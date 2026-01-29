Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, reținut la ieșirea din sala de judecată într-un nou dosar penal
Cotidianul, 29 ianuarie 2026 17:50
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS, chiar la ieșire din sala de judecată. Potrivit reprezentanților Poliției, pe numele acestuia a fost pornită o nouă cauză penală pentru tortură și tratamentul inuman sau degradant. De menționat că Ciochină este acuzat că, în februarie 2024, …
Acum 15 minute
17:50
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS, chiar la ieșire din sala de judecată. Potrivit reprezentanților Poliției, pe numele acestuia a fost pornită o nouă cauză penală pentru tortură și tratamentul inuman sau degradant. De menționat că Ciochină este acuzat că, în februarie 2024, …
Acum 2 ore
16:20
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut oficial în proprietatea statului. Compania a achitat și o amendă de 5 milioane de lei # Cotidianul
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut oficial în proprietatea statului. Agenția Proprietății Publice (APP) și Aeroportul Chișinău au finalizat joi, 29 ianuarie, procesul de inventariere și au semnat cu Lukoil Moldova actele de predare-primire ale complexului petrolier din cadrul aeroportului. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Decizia vine în …
16:10
Centrul Național de Management al Crizelor anunță măsuri speciale din cauza vremii nefavorabile: Guvernului i se propune reducerea programului de muncă vineri # Cotidianul
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a anunțat un set de măsuri la nivel național, în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026. Deciziile au fost adoptate în cadrul ședinței CNMC din 29 ianuarie. Printre principalele propuneri se numără examinarea de către Guvern a posibilității de reducere a zilei …
16:10
Ursula von der Leyen: Doar o economie europeană puternică poate garanta independența UE # Cotidianul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că Uniunea Europeană se află într-un moment decisiv pentru viitorul său, într-un context global marcat de confruntări economice, tehnologice și geopolitice tot mai intense. Într-un discurs susținut la Clean, Just and Competitive Summit, Von der Leyen a pledat pentru consolidarea bazei economice a UE, dezvoltarea tehnologiilor …
Acum 4 ore
15:40
Moscova nu se grăbește cu pacea, întrucât elita rusă susține imperialismul lui Putin. Ce cred rușii din capitală și alte centre regionale mari, potrivit unui institut independent de sondare a opiniei publice # Cotidianul
În timp ce greul războiului din Ucraina este dus de rușii săraci din provinciile îndepărtate și de minorități, cei din Moscova și alte orașe ruse mari își declară susținerea pentru viziunea imperialistă și belicoasă a Kremlinului, potrivit lui Lev Gudkov, directorul științific al Centrului rus de sondare a opiniei publice Levada. Într-un interviu acordat revistei …
15:10
Uniunea Europeană alocă un milion de euro pentru dezvoltarea startupurilor din Republica Moldova # Cotidianul
Organizațiile din Republica Moldova care sprijină dezvoltarea antreprenoriatului inovativ pot accesa finanțare europeană pentru extinderea și profesionalizarea ecosistemului național de startupuri. Proiectul EU4Innovation East a lansat un apel de propuneri de proiecte, cu un buget total de un milion de euro, destinat consolidării structurilor de suport pentru viitorii antreprenori. Apelul vizează susținerea întregului parcurs al …
14:20
În contextul dezbaterii privind posibilitatea Unirii Republicii Moldova cu România, mai mulți oficiali de la Chișinău și București au reafirmat că integrarea europeană rămâne obiectivul strategic prioritar al statului moldovean. Această poziționare reflectă consensul diplomatic actual față de parcursul european. Totuși, o analiză lucidă a realităților geopolitice și de securitate arată că procesul de aderare …
Acum 6 ore
13:50
