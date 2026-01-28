Infografic | Cât costă 1 kWh de energie electrică în țările UE, în comparație cu Republica Moldova
Cotidianul, 28 ianuarie 2026 15:20
Republica Moldova continuă să se situeze sub media Uniunii Europene în ceea ce privește costul energiei electrice pentru consumatorii casnici. Potrivit calculelor realizate în baza ultimului raport al Household Energy Price Index (HEPI) pentru luna decembrie 2025, publicat la 5 ianuarie 2026, și a tarifelor în vigoare din Republica Moldova, prețul energiei electrice pentru populație …
• • •
Acum 30 minute
15:20
Acum 2 ore
13:50
Un moment surprins în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a atras atenția asupra gesturilor și tăcerilor din delegația Republicii Moldova. La finalul discursului susținut de președinta Maia Sandu, majoritatea participanților s-au ridicat în picioare pentru aplauze, iar reacțiile liderilor politici moldoveni au fost diferite, transmite Agora.md. La ședința plenară a APCE, deschisă cu intervenția …
Acum 4 ore
12:40
Începând cu 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și vânzarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare fabricate în afara UE dacă se constată că acestea conțin reziduuri a cinci substanțe active neaprobate în Uniunea Europeană, informează Logos Press. Ministerul Agriculturii și Alimentației a informat operatorii din sectorul agroalimentar cu privire la noile …
12:30
Ministrul Energiei: Gazul s-ar putea ieftini cu până la „un leu-doi” în perioada următoare # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, după ședința Guvernului din 28 ianuarie, că procedura de aprobare a noilor tarife la gaze se apropie de final, iar o eventuală reducere pentru consumatorii casnici ar putea fi decisă în perioada următoare de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Compania „Energocom” urmează să transmită, în această săptămână, …
Acum 6 ore
11:40
Andrii Sybiha: Ucraina este gata să ajute la dezocuparea Transnistriei, dar așteaptă un semnal din partea Republicii Moldova # Cotidianul
Ucraina susține restabilirea integrității teritoriale a Republicii Moldova și consideră prezența trupelor ruse în Transnistria drept „inacceptabilă” și un risc major de securitate pentru întreaga regiune. Totuși, Kievul subliniază că orice implicare practică depinde de o solicitare oficială din partea autorităților de la Chișinău. Declarațiile au fost făcute de ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii …
11:20
VIDEO | Armata Națională se extinde. Anatolie Nosatîi: Efectivele vor ajunge la 8500 de militari # Cotidianul
Efectivele Armatei Naționale urmează să crească semnificativ în următorii ani, ca parte a reformei prevăzute în Strategia militară aprobată în octombrie anul trecut. Măsura este justificată de necesitatea consolidării capacităților de apărare și adaptării structurii militare la noile realități de securitate. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Acesta a precizat că documentul …
11:00
Maia Sandu condamnă atacul Rusiei asupra unui tren de pasageri din Harkov: „Țintirea civililor încalcă dreptul internațional” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacul Rusiei asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov, calificând lovirea civililor drept o încălcare gravă a dreptului internațional. Într-o postare publicată pe platforma X, șefa statului a subliniat necesitatea intensificării presiunii internaționale asupra Moscovei și a continuării sprijinului pentru Ucraina. „Acest tren transporta bărbați și …
10:20
Serviciul Vamal a inițiat o anchetă internă după reținerea a șapte vameși în dosarul de corupție # Cotidianul
După perchezițiile desfășurate de Centrul Național Anticorupție și reținerea a șapte angajați ai posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea într-un dosar de corupție sistemică, Serviciul Vamal anunță inițierea unei anchete interne. Instituția a precizat, într-un comunicat emis pe 28 ianuarie, că faptele investigate de procurori și CNA au avut loc pe parcursul anului 2025. Serviciul Vamal …
10:00
Cedări teritoriale și Centrala de la Zaporojie. Volodimir Zelenski este gata pentru o întâlnire directă cu Putin # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este dispus să se așeze la masa negocierilor față în față cu Vladimir Putin, într-un posibil moment de cotitură pentru procesul de pace, însă doar pentru a discuta două dosare considerate decisive: statutul teritoriilor ocupate și controlul asupra Centralei Nucleare de la Zaporojie. Declarația a fost făcută de către ministrul de …
09:50
Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție sistemică. Percheziții matinale la posturile vamale Leușeni și Cahul # Cotidianul
Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, în urma unor percheziții desfășurate de ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA) împreună cu procurorii Procuratura municipiului Cahul, într-un dosar ce vizează „fapte de corupție sistemică”. Potrivit CNA, angajații Serviciul Vamal sunt bănuiți că, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar …
Acum 8 ore
09:40
Atac cu drone asupra unui tren de pasageri în Ucraina: cinci morți. Zelenski: „Este pur și simplu terorism” # Cotidianul
Un tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a fost lovit de drone rusești, într-un atac soldat cu moartea a cel puțin cinci persoane, potrivit autorităților locale. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat lovitura drept un act de „terorism” și a cerut comunității internaționale să intensifice presiunile asupra Moscovei, relatează Reuters. Atacul asupra trenului a provocat …
09:10
VIDEO | Lupta pentru altar: îmbrânceli la Dereneu, în pofida unei decizii CSJ clare. Mihai Isac: Cazul Dereneu este un test de stat, nu o dispută religioasă # Cotidianul
Satul Dereneu din raionul Călărași a devenit scena unui conflict care depășește granițele unei simple dispute religioase. Marți, 27 ianuarie 2026, la biserica „Adormirea Maicii Domnului” s-au produs îmbrânceli și tensiuni, după ce susținători ai Mitropoliei Moldovei, conduși, potrivit unor surse, de primarul socialist Vasile Revenco, au încercat să împiedice preluarea lăcașului de cult de …
Acum 24 ore
00:10
00:00
27 ianuarie 2026
19:50
Rusia emite mandat de arestare internațională pe numele Iuliei Timoșenko pentru „fake-uri” despre armată # Cotidianul
Autoritățile ruse au emis un mandat de arestare în lipsă și au inclus-o pe fostul prim-ministru al Ucrainei, Iulia Timoșenko, pe lista persoanelor urmărite la nivel internațional, acuzând-o de răspândirea de informații „falsificate” despre acțiunile armatei ruse. Decizia survine într-un context unui climat de tensiuni continue între Moscova și lideri politici ucraineni, în timp ce …
19:10
Maia Sandu a reafirmat că ar vota pentru reunirea cu România: „Nu vrem să ajungem din nou sub ocupația Rusiei” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu clarificări privind poziția sa în cazul un eventual referendum pentru reunirea cu România, după ce declarațiile sale au stârnit reacții în spațiul public. Șefa statului a răspuns unei întrebări adresate de un jurnalist francez în cadrul sesiunii Consiliului Europei, subliniind că a oferit un răspuns sincer, motivat …
17:30
Conducerea R. Moldova: Comemorarea Holocaustului este un act de conștiință și responsabilitate față de adevăr # Cotidianul
Comemorarea Holocaustului este un act de conștiință care presupune asumarea adevărului despre trecut și recunoașterea suferinței celor reduși la tăcere. Studierea crimelor Holocaustului este esențială pentru înțelegerea consecințelor devastatoare ale discriminării și încălcării demnității umane. Declarațiile au fost făcute de conducerea R. Moldova în cadrul unui miting-requiem, organizat la Chișinău cu prilejul Zilei Internaționale de …
16:10
Jurnalista Natalia Morari nu a fost lăsată să intre în România. Interdicția este valabilă până în 2030 # Cotidianul
Jurnalista Natalia Morari a anunțat că i-a fost interzis accesul pe teritoriul României pentru o perioadă de cinci ani. Luni, 26 ianuarie, aceasta a încercat să traverseze frontiera pentru a confirma oficial măsura și pentru a obține documentul necesar contestării în instanță. Potrivit declarațiilor sale, interdicția este valabilă până în anul 2030, iar actele primite …
16:10
Dodon, în misiunea adevărului. Socialistul o acuză pe Maia Sandu de dezinformare în discursul de la Strasbourg: Cuvântul ei principal este „hibrid” # Cotidianul
Socialistul Dodon și-a exprimat indignarea față de discursul susținut de președinta Maia Sandu în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dodon acuză șefa statului că ar ignora problemele interne ale Republicii Moldova și susține că rolul său la APCE este de a prezenta „adevărata situație” din țară din …
16:00
VIDEO | Vasile Costiuc către Ivan Ceban: „Fii om, băi. Pune mâna pe caldare și treci și pune sare” # Cotidianul
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, îl acuză pe primarul Ivan Ceban de lipsă de implicare în combaterea poleiului din curtea Parlamentului. Într-un video publicat pe rețelele sociale, Costiuc susține că zona nu ar fi fost presărată cu nisip sau sare și avertizează asupra riscurilor pentru deputați și angajații instituției. „Domnul primar general, ai obraz, …
Ieri
14:50
