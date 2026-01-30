Ucraina cere explicații companiei lui Elon Musk: Drone rusești conectate la Starlink

20:50

Preţul aurului a urcat miercuri peste 5.300 de dolari uncia, pentru prima dată, impulsionat de incertitudinile economice şi de deprecierea dolarului american, în timp ce investitorii aşteaptă decizia de politică monetară a Rezervei Federale şi comentariile preşedintelui Jerome Powell, transmite Reuters. Aurul spot a crescut cu 1,9%, la 5.289,48 dolari uncia la ora 12:45 ET, […] Articolul Preţul aurului depăşeşte pentru prima dată pragul de 5.300 de dolari uncia, pe fondul slăbirii dolarului înaintea deciziei Fed privind dobânzile apare prima dată în SafeNews.