România a fost, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, cea mai importantă destinație pentru exporturile Republicii Moldova, confirmând reorientarea constantă a economiei moldovenești spre piața Uniunii Europene. Datele Biroului Național de Statistică arată că aproape 70% din totalul exporturilor au avut ca destinație statele membre ale Uniunii Europene, în timp ce ponderea Federației Ruse rămâne marginală. Potrivit …
13:20
VIDEO | Evghenii Cicivarkin: Șor va da socoteală în fața Rusiei. „Trebuiau să pregătească țara pentru a fi transferată sub control rusesc, dar nu le-a reușit” # Cotidianul
Moscova a aplicat același scenariu politic în Republica Moldova, Ucraina și Georgia, însă doar în cazul Georgiei strategia a funcționat. Declarația a fost făcută de omul de afaceri rus Evghenii Cicivarkin, unul dintre cei mai vocali critici ai regimului de la Kremlin, în cadrul emisiunii „Mnenie” (părere) de la 1TV. Potrivit acestuia, șansa Republicii Moldova …
13:10
Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil la Boldurești # Cotidianul
Procurorii solicită o pedeapsă de nouă ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis pentru Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil în localitatea Boldurești, în februarie 2024. Pentru presupusul complice, Ion Andronache, acuzatorii cer o pedeapsă de trei ani de detenție, tot într-un penitenciar de tip deschis, transmite TV8. …
12:10
VIDEO | Friedrich Merz: Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 este imposibilă. „Aceste procese durează, de regulă, câțiva ani” # Cotidianul
Obiectivul Ucrainei de a deveni stat membru al Uniunii Europene până la 1 ianuarie 2027 este nerealist și imposibil de realizat. Asigurarea vinde din partea cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Acesta a subliniat că procedurile de aderare presupun criterii stricte și un parcurs de durată. Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor purtate de liderii europeni …
Acum 8 ore
11:30
În ultimii doi ani peste 100.000 de cetățeni ai R. Moldova au rămas fără buletinele românești # Cotidianul
România a anulat peste 162.000 de buletine, dintre care 66% sau circa 100.000 aparțineau românilor născuți în R. Moldova, arată datele Ministerului Afacerilor Interne de la București. În total, persoane din 86 de state au rămas fără buletine, în baza noii legi aprobate de Parlamentul României în 2023. O anchetă a Digi24.ro arată că, din …
11:00
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești, documentați pentru corupție. Ar fi cerut între 50 și 500 de dolari de la transportatori # Cotidianul
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt vizați într-o anchetă penală, fiind documentați de Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), pentru pretinderea și primirea de bani de la transportatori. Potrivit materialelor cauzei, în perioada octombrie 2024 – prezent, cei doi …
10:30
Republica Moldova poate beneficia de fonduri europene consistente pentru proiecte sociale, însă capacitatea redusă de absorbție rămâne una dintre principalele provocări. Lipsa asistenței tehnice, problemele de monitorizare și resursele administrative limitate îngreunează accesarea finanțărilor nerambursabile. România, care a acumulat experiență în acest domeniu, și-a exprimat disponibilitatea de a oferi sprijin autorităților de la Chișinău, scrie …
10:30
Sub presiunea sancțiunilor SUA, Lukoil a decis cui va vinde activele străine, în valoare de 22 de miliarde de dolari # Cotidianul
Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, a anunțat joi că a convenit să vândă majoritatea activelor sale străine, în valoare totală de aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group, în așteptarea aprobării din partea guvernului SUA. Lukoil a declarat că a convenit cu Carlyle să vândă …
10:10
Germania și România susțin parcursul european al Republicii Moldova: Mesaj comun de la Friedrich Merz și Ilie Bolojan # Cotidianul
Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat, miercuri, sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de premierul României, Ilie Bolojan. Oficialul german a reiterat susținerea Berlinului pentru menținerea deschisă a perspectivei europene a Chișinăului. Merz a amintit de vizita efectuată la Chișinău în august 2025, de Ziua …
