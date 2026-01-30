Krasnoselski propune Chișinăului o „combatere comună” a criminalității
SafeNews, 30 ianuarie 2026 07:50
Autoritățile separatiste de la Tiraspol propun Chișinăului să lupte „împreună” împotriva criminalității, în special în combaterea traficului de droguri. Despre acest lucru a vorbit liderul separatist Vadim Krasnoselski într-o adresare către „structurile și administrațiile” din regiune. Krasnoselski propune, pentru început, un schimb de date la nivelul anchetelor ce vizează cazuri grave, inclusiv în dosarele privind […] Articolul Krasnoselski propune Chișinăului o „combatere comună” a criminalității apare prima dată în SafeNews.
• • •
Acum 10 minute
08:00
Ucraina acuză că unele drone rusești ar fi folosit internetul prin satelit Starlink în timpul atacurilor și spune că a luat legătura cu SpaceX ca să închidă această „portiță”. Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, susține că există „sute de cazuri” în care drone rusești ar fi fost echipate cu terminale Starlink, ceea ce le-ar […] Articolul Ucraina cere explicații companiei lui Elon Musk: Drone rusești conectate la Starlink apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:50
07:40
Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, în vizită la Chișinău: Relațiile moldo-americane rămân puternice # SafeNews
Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, Christopher Smith, efectuează, în această săptămână, o vizită de lucru în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la Chișinău. Astfel, diplomatul american urmează să aibă întrevederi cu oficiali și alți omologi, fără a fi concretizată agenda întâlnirilor. La finalul postării, […] Articolul Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, în vizită la Chișinău: Relațiile moldo-americane rămân puternice apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
07:30
Navă rusească, gonită de un elicopter de atac al Marinei Regale britanice, după ce a ancorat deasupra cablurilor de date: „Profund suspectă” # SafeNews
„Mișcările acestei nave rusești sunt profund suspecte. (Este o) reamintire a amenințărilor persistente și periculoase cu care se confruntă țara noastră din partea lui Putin și a aliaților săi”, au spus oficialii de la Londra, citați de Daily Telegraph. O navă rusească a fost alungată din apele teritoriale britanice de un elicopter de atac al Marinei […] Articolul Navă rusească, gonită de un elicopter de atac al Marinei Regale britanice, după ce a ancorat deasupra cablurilor de date: „Profund suspectă” apare prima dată în SafeNews.
07:20
Poliția a oferit noi detalii despre reținerea de astăzi a fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, cercetat pentru că, în februarie 2024, ar fi accidentat mortal un adolescent și a fugit de la locul faptei. Potrivit oamenilor legii, reținerea a avut loc în contextul unei cauze penale inițiate recent de Inspectoratul Național de Investigații, […] Articolul Noi informații despre reținerea lui Ciochină apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
07:10
Google avertizează că motorul său de căutare folosit de aproape tot internetul s-ar putea „strica” # SafeNews
Google a declarat că motorul său de căutare s-ar putea „strica” dacă compania va fi obligată să implementeze noi controale stricte pentru a proteja și a sprijini conținutul web creat de oameni în era inteligenței artificiale (AI), relatează Business Insider. Avertismentul a venit după ce autoritățile britanice de reglementare au propus noi reguli pentru Google Search, […] Articolul Google avertizează că motorul său de căutare folosit de aproape tot internetul s-ar putea „strica” apare prima dată în SafeNews.
07:00
„Țarul Frontierelor” anunță schimbarea tacticii agresive care a produs furie în SUA. „Operațiuni țintite și strategice” # SafeNews
Tom Homan, responsabilul cu securitatea frontierelor din administrația Trump, recent numit comandant al operațiunilor pentru controlul imigrației în Minneapolis, a declarat joi că agenții federali se vor concentra pe „operațiuni de control țintite și strategice”, decizie care marchează o schimbare în tactica agresivă care a stârnit indignarea națională mai ales după împușcarea mortală a doi […] Articolul „Țarul Frontierelor” anunță schimbarea tacticii agresive care a produs furie în SUA. „Operațiuni țintite și strategice” apare prima dată în SafeNews.
