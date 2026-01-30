Narațiuni pro Kremlin revin, Republica Moldova vizată ca factor de risc

07:40

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri nu are niciun motiv să creadă că președintele SUA, Donald Trump, nu este apt să-și îndeplinească atribuțiile din motive de sănătate, scrie Reuters. „Pe baza întâlnirilor mele cu președintele Trump, nu am niciun motiv să mă îndoiesc de starea lui de sănătate”, a afirmat Merz, când a fost […] Articolul Merz oferă câteva detalii despre starea de sănătate a lui Donald Trump, „pe baza întâlnirilor mele cu el” apare prima dată în SafeNews.