Marian Lupu respinge informațiile privind aducerea sa silită într-un dosar legat de Vlad Plahotniuc: „Nu am primit nicio citație” # Cotidianul
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, a reacționat după apariția unor informații în presă potrivit cărora ar fi fost dispusă aducerea sa silită la o ședință de judecată într-un dosar în care este vizat Vlad Plahotniuc. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Lupu afirmă că nu a fost citat legal, că se află în …
14:10
Peste 2700 de intervenții ale ambulanței într-o singură zi. Sute de traumatisme și ambulanțe blocate de polei # Cotidianul
Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a intervenit, în ultimele 24 de ore, în peste 2700 de cazuri la nivel național, aproape o cincime dintre pacienți fiind copii. Cele mai frecvente solicitări au vizat afecțiuni respiratorii și cardiovasculare, traumatisme, dar și accidente rutiere, în timp ce condițiile meteo nefavorabile au îngreunat intervenția echipelor de ambulanță …
13:30
Anatol Șalaru: Unirea cu România ar putea deveni soluția de securitate acceptată de UE pentru Republica Moldova # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că Unirea Republicii Moldova cu România ar putea ajunge să fie privită drept cea mai sigură și eficientă soluție inclusiv de Uniunea Europeană, în contextul schimbărilor geopolitice generate de războiul din Ucraina, al riscurilor de securitate din regiune și al posibilității blocării parcursului european al Chișinăului. Declarațiile au …
13:30
VIDEO | Maia Sandu la APCE: „Europa se confruntă cu două războaie – unul militar și unul hibrid” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) de la Strasbourg, în care a avertizat că Europa se confruntă în prezent cu două războaie: agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei și un război hibrid menit să submineze democrațiile europene. „M-am adresat astăzi la Strasbourg Adunării Parlamentare a …
13:30
Ultima oră: Școlile din Chișinău trec pe online până la sfârșitul săptămânii, din cauza condițiilor meteo # Cotidianul
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că toate școlile din capitală vor trece la regim online până la sfârșitul săptămânii, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. „Astăzi am avut discuții lungi, intense, în primul rând cu specialiștii în domeniul educației, dar și alte grupuri de experți și am luat decizia. Școlile din municipiul Chișinău, până …
13:20
Constantin Țuțu a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Știrea se actualizează.
12:20
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, afirmă fără echivoc că ar susține Unirea Republicii Moldova cu România, dacă ar fi organizat un referendum în acest sens. Declarația vine în contextul pozițiilor exprimate de președinta Maia Sandu privind parcursul european al Moldovei și relația strategică cu România, și a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la RFI. …
12:10
Bugetarii ale căror salarii nu vor ajunge la pragul de 6.300 de lei vor primi de la Guvern plăți compensatorii și sporuri pentru a atinge salariul minim. # Cotidianul
Guvernul urmează să examineze, în ședința din 28 ianuarie, un proiect de hotărâre prin care salariile din sectorul bugetar vor fi ajustate la noul nivel al salariului minim pe economie, stabilit la 6 300 de lei. Inițiativa aparține Ministerului Finanțelor și vizează modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1231/2018, care pune în aplicare Legea nr. 270/2018 privind …
12:10
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, critică gestionarea crizelor în Republica Moldova: „Reziliența noastră e ca regele din povestea ui Hans Christian Andersen” # Cotidianul
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a publicat o postare pe Facebook în care critică modul în care autoritățile din Republica Moldova gestionează crizele și intemperiile, subliniind că, deși în țară s-a vorbit mult despre „reziliență”, concret s-au realizat puține lucruri. „Reziliența. Reziliență în sus și în jos, la război, la pericole, crize, accidente, corupție …
12:00
Monumentul lui Vladimir Lenin, amplasat în zona Moldexpo din Chișinău, a fost vandalizat de persoane necunoscute, care au inscripționat mesaje cu vopsea. Imagini video care surprind actul de vandalism au fost publicate pe rețelele de socializare. Utilizatorul Alexandru Iftodi a postat filmulețul pe Tik Tok, însoțit de comentarii și o melodie rusească pe fundal. Contactat …
11:50
Alexandru Munteanu: „Instituțiile statului sunt mobilizate în toată țara pentru a proteja siguranța oamenilor” # Cotidianul
Instituțiile statului sunt mobilizate la nivel național și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța populației. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Prim-ministrul a precizat că autoritățile au adoptat mai multe măsuri pentru reducerea riscurilor și facilitarea activității zilnice. Astfel, …