06:50
Ședința de judecată de joi, 29 ianuarie, în dosarul în care Ion Creangă este învinuit de trădare de patrie, nu a avut loc, întrucât fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului este internat în spital. Contactat de IPN, avocatul lui Ion Creangă, Gheorghe Ionaș, a declarat că clientul său a fost supus unei intervenții chirurgicale. Avocatul […] Articolul Ședința în dosarul lui Ion Creangă a fost amânată. Învinuitul, internat în spital apare prima dată în SafeNews.
06:40
Doi deținuți din cadrul Penitenciarului nr.18 „Brănești” au încercat să părăsească teritoriul centrului de detenție, însă au fost prinși de gardieni. Cazul a fost înregistrat în seara zilei de miercuri, 28 ianuarie. Potrivit autorităților, în jurul orei 21:20, cei doi au escaladat gardul de preîntâmpinare, părăsind neautorizat sectorul de detenție în care erau repartizați. Intervenția […] Articolul Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr.18 Brănești apare prima dată în SafeNews.
06:30
Ruşii care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în UE: „Sunt oameni foarte periculoşi” # SafeNews
Sutele de mii de soldaţi ruşi care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în Uniunea Europeană, conform unei propuneri a ministrului de externe al Estoniei, Margus Tsahkna. La o reuniune a UE de la Bruxelles, joi, Tsahkna a declarat că există informaţii conform cărora mulţi soldaţi ruşi doresc să vină în […] Articolul Ruşii care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în UE: „Sunt oameni foarte periculoşi” apare prima dată în SafeNews.
06:20
Şeful armatei iraniene se declară pregătit să dea un „răspuns zdrobitor” ameninţărilor externe şi anunţă că a pregătit 1.000 de drone # SafeNews
Şeful armatei iraniene, Amir Hatami, a anunţat joi că a dotat regimentele de luptă cu 1.000 de drone şi se declară pregătit pentru un „răspuns zdrobitor” dat oricărei ameninţări externe, în condiţiile în care Donald Trump pare să-şi reînnoiască presiunea şi, potrivit unor surse, să ia în calcul un nou atac ţintit asupra Iranului, iar […] Articolul Şeful armatei iraniene se declară pregătit să dea un „răspuns zdrobitor” ameninţărilor externe şi anunţă că a pregătit 1.000 de drone apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
06:10
DOC | Aviz negativ: Jurnaliștii din mass-media finanțată de stat nu-și vor declara averile # SafeNews
Guvernul nu susține amendamentele la Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, care ar fi extins obligația depunerii declarațiilor asupra angajaților din mass-media și ai organizațiilor necomerciale finanțate din fonduri publice sau din proiecte de asistență externă. Potrivit avizului Executivului, regimul actual de declarare, aplicabil funcționarilor publici, este considerat „suficient pentru asigurarea […] Articolul DOC | Aviz negativ: Jurnaliștii din mass-media finanțată de stat nu-și vor declara averile apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:20
Poliția anunță că a depistat și extras din râul Nistru cadavrul bărbatului de 35 de ani omorât acum câteva zile într-o locuință din sectorul Buiucani al capitalei. De menționat că, zilele trecute, Poliția a fost sesizată în legătură cu dispariția unui bărbat în capitală. În urma măsurilor operative întreprinse, polițiștii au stabilit că victima a […] Articolul Crima din Buiucani, corpul neînsuflețit descoperit în râul Nistru apare prima dată în SafeNews.
18:20
Reprezentanții Direcției Generale Mobilitate Urbană a Capitalei afirmă că vor interveni operativ pentru remedierea gropilor care apar pe străzi după acțiunile de deszăpezire și utilizarea materialelor antiderapante. „În fiecare iarnă, astfel de degradări sunt inevitabile și nu reprezintă nimic ieșit din comun”, afirmă DGMU”; Potrivit sursei, intervențiile pentru repararea carosabilului sunt realizate constant de către […] Articolul DGMU anunță reluarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor din capitală apare prima dată în SafeNews.
17:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis joi, 29 ianuarie, Cod Galben de ghețuș, polei și scădere a temperaturii pe întreg teritoriul ţării. Avertizarea este valabilă începând de vineri, 30 ianuarie. Potrivit meteorologilor, în data de 30 ianuarie, ca urmare a scăderii temperaturii aerului, precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma în lapoviță și ninsoare, […] Articolul Cod Galben de ghețuș în Republica Moldova, temperaturile scad apare prima dată în SafeNews.
17:40
Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, a fost reținut joi seară de ofițerii Inspectoratuluilui Național de Investigații într-un dosar de tortură asupra unui localnic comisă în 2020, potrivit surselor TVR Moldova. Toto azi procurorii au solicitat pentru Nicanor Ciochină nouă ani de închisoare cu anularea dreptului de conducere a mijloacelor de transport. Pentru complicele său, […] Articolul VIDEO | Nicanor Ciochină a fost reţinut: Este vizat într-un alt dosar apare prima dată în SafeNews.
16:10
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră (SPF) Ocnița, în cooperare cu angajații Frontex, au depistat un caz de transport ilegal de masă lemnoasă în zona de frontieră, pe direcția „s. Ocnița – Sokireanî”. În timpul unei misiuni de supraveghere, oamenii legii au oprit un automobil de model UAZ, fără numere de înmatriculare, […] Articolul FOTO | Patru persoane cercetate pentru tăieri ilegale de arbori la frontieră apare prima dată în SafeNews.
16:10
Părinți din Cahul cer intervenția autorităților după prezența unui vlogger cercetat penal într-o școală # SafeNews
Mai mulți părinți ai unor elevi de la un liceu din Cahul au sesizat Ministerul Educației și Cercetării (MEC),după ce vloggerul Dima White, cercetat într-un dosar penal pentru pornografie infantilă și trafic de copii, ar fi avut acces în incinta instituției de învățământ în timpul orelor de curs și ar fi oferit unei eleve un […] Articolul Părinți din Cahul cer intervenția autorităților după prezența unui vlogger cercetat penal într-o școală apare prima dată în SafeNews.
16:00
Consiliul Superior al Magistraturii condamnă agresarea unei judecătoare în incinta Judecătoriei Chișinău și califică incidentul drept un atac direct asupra justiției. Potrivit CSM, o judecătoare a fost agresată de o justițiabilă, fapt considerat grav și inadmisibil într un stat de drept. Consiliul subliniază că astfel de acțiuni nu vizează doar o persoană, ci afectează independența […] Articolul CSM condamnă agresarea unei judecătoare la Judecătoria Chișinău apare prima dată în SafeNews.
16:00
Secretarii de stat ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Valeriu Mija și Carolina Perebinos, au avut astăzi o întrevedere cu Reprezentanta Uniunii Europene în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, Audronė Pėrauskienė, șefa adjunct a Direcției Europa de Est și Asia Centrală din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Vizita oficialei europene la Chișinău, prima în […] Articolul FOTO | Conflictul transnistrean, pe agenda discuțiilor dintre Chișinău și UE apare prima dată în SafeNews.
15:50
Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat joi că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinatate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group, transmite Agerpres cu referire la Reuters.Acordul nu include activele din Kazahstan, a precizat producătorul rus de energie într-un comunicat. Lukoil a adăugat că […] Articolul Lukoil şi-a vândut activele internaţionale către fondul american Carlyle Group apare prima dată în SafeNews.
15:30
Trei tineri din Cahul sunt cercetați penal pentru furtul unei motociclete în Chișinău. Este vorba despre doi tineri de 20 de ani și un minor de 16 ani, bănuiți că au furat o motocicletă din curtea unui bloc de locuit din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivit poliției, fapta a fost comisă pe timp de noapte. […] Articolul VIDEO | Furt de motocicletă în capitală, trei tineri din Cahul, în vizorul poliției apare prima dată în SafeNews.
