a fost transmis de șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, care a reafirmat sprijinul ferm al UE pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru […] Articolul Iwona Piorko: Integrarea europeană nu exclude procesul de reintegrare apare prima dată în SafeNews.
10:10
Prezentatoarea postului public Moldova 1, Daniela Crudu, preia funcția de purtătoare de cuvânt a Guvernului. Anunțul a fost făcut chiar de jurnalistă, în ultima ediție a emisiunii pe care o moderează. Daniela Crudu are peste zece ani de experiență în mass media. Din 2013, ea este una dintre figurile emisiunii matinale „Bună dimineața”, difuzată de […] Articolul Prezentatoarea emisiunii „Bună dimineața” devine purtătoare de cuvânt a Guvernului apare prima dată în SafeNews.
09:00
Vremea rămâne rece și instabilă astăzi în Republica Moldova. Meteorologii anunță cer noros și lapoviță în mai multe regiuni ale țării. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile maxime vor oscila între minus 3 și plus 2 grade Celsius. Vântul va sufla din sud vest, cu rafale de până la 27 de kilometri pe oră. Umiditatea […] Articolul METEO | Vreme mohorâtă și rece, lapoviță în mai multe regiuni apare prima dată în SafeNews.
08:40
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratul Național de Investigații desfășoară, în aceste momente, percheziții în municipiul Chișinău și raionul Ialoveni. Acțiunile au loc în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS Fulger. Perchezițiile se desfășoară într un dosar penal deschis pentru sustragerea și utilizarea ilegală a informațiilor ce constituie secret comercial. […] Articolul Percheziții în Chișinău și Ialoveni într un dosar de furt de secret comercial apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
08:30
Salvatorii avertizează că sfârșitul lunii ianuarie aduce schimbări bruște ale vremii și condiții periculoase de deplasare. Sunt prognozate precipitații mixte, formarea poleiului și scăderi de temperatură de până la 7°C, situație care crește riscul de accidente rutiere și traumatisme prin alunecare. Potrivit prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pe 29 ianuarie 2026, în perioada […] Articolul Poleiul creează pericol pe drumuri, avertisment emis de IGSU apare prima dată în SafeNews.
08:20
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulţumit lui Donald Trump şi a afirmat că o posibilă oprire temporară a atacurilor pe perioada iernii extreme ar putea ajuta la a proteja infrastructura energetică critică a Ucrainei, numind alimentarea cu electricitate ”o temelie a vieţii”. Rusia nu a confirmat deocamdată că a fost de acord cu vreo oprire […] Articolul Ucraina salută ”pauza” atacurilor ruseşti anunţată de Trump, însă Moscova rămâne tăcută apare prima dată în SafeNews.
08:00
Ucraina acuză că unele drone rusești ar fi folosit internetul prin satelit Starlink în timpul atacurilor și spune că a luat legătura cu SpaceX ca să închidă această „portiță”. Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, susține că există „sute de cazuri” în care drone rusești ar fi fost echipate cu terminale Starlink, ceea ce le-ar […] Articolul Ucraina cere explicații companiei lui Elon Musk: Drone rusești conectate la Starlink apare prima dată în SafeNews.
07:50
Autoritățile separatiste de la Tiraspol propun Chișinăului să lupte „împreună” împotriva criminalității, în special în combaterea traficului de droguri. Despre acest lucru a vorbit liderul separatist Vadim Krasnoselski într-o adresare către „structurile și administrațiile” din regiune. Krasnoselski propune, pentru început, un schimb de date la nivelul anchetelor ce vizează cazuri grave, inclusiv în dosarele privind […] Articolul Krasnoselski propune Chișinăului o „combatere comună” a criminalității apare prima dată în SafeNews.
07:40
Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, în vizită la Chișinău: Relațiile moldo-americane rămân puternice # SafeNews
Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, Christopher Smith, efectuează, în această săptămână, o vizită de lucru în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la Chișinău. Astfel, diplomatul american urmează să aibă întrevederi cu oficiali și alți omologi, fără a fi concretizată agenda întâlnirilor. La finalul postării, […] Articolul Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, în vizită la Chișinău: Relațiile moldo-americane rămân puternice apare prima dată în SafeNews.
07:30
Navă rusească, gonită de un elicopter de atac al Marinei Regale britanice, după ce a ancorat deasupra cablurilor de date: „Profund suspectă” # SafeNews
„Mișcările acestei nave rusești sunt profund suspecte. (Este o) reamintire a amenințărilor persistente și periculoase cu care se confruntă țara noastră din partea lui Putin și a aliaților săi”, au spus oficialii de la Londra, citați de Daily Telegraph. O navă rusească a fost alungată din apele teritoriale britanice de un elicopter de atac al Marinei […] Articolul Navă rusească, gonită de un elicopter de atac al Marinei Regale britanice, după ce a ancorat deasupra cablurilor de date: „Profund suspectă” apare prima dată în SafeNews.
07:20
Poliția a oferit noi detalii despre reținerea de astăzi a fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, cercetat pentru că, în februarie 2024, ar fi accidentat mortal un adolescent și a fugit de la locul faptei. Potrivit oamenilor legii, reținerea a avut loc în contextul unei cauze penale inițiate recent de Inspectoratul Național de Investigații, […] Articolul Noi informații despre reținerea lui Ciochină apare prima dată în SafeNews.
