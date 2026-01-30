R. Moldova a prezentat la reuniunea NATO măsurile de control al armelor mici și ușoare.

06:30

Sutele de mii de soldaţi ruşi care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în Uniunea Europeană, conform unei propuneri a ministrului de externe al Estoniei, Margus Tsahkna. La o reuniune a UE de la Bruxelles, joi, Tsahkna a declarat că există informaţii conform cărora mulţi soldaţi ruşi doresc să vină în