15:20
Polițiștii din raionul Ialoveni au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați din satul Bardar, bănuiți de implicare în păstrarea și consumul de substanțe narcotice. Suspecții au vârstele de 46 și 52 de ani. În urma verificărilor, oamenii legii au depistat și ridicat masă vegetală uscată, asemănătoare marijuanei, mai multe pastile, precum și substanțe lichide […] Articolul VIDEO | Percheziții la doi bărbaţi din Ialoveni: Oamenii legii au ridicat droguri apare prima dată în SafeNews.
15:20
Ucraina se confruntă cu o ”catastrofă umanitară” din cauza loviturilor forțelor ruse. Sute de mii de civili, privați de încălzire și de alimentare cu curent electric # SafeNews
Ucraina se confruntă cu o ”catastrofă umanitară” din cauza continuării loviturilor forțelor ruse, care privează sute de mii de civili de încălzire și de alimentare cu curent electric, a avertizat joi, la Bruxelles, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, transmite AFP. În pofida discuțiilor purtate de SUA la Abu Dhabi pentru a pune capăt războiului, […] Articolul Ucraina se confruntă cu o ”catastrofă umanitară” din cauza loviturilor forțelor ruse. Sute de mii de civili, privați de încălzire și de alimentare cu curent electric apare prima dată în SafeNews.
15:20
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis prelungirea cu 60 de zile a măsurii preventive de eliberare provizorie sub control judiciar în privința inculpatului Nicanor Ciochină. Calcularea acestui termen va începe din 5 februarie. Decizia a fost pronunțată în ședința de joi, 29 ianuarie, la solicitarea procurorilor, notează Moldova1. În cadrul ședinței de judecată, inculpatul a […] Articolul Nicanor Ciochină rămâne sub control judiciar pentru alte 60 de zile apare prima dată în SafeNews.
15:10
O femeie ar fi atacat o judecătoare, chiar în sala de ședințe de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, cu puțin timp în urmă, susțin sursele PulsMedia.MD. Agresoarea ar fi lovit-o în cap pe judecătoare cu un obiect. La fața locului a intervenit poliția și un echipaj medical. Știrea se actualizează. Articolul ULTIMA ORĂ | Incident grav la Judecătoria Chișinău, o magistrată ar fi fost agresată apare prima dată în SafeNews.
12:50
Oseminte umane au fost descoperite ieri, 28 ianuarie, în localitatea Coșnița, raionul Dubăsari, în timpul unor săpături efectuate la fundația unei case. La fața locului a intervenit Poliția, iar cazul a fost înregistrat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Rămășițele au fost găsite de muncitorii care efectuau săpături sub fundația locuinței. Potrivit imaginilor video realizate la fața […] Articolul Oseminte umane, scoase la iveală în timpul lucrărilor de construcție din Dubăsari apare prima dată în SafeNews.
12:50
Facturile mai mari la căldură din decembrie 2025 reflectă consumul real și temperaturile mai scăzute din această iarnă, nu erori de calcul. Declarația aparține directorului general al Termoelectrica, Iurie Razlovan, într-o emisiune la TVR Moldova, pe fondul nemulțumirilor apărute după primirea facturilor pentru luna decembrie. Razlovan spune că livrarea agentului termic este monitorizată strict în […] Articolul Facturile la căldură din decembrie 2025. Explicațiile oferite de șeful Termoelectrica apare prima dată în SafeNews.
12:20
Un bărbat de 39 de ani a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru conducere în stare de ebrietate și fără permis. Instanța a decis executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis și anularea dreptului de a conduce vehicule. Potrivit dosarului, pe 8 martie 2025, bărbatul a fost oprit de Poliția […] Articolul A urcat beat la volan și fără permis. Un bărbat din Chișinău va sta la închisoare apare prima dată în SafeNews.