Acum 24 ore
20:50
Dodon anunță că vrea să se „înfrățească” cu o familie politică europeană din care face parte și AUR-ul lui George Simion # Cotidianul
Igor Dodon își asumă deschis dorința de accedere în cercul partidelor europene radicale, naționaliste și ostile valorilor liberale. Fostul președinte al Republicii Moldova a anunțat că a depus o cerere de aderare la Grupul „Conservatorilor, Patrioților și Aliaților” din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei – o platformă politică unde se regăsesc formațiuni cunoscute pentru …
18:10
Mihailo Podoliak: Compromisul pentru pace înseamnă înghețarea frontului, nu cedarea teritoriilor. Moldova trebuie să meargă ireversibil spre UE, iar România este partenerul ideal # Cotidianul
După discuțiile de la Abu Dhabi, încheiate fără un acord concret, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, a abordat, într-un interviu pentru hotnews.ro, granițele unui posibil compromis pentru pace, schimbările apărute în atitudinea Rusiei, rolul Statelor Unite în negocieri, dar și poziția Ucrainei față de Republica Moldova, Maia Sandu, România și ideea unirii. Podoliak …
Ieri
17:40
Deputații se convoacă săptămâna viitoare în ședință plenară. Sesiunea de primăvară-vară începe pe 3 februarie # Cotidianul
Parlamentul se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară-vară începând cu data de 3 februarie. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței Biroului permanent. Potrivit unui comunicat al legislativului, ședința de inaugurare a sesiunii va avea loc marți, 3 februarie, cu participarea președinților parlamentelor din Statele Baltice. Ulterior, în ședința …
17:30
Ministra de Interne: Fostul șef al IGP, Alexandru Pînzari ar putea fi în regiunea transnistreană # Cotidianul
Fostul șef al Inspectoratului General de Poliție, Alexandru Pînzari, ar putea să se afle în regiunea transnistreană. Această ipoteză nu este exclusă de autorități, după ce inculpatul, condamnat recent la trei ani de închisoare, nu a fost găsit la domiciliu. Declarația a fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, după ședința Guvernului. „Atât timp …
16:40
Treizeci de instituții preșcolare din capitală urmează să fie modernizate și eficientizate energetic în cadrul unui proiect susținut financiar de Uniunea Europeană, destinat reducerii consumului de energie și îmbunătățirii condițiilor pentru copii. Potrivit unui comunicat al Delegației UE în Republica Moldova, lucrările prevăzute includ izolarea termică a clădirilor, instalarea unor sisteme moderne de încălzire și …
16:20
Dictatorul Lukașenko s-a alăturat inițiativei de „pace” a lui Donald Trump, fiind acceptat în pofida sprijinului său pentru războiul Rusiei # Cotidianul
Belarus s-a alăturat inițiativei de soluționare a conflictelor lansate de președintele american Donald Trump, intitulată „Board of Peace”, în pofida criticilor internaționale privind represiunea sistematică a opoziției, încălcarea drepturilor omului și sprijinul constant acordat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut pe platforma X, unde „Board of Peace” a transmis că „salută Belarus …
16:10
Președintele Senatului de la București, Mircea Abrudean: România trebuie să devină un hub logistic pentru reconstrucția Ucrainei # Cotidianul
România poate și trebuie să devină un centru logistic pentru reconstrucția Ucrainei după încheierea războiului, susține președintele Senatului de la București, Mircea Abrudean. Declarația a fost făcută în contextul în care România, Republica Moldova și Ucraina intenționează să creeze o Cameră de Comerț Trilaterală, transmite IPN. Mircea Abrudean a subliniat că prin crearea unei platforme …
15:20
Infografic | Cât costă 1 kWh de energie electrică în țările UE, în comparație cu Republica Moldova # Cotidianul
Republica Moldova continuă să se situeze sub media Uniunii Europene în ceea ce privește costul energiei electrice pentru consumatorii casnici. Potrivit calculelor realizate în baza ultimului raport al Household Energy Price Index (HEPI) pentru luna decembrie 2025, publicat la 5 ianuarie 2026, și a tarifelor în vigoare din Republica Moldova, prețul energiei electrice pentru populație …