07:10
Google avertizează că motorul său de căutare folosit de aproape tot internetul s-ar putea „strica” # SafeNews
Google a declarat că motorul său de căutare s-ar putea „strica” dacă compania va fi obligată să implementeze noi controale stricte pentru a proteja și a sprijini conținutul web creat de oameni în era inteligenței artificiale (AI), relatează Business Insider. Avertismentul a venit după ce autoritățile britanice de reglementare au propus noi reguli pentru Google Search, […] Articolul Google avertizează că motorul său de căutare folosit de aproape tot internetul s-ar putea „strica” apare prima dată în SafeNews.
07:00
„Țarul Frontierelor” anunță schimbarea tacticii agresive care a produs furie în SUA. „Operațiuni țintite și strategice” # SafeNews
Tom Homan, responsabilul cu securitatea frontierelor din administrația Trump, recent numit comandant al operațiunilor pentru controlul imigrației în Minneapolis, a declarat joi că agenții federali se vor concentra pe „operațiuni de control țintite și strategice”, decizie care marchează o schimbare în tactica agresivă care a stârnit indignarea națională mai ales după împușcarea mortală a doi […] Articolul „Țarul Frontierelor” anunță schimbarea tacticii agresive care a produs furie în SUA. „Operațiuni țintite și strategice” apare prima dată în SafeNews.
06:50
Ședința de judecată de joi, 29 ianuarie, în dosarul în care Ion Creangă este învinuit de trădare de patrie, nu a avut loc, întrucât fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului este internat în spital. Contactat de IPN, avocatul lui Ion Creangă, Gheorghe Ionaș, a declarat că clientul său a fost supus unei intervenții chirurgicale. Avocatul […] Articolul Ședința în dosarul lui Ion Creangă a fost amânată. Învinuitul, internat în spital apare prima dată în SafeNews.
06:40
Doi deținuți din cadrul Penitenciarului nr.18 „Brănești” au încercat să părăsească teritoriul centrului de detenție, însă au fost prinși de gardieni. Cazul a fost înregistrat în seara zilei de miercuri, 28 ianuarie. Potrivit autorităților, în jurul orei 21:20, cei doi au escaladat gardul de preîntâmpinare, părăsind neautorizat sectorul de detenție în care erau repartizați. Intervenția […] Articolul Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr.18 Brănești apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
06:30
Ruşii care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în UE: „Sunt oameni foarte periculoşi” # SafeNews
Sutele de mii de soldaţi ruşi care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în Uniunea Europeană, conform unei propuneri a ministrului de externe al Estoniei, Margus Tsahkna. La o reuniune a UE de la Bruxelles, joi, Tsahkna a declarat că există informaţii conform cărora mulţi soldaţi ruşi doresc să vină în […] Articolul Ruşii care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în UE: „Sunt oameni foarte periculoşi” apare prima dată în SafeNews.
06:20
Şeful armatei iraniene se declară pregătit să dea un „răspuns zdrobitor” ameninţărilor externe şi anunţă că a pregătit 1.000 de drone # SafeNews
Şeful armatei iraniene, Amir Hatami, a anunţat joi că a dotat regimentele de luptă cu 1.000 de drone şi se declară pregătit pentru un „răspuns zdrobitor” dat oricărei ameninţări externe, în condiţiile în care Donald Trump pare să-şi reînnoiască presiunea şi, potrivit unor surse, să ia în calcul un nou atac ţintit asupra Iranului, iar […] Articolul Şeful armatei iraniene se declară pregătit să dea un „răspuns zdrobitor” ameninţărilor externe şi anunţă că a pregătit 1.000 de drone apare prima dată în SafeNews.
06:10
DOC | Aviz negativ: Jurnaliștii din mass-media finanțată de stat nu-și vor declara averile # SafeNews
Guvernul nu susține amendamentele la Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, care ar fi extins obligația depunerii declarațiilor asupra angajaților din mass-media și ai organizațiilor necomerciale finanțate din fonduri publice sau din proiecte de asistență externă. Potrivit avizului Executivului, regimul actual de declarare, aplicabil funcționarilor publici, este considerat „suficient pentru asigurarea […] Articolul DOC | Aviz negativ: Jurnaliștii din mass-media finanțată de stat nu-și vor declara averile apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:20
Poliția anunță că a depistat și extras din râul Nistru cadavrul bărbatului de 35 de ani omorât acum câteva zile într-o locuință din sectorul Buiucani al capitalei. De menționat că, zilele trecute, Poliția a fost sesizată în legătură cu dispariția unui bărbat în capitală. În urma măsurilor operative întreprinse, polițiștii au stabilit că victima a […] Articolul Crima din Buiucani, corpul neînsuflețit descoperit în râul Nistru apare prima dată în SafeNews.
18:20
Reprezentanții Direcției Generale Mobilitate Urbană a Capitalei afirmă că vor interveni operativ pentru remedierea gropilor care apar pe străzi după acțiunile de deszăpezire și utilizarea materialelor antiderapante. „În fiecare iarnă, astfel de degradări sunt inevitabile și nu reprezintă nimic ieșit din comun”, afirmă DGMU”; Potrivit sursei, intervențiile pentru repararea carosabilului sunt realizate constant de către […] Articolul DGMU anunță reluarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor din capitală apare prima dată în SafeNews.