10:40
Un bărbat de 47 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost oprit la punctul vamal Sculeni în timp ce încerca să introducă în țară mărfuri nedeclarate. Acesta se afla la volanul unui Mercedes Sprinter care venea din Federația Rusă. Controlul a avut loc pe sensul de intrare în Republica Moldova. În interiorul vehiculului, funcționarii […] Articolul FOTO | Un moldovean a fost prins la vamă cu 116 borcane de caviar nedeclarate apare prima dată în SafeNews.
09:40
Un șofer a fost reținut, după ce a urcat băut la volan și a provocat un accident. Cazul a avut loc noaptea trecută la intersecția străzilor Studenților și Mihail Sadoveanu, din sectorul Ciocana al capitalei, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor ar fi vorba despre un bărbt în vârstă de 44 de ani, care a pierdut […] Articolul Accident în Chișinău, șofer în stare gravă de ebrietate a lovit un brad apare prima dată în SafeNews.
09:10
Mai mulți locuitori din Chișinău și din comuna Bubuieci vor rămâne astăzi fără apă la robinet, din cauza unor lucrări planificate, anunță Apă Canal Chișinău. În municipiul Chișinău, furnizarea apei va fi întreruptă între orele 09:00 și 16:00. Sunt afectate mai multe adrese de pe bulevardul Dacia, precum și străzile Hristo Botev, Independenței și Vorniceni. […] Articolul Fără apă la robinet astăzi, anunț pentru locuitorii din capitală și Bubuieci apare prima dată în SafeNews.
09:10
Amenzi în valoare totală de 248.000 de lei au fost aplicate de Consiliul Audiovizualului mai multor posturi de televiziune din Republica Moldova pentru nerespectarea regulilor legale privind conținutul difuzat. Decizia a fost adoptată în ședința CA din 28 ianuarie, în urma unui control desfășurat în perioada 3–9 noiembrie 2025. Verificările au vizat respectarea cotelor de […] Articolul Zece televiziuni, sancționate cu aproape 250.000 de lei de Consiliul Audiovizualului apare prima dată în SafeNews.
08:20
Friedrich Merz: Nu îi putem dezamăgi pe cetățenii moldoveni care vor să adere la Uniunea Europeană # SafeNews
Cancelarul german, Friedrich Merz, și-a exprimat, miercuri, susținerea pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE),în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de premierul României Ilie Bolojan, în care oficialul german a reamintit că a efectuat o vizită la Chișinău, în august 2025, de Ziua Independenței, notează Agerpres. „Domnul președinte Macron, domnul Tusk și cu […] Articolul Friedrich Merz: Nu îi putem dezamăgi pe cetățenii moldoveni care vor să adere la Uniunea Europeană apare prima dată în SafeNews.
08:20
Republica Moldova rămâne o prioritate strategică pentru România, iar stabilitatea Chișinăului și parcursul său european influențează direct securitatea regională. Declarația a fost făcută de premierul României, Ilie Bolojan, în timpul unei vizite oficiale de două zile în Germania, unde s-a întâlnit cu cancelarul federal Friedrich Merz. Șeful Executivului de la București a subliniat că sprijinul […] Articolul Ilie Bolojan, declarații la Berlin despre importanța strategică a R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
Ieri
08:00
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania a emis o avertizare adresată cetățenilor moldoveni care intenționează să călătorească sau să tranziteze Republica Macedoniei de Nord, privind posibile perturbări la frontiere, generate de proteste anunțate de asociațiile transportatorilor de marfă. Potrivit comunicatului emis de ambasadă, manifestațiile ar putea avea loc la punctele de […] Articolul Cetățenii moldoveni, avertizați privind blocaje la granița Macedoniei de Nord apare prima dată în SafeNews.