13:50
Un moment surprins în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a atras atenția asupra gesturilor și tăcerilor din delegația Republicii Moldova. La finalul discursului susținut de președinta Maia Sandu, majoritatea participanților s-au ridicat în picioare pentru aplauze, iar reacțiile liderilor politici moldoveni au fost diferite, transmite Agora.md. La ședința plenară a APCE, deschisă cu intervenția …
12:40
Începând cu 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și vânzarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare fabricate în afara UE dacă se constată că acestea conțin reziduuri a cinci substanțe active neaprobate în Uniunea Europeană, informează Logos Press. Ministerul Agriculturii și Alimentației a informat operatorii din sectorul agroalimentar cu privire la noile …
12:30
Ministrul Energiei: Gazul s-ar putea ieftini cu până la „un leu-doi” în perioada următoare # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, după ședința Guvernului din 28 ianuarie, că procedura de aprobare a noilor tarife la gaze se apropie de final, iar o eventuală reducere pentru consumatorii casnici ar putea fi decisă în perioada următoare de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Compania „Energocom” urmează să transmită, în această săptămână, …
11:40
Ucraina susține restabilirea integrității teritoriale a Republicii Moldova și consideră prezența trupelor ruse în Transnistria drept „inacceptabilă” și un risc major de securitate pentru întreaga regiune. Totuși, Kievul subliniază că orice implicare practică depinde de o solicitare oficială din partea autorităților de la Chișinău. Declarațiile au fost făcute de ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii …
11:20
VIDEO | Armata Națională se extinde. Anatolie Nosatîi: Efectivele vor ajunge la 8500 de militari # Cotidianul
Efectivele Armatei Naționale urmează să crească semnificativ în următorii ani, ca parte a reformei prevăzute în Strategia militară aprobată în octombrie anul trecut. Măsura este justificată de necesitatea consolidării capacităților de apărare și adaptării structurii militare la noile realități de securitate. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Acesta a precizat că documentul …
11:00
Maia Sandu condamnă atacul Rusiei asupra unui tren de pasageri din Harkov: „Țintirea civililor încalcă dreptul internațional” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacul Rusiei asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov, calificând lovirea civililor drept o încălcare gravă a dreptului internațional. Într-o postare publicată pe platforma X, șefa statului a subliniat necesitatea intensificării presiunii internaționale asupra Moscovei și a continuării sprijinului pentru Ucraina. „Acest tren transporta bărbați și …
10:20
Serviciul Vamal a inițiat o anchetă internă după reținerea a șapte vameși în dosarul de corupție # Cotidianul
După perchezițiile desfășurate de Centrul Național Anticorupție și reținerea a șapte angajați ai posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea într-un dosar de corupție sistemică, Serviciul Vamal anunță inițierea unei anchete interne. Instituția a precizat, într-un comunicat emis pe 28 ianuarie, că faptele investigate de procurori și CNA au avut loc pe parcursul anului 2025. Serviciul Vamal …
10:00
Cedări teritoriale și Centrala de la Zaporojie. Volodimir Zelenski este gata pentru o întâlnire directă cu Putin # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este dispus să se așeze la masa negocierilor față în față cu Vladimir Putin, într-un posibil moment de cotitură pentru procesul de pace, însă doar pentru a discuta două dosare considerate decisive: statutul teritoriilor ocupate și controlul asupra Centralei Nucleare de la Zaporojie. Declarația a fost făcută de către ministrul de …
09:50
Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție sistemică. Percheziții matinale la posturile vamale Leușeni și Cahul # Cotidianul
Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, în urma unor percheziții desfășurate de ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA) împreună cu procurorii Procuratura municipiului Cahul, într-un dosar ce vizează „fapte de corupție sistemică”. Potrivit CNA, angajații Serviciul Vamal sunt bănuiți că, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar …
09:40
Atac cu drone asupra unui tren de pasageri în Ucraina: cinci morți. Zelenski: „Este pur și simplu terorism” # Cotidianul
Un tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a fost lovit de drone rusești, într-un atac soldat cu moartea a cel puțin cinci persoane, potrivit autorităților locale. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat lovitura drept un act de „terorism” și a cerut comunității internaționale să intensifice presiunile asupra Moscovei, relatează Reuters. Atacul asupra trenului a provocat …
09:10
VIDEO | Lupta pentru altar: îmbrânceli la Dereneu, în pofida unei decizii CSJ clare. Mihai Isac: Cazul Dereneu este un test de stat, nu o dispută religioasă # Cotidianul
Satul Dereneu din raionul Călărași a devenit scena unui conflict care depășește granițele unei simple dispute religioase. Marți, 27 ianuarie 2026, la biserica „Adormirea Maicii Domnului” s-au produs îmbrânceli și tensiuni, după ce susținători ai Mitropoliei Moldovei, conduși, potrivit unor surse, de primarul socialist Vasile Revenco, au încercat să împiedice preluarea lăcașului de cult de …
00:10
Ucraina susține restabilirea integrității teritoriale a Republicii Moldova și consideră prezența trupelor ruse în Transnistria drept „inacceptabilă” și un risc major de securitate pentru întreaga regiune. Totuși, Kievul subliniază că orice implicare practică depinde de o solicitare oficială din partea autorităților de la Chișinău. Declarațiile au fost făcute de ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii …
00:00
Ucraina susține restabilirea integrității teritoriale a Republicii Moldova și consideră prezența trupelor ruse în Transnistria drept „inacceptabilă” și un risc major de securitate pentru întreaga regiune. Totuși, Kievul subliniază că orice implicare practică depinde de o solicitare oficială din partea autorităților de la Chișinău. Declarațiile au fost făcute de ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii …
27 ianuarie 2026
19:50
Rusia emite mandat de arestare internațională pe numele Iuliei Timoșenko pentru „fake-uri” despre armată # Cotidianul
Autoritățile ruse au emis un mandat de arestare în lipsă și au inclus-o pe fostul prim-ministru al Ucrainei, Iulia Timoșenko, pe lista persoanelor urmărite la nivel internațional, acuzând-o de răspândirea de informații „falsificate” despre acțiunile armatei ruse. Decizia survine într-un context unui climat de tensiuni continue între Moscova și lideri politici ucraineni, în timp ce …
19:10
Maia Sandu a reafirmat că ar vota pentru reunirea cu România: „Nu vrem să ajungem din nou sub ocupația Rusiei” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu clarificări privind poziția sa în cazul un eventual referendum pentru reunirea cu România, după ce declarațiile sale au stârnit reacții în spațiul public. Șefa statului a răspuns unei întrebări adresate de un jurnalist francez în cadrul sesiunii Consiliului Europei, subliniind că a oferit un răspuns sincer, motivat …
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Conducerea R. Moldova: Comemorarea Holocaustului este un act de conștiință și responsabilitate față de adevăr # Cotidianul
Comemorarea Holocaustului este un act de conștiință care presupune asumarea adevărului despre trecut și recunoașterea suferinței celor reduși la tăcere. Studierea crimelor Holocaustului este esențială pentru înțelegerea consecințelor devastatoare ale discriminării și încălcării demnității umane. Declarațiile au fost făcute de conducerea R. Moldova în cadrul unui miting-requiem, organizat la Chișinău cu prilejul Zilei Internaționale de …
16:10
Jurnalista Natalia Morari nu a fost lăsată să intre în România. Interdicția este valabilă până în 2030 # Cotidianul
