Infografic | Cât costă 1 kWh de energie electrică în țările UE, în comparație cu Republica Moldova

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat, săptămâna trecută, plăți în avans în valoare totală de 680 de mii de lei pentru agricultori. Fondurile sunt alocate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru anul 2026. De la începutul anului și până în prezent, valoarea totală a subvențiilor autorizate se …