11:30
ANRE a aprobat costurile de bază ale Energocom pentru furnizarea gazelor naturale. Urmează cererea de ajustare a tarifelor # Cotidianul
Agenția Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi costurile de bază ale S.A. „Energocom” aferente activității de furnizare a gazelor naturale, pentru anul 2026. Aceasta reprezintă o etapă obligatorie înainte ca Energocom să depună către ANRE cererea de ajustare a tarifelor la gaze, achitate de consumatorii finali. Astfel, ANRE a aprobat costuri de …
10:40
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu își află astăzi sentința, fiind acuzat de escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită # Cotidianul
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, urmează să pronunțe astăzi sentința în dosarul fostului deputat democrat Constantin Țuțu, acuzat de escrocherie, îmbogățire ilicită și trafic de influență. Pe cele trei capete de acuzare, procurorii cer o pedeapsă de 15 ani de închisoare, transmite IPN. Pe lângă aceasta, acuzatorii de stat solicită aplicarea interdicției de a ocupa …
10:10
Programul de muncă și de studii începe de la ora 09:00 în toată țara. CNMC activează măsuri de urgență din cauza vremii severe # Cotidianul
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile care afectează mai multe regiuni ale Republicii Moldova. În urma evaluării situației din teren și a rapoartelor prezentate de instituțiile responsabile, autoritățile au decis aplicarea unui set de măsuri la nivel național pentru a reduce riscurile …
10:10
Maia Sandu, de Ziua memoriei victimelor Holocaustului: „Niciodată din nou” este o responsabilitate zilnică, a fiecăruia dintre noi # Cotidianul
Pe 27 ianuarie sunt comemorate victimele Holocaustului. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis într-un mesaj că amintirea acestei tragedii „ne umple și astăzi de groază”. Potrivit șefei statului, aproximativ șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru că erau evrei, alături de romi, persoane cu dizabilități și alte categorii de oameni persecutați pentru …
08:50
Mai multe rute interurbane din nordul țării, sistate temporar din cauza condițiilor meteo # Cotidianul
Poliția Națională anunță că, în contextul condițiilor climaterice nefavorabile, a fost suspendată temporar circulația mai multor rute interurbane din nordul Republicii Moldova. Măsura a fost luată pentru a preveni producerea accidentelor rutiere și pentru a asigura siguranța pasagerilor și a conducătorilor auto. Potrivit autorităților, circulația este sistată pe următoarele direcții: Cotova – Chișinău; Cosăuți – …
08:40
România va acorda Republicii Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național # Cotidianul
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, care va reprezenta prima evaluare completă și modernă a pădurilor din țara noastră. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat o vizită de lucru la Brașov, unde au fost stabilite ultimele detalii pentru implementarea acestui proiect. Programul va fi …
08:30
Școlile din Chișinău rămân închise și astăzi din cauza poleiului: cursurile pentru clasele I–XII, suspendate # Cotidianul
Elevii din municipiul Chișinău nu revin nici astăzi în bănci, după ce autoritățile locale au decis menținerea suspendării procesului educațional pentru toate clasele, de la I până la XII. Hotărârea a fost luată în dimineața zilei de 27 ianuarie, în urma ședinței operative a serviciilor specializate din cadrul Primăriei. Direcția generală educație, tineret și sport …
08:30
Poleiul a lăsat mii de oameni fără curent: peste 20 de mii de consumatori afectați în mai multe regiuni ale țării # Cotidianul
Condițiile meteorologice dificile, marcate de polei și ghețuș, au provocat perturbări majore în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice, în data de 27 ianuarie 2026. Informațiile au fost făcute publice de Dorin Junghietu, într-o postare pe Facebook. Potrivit datelor comunicate de operatorul ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, care deservește zona Centru-Sud a țării, la …
26 ianuarie 2026
19:00
De mâine, toate școlile revin la regim normal: lecțiile se vor desfășura cu prezență fizică # Cotidianul
Ministerul Educației și Cercetării anunță că, începând de mâine, procesul educațional va reveni la regimul obișnuit în toate instituțiile de învățământ din țară, cu desfășurarea lecțiilor în format fizic. Decizia vine după ce, în ultimele zile, condițiile meteorologice nefavorabile, provocate de polei și ghețuș, au impus modificări temporare în activitatea mai multor