Jurnalista Natalia Morari a anunțat că i-a fost interzis accesul pe teritoriul României pentru o perioadă de cinci ani. Luni, 26 ianuarie, aceasta a încercat să traverseze frontiera pentru a confirma oficial măsura și pentru a obține documentul necesar contestării în instanță. Potrivit declarațiilor sale, interdicția este valabilă până în anul 2030, iar actele primite …
16:10
Dodon, în misiunea adevărului. Socialistul o acuză pe Maia Sandu de dezinformare în discursul de la Strasbourg: Cuvântul ei principal este „hibrid” # Cotidianul
Socialistul Dodon și-a exprimat indignarea față de discursul susținut de președinta Maia Sandu în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dodon acuză șefa statului că ar ignora problemele interne ale Republicii Moldova și susține că rolul său la APCE este de a prezenta „adevărata situație” din țară din …
16:00
VIDEO | Vasile Costiuc către Ivan Ceban: „Fii om, băi. Pune mâna pe caldare și treci și pune sare” # Cotidianul
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, îl acuză pe primarul Ivan Ceban de lipsă de implicare în combaterea poleiului din curtea Parlamentului. Într-un video publicat pe rețelele sociale, Costiuc susține că zona nu ar fi fost presărată cu nisip sau sare și avertizează asupra riscurilor pentru deputați și angajații instituției. „Domnul primar general, ai obraz, …
14:50
Marian Lupu respinge informațiile privind aducerea sa silită într-un dosar legat de Vlad Plahotniuc: „Nu am primit nicio citație” # Cotidianul
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, a reacționat după apariția unor informații în presă potrivit cărora ar fi fost dispusă aducerea sa silită la o ședință de judecată într-un dosar în care este vizat Vlad Plahotniuc. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Lupu afirmă că nu a fost citat legal, că se află în …
14:10
Peste 2700 de intervenții ale ambulanței într-o singură zi. Sute de traumatisme și ambulanțe blocate de polei # Cotidianul
Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a intervenit, în ultimele 24 de ore, în peste 2700 de cazuri la nivel național, aproape o cincime dintre pacienți fiind copii. Cele mai frecvente solicitări au vizat afecțiuni respiratorii și cardiovasculare, traumatisme, dar și accidente rutiere, în timp ce condițiile meteo nefavorabile au îngreunat intervenția echipelor de ambulanță …
13:30
Anatol Șalaru: Unirea cu România ar putea deveni soluția de securitate acceptată de UE pentru Republica Moldova # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că Unirea Republicii Moldova cu România ar putea ajunge să fie privită drept cea mai sigură și eficientă soluție inclusiv de Uniunea Europeană, în contextul schimbărilor geopolitice generate de războiul din Ucraina, al riscurilor de securitate din regiune și al posibilității blocării parcursului european al Chișinăului. Declarațiile au …
13:30
VIDEO | Maia Sandu la APCE: „Europa se confruntă cu două războaie – unul militar și unul hibrid” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) de la Strasbourg, în care a avertizat că Europa se confruntă în prezent cu două războaie: agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei și un război hibrid menit să submineze democrațiile europene. „M-am adresat astăzi la Strasbourg Adunării Parlamentare a …
13:30
Ultima oră: Școlile din Chișinău trec pe online până la sfârșitul săptămânii, din cauza condițiilor meteo # Cotidianul
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că toate școlile din capitală vor trece la regim online până la sfârșitul săptămânii, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. „Astăzi am avut discuții lungi, intense, în primul rând cu specialiștii în domeniul educației, dar și alte grupuri de experți și am luat decizia. Școlile din municipiul Chișinău, până …
13:20
Constantin Țuțu a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Știrea se actualizează.
12:20
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, afirmă fără echivoc că ar susține Unirea Republicii Moldova cu România, dacă ar fi organizat un referendum în acest sens. Declarația vine în contextul pozițiilor exprimate de președinta Maia Sandu privind parcursul european al Moldovei și relația strategică cu România, și a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la RFI. …
