Fracțiunea PAS cere primarului să înceteze transformarea administrației Chișinăului într-un spectacol de PR

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, după ședința Guvernului din 28 ianuarie, că procedura de aprobare a noilor tarife la gaze se apropie de final, iar o eventuală reducere pentru consumatorii casnici ar putea fi decisă în perioada următoare de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Compania „Energocom” urmează să transmită, în această săptămână, …