07:50
Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat că ancheta în dosarul crimelor de la Beriozchi, raionul Anenii Noi, este în desfășurare. Potrivit ministrei, urmărirea penală vizează șase victime, iar omorurile ar fi fost comise în perioada 2005–2015, scrie realitatea.md. După finalizarea și prezentarea rapoartelor de expertiză, procurorii vor decide transmiterea dosarului în instanța de judecată. […] Articolul VIDEO | Noi detalii în dosarul crimelor de la Anenii Noi, șase victime investigate apare prima dată în SafeNews.
07:40
Merz oferă câteva detalii despre starea de sănătate a lui Donald Trump, „pe baza întâlnirilor mele cu el” # SafeNews
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri nu are niciun motiv să creadă că președintele SUA, Donald Trump, nu este apt să-și îndeplinească atribuțiile din motive de sănătate, scrie Reuters. „Pe baza întâlnirilor mele cu președintele Trump, nu am niciun motiv să mă îndoiesc de starea lui de sănătate”, a afirmat Merz, când a fost […] Articolul Merz oferă câteva detalii despre starea de sănătate a lui Donald Trump, „pe baza întâlnirilor mele cu el” apare prima dată în SafeNews.
07:30
VIDEO | Un avion al companiei British Airways cu destinaţia Londra a pierdut o roată în timpul decolării din Las Vegas # SafeNews
O înregistrare video arată momentul în care o roată din spate se desprinde de un avion Airbus A350-1000 al companiei British Airways la scurt timp după ce decolase, luni, de la Las Vegas spre Londra, relatează Sky News. Pe măsură ce avionul se ridica, s-a văzut o roată căzând din partea din spate a trenului […] Articolul VIDEO | Un avion al companiei British Airways cu destinaţia Londra a pierdut o roată în timpul decolării din Las Vegas apare prima dată în SafeNews.
07:20
Consolidarea parteneriatului moldo-austriac și extinderea cooperării economice au fost principalele subiecte abordate de prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Republicii Austria, Stella Avallone, în cadrul unei întrevederi oficiale. Șeful Executivului a mulțumit pentru sprijinul oferit Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și pentru susținerea dezvoltării economice, domenii considerate prioritare de autoritățile de la […] Articolul Integrarea europeană, subiect cheie în discuțiile lui Alexandru Munteanu cu Austria apare prima dată în SafeNews.
07:10
Trei procurori urmează a fi eliberați din funcție. Este vorba despre acuzatorii Elena Panfil, Eugeniu Trocin și Veaceslav Vacari. Decizia a fost aprobată la ședința de miercuri a Consiliului Superior al Procurorilor. CSP a decis aplicarea sancțiunii disciplinare – eliberarea din funcție – în cazul procurorului Elena Panfil, de la Procuratura municipiului Chișinău. Decizia a […] Articolul Trei procurori, scoși din sistem după decizia CSP. Cine sunt aceștia? apare prima dată în SafeNews.
07:00
IPM: „Amenzile de până la 600 de lei nu opresc pescuitul ilegal”. Autoritățile cer înăsprirea pedepselor # SafeNews
Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță că amenzile actuale pentru pescuit ilegal, care ajung la maximum 600 de lei, nu descurajează braconajul, inclusiv în zonele protejate, și pregătește propuneri pentru înăsprirea sancțiunilor. Potrivit IPM, sancțiunile mici nu îi opresc pe cei care practică pescuitul ilegal nici pe râul Prut, nici pe lacul Costești Stânca. Chiar și […] Articolul IPM: „Amenzile de până la 600 de lei nu opresc pescuitul ilegal”. Autoritățile cer înăsprirea pedepselor apare prima dată în SafeNews.
06:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică susține că solicitările unor actori politici privind reducerea „în regim de urgență” a prețurilor reglementate pentru gazele naturale au un caracter strict declarativ și ignoră procedurile legale deja accelerate de autoritate. ANRE precizează că a examinat în regim de urgență toate etapele administrative prevăzute de lege pentru aprobarea prețurilor […] Articolul ANRE spune „nu” solicitărilor privind tarifele retroactive la gaze apare prima dată în SafeNews.
