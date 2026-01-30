Ruşii care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în UE: „Sunt oameni foarte periculoşi”

19:50

Kremlinul s-a arătat dispus miercuri să organizeze o întrevedere între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu condiţia ca aceasta să aibă loc la Moscova, relatează Nexta. „În acelaşi timp, îi garantăm lui Zelenski securitatea şi condiţiile necesare”, a declarat Iuri Uşakov, consilierul Kremlinului pentru politică internaţională, la televiziunea rusă. Uşakov a amintit […] Articolul VIDEO | „Dacă este gata să vină, atunci îl invităm pe Zelenski la Moscova”, spune Kremlinul. Ideea a fost discutată de Trump și Putin apare prima dată în SafeNews.