06:40
Fosta șefă a diplomației austriece, Karin Kneissl, riscă să rămână fără cetățenia Austriei după o serie de declarații controversate la adresa țării sale. Partidul liberal NEOS a anunțat că a inițiat procedura de revocare a cetățeniei. Decizia vine după un interviu difuzat pe un canal media pro rus, în care Kneissl a comparat austriecii cu […] Articolul Scandal la Viena, fosta ministră asociată cu Putin riscă să rămână fără cetățenie apare prima dată în SafeNews.
06:30
O moldoveancă în vârstă de 60 de ani a fost reținută în orașul italian Pergola, fiind acuzată de tentativă de omor asupra unei femei pe care o îngrijea. Potrivit presei italiene, femeia lucra ca îngrijitoare la domiciliul unei pensionare de 83 de ani. Victima a fost găsită dimineața în stare gravă de fiica sa și […] Articolul Moldoveancă arestată în Italia pentru tentativă de omor asupra unei bătrâne apare prima dată în SafeNews.
06:20
Ambasadoarea Chinei: Republica Moldova oferă un mediu favorabil pentru investiții directe # SafeNews
Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua, a transmis antreprenorilor chinezi că Republica Moldova oferă un mediu favorabil pentru investiții directe și extinderea afacerilor. Mesajul a fost transmis în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai companiilor chineze care activează pe piețele din Republica Moldova și România. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Festivalului […] Articolul Ambasadoarea Chinei: Republica Moldova oferă un mediu favorabil pentru investiții directe apare prima dată în SafeNews.
06:10
Grecia a declarat trei zile de doliu după accidentul rutier grav produs în România, soldat cu moartea a șapte cetățeni greci. Autoritățile elene au confirmat că toate victimele erau suporteri ai unui club de fotbal din Grecia. Tragedia a avut un impact puternic în regiunea Macedonia Centrală, unde a fost instituit doliu oficial. Premierul Kyriakos […] Articolul Tragedie pe șoselele din România, Grecia intră în doliu după moartea a șapte suporteri apare prima dată în SafeNews.
28 ianuarie 2026
20:50
Preţul aurului depăşeşte pentru prima dată pragul de 5.300 de dolari uncia, pe fondul slăbirii dolarului înaintea deciziei Fed privind dobânzile # SafeNews
Preţul aurului a urcat miercuri peste 5.300 de dolari uncia, pentru prima dată, impulsionat de incertitudinile economice şi de deprecierea dolarului american, în timp ce investitorii aşteaptă decizia de politică monetară a Rezervei Federale şi comentariile preşedintelui Jerome Powell, transmite Reuters. Aurul spot a crescut cu 1,9%, la 5.289,48 dolari uncia la ora 12:45 ET, […] Articolul Preţul aurului depăşeşte pentru prima dată pragul de 5.300 de dolari uncia, pe fondul slăbirii dolarului înaintea deciziei Fed privind dobânzile apare prima dată în SafeNews.
20:50
Vremea a luat prin surprindere populația în ultimele zile. După polei, au revenit ploile, iar la sfârșitul săptămânii temperaturile vor coborî din nou sub 0 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, condițiile actuale favorizează menținerea ghețușului pe întreg teritoriul țării. „În general, luna ianuarie, dacă facem o mică caracteristică, am avut până în prezent […] Articolul Ninsori și temperaturi scăzute, prognoză meteo pentru zilele următoare apare prima dată în SafeNews.
20:50
Încă de miercuri dimineață, ofițeri de la Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA), acționând în numele procuraturii, au efectuat percheziții la sediul Deutsche Bank din Frankfurt pe Main și la sucursala băncii din Berlin.Aproximativ 30 de anchetatori în civil au intrat în sediul băncii din centrul Frankfurtului la scurt timp după ora 10:00, scrie spiegel.de. Procuratura […] Articolul Percheziții la Deutsche Bank din Germania: Există suspiciuni de spălare de bani apare prima dată în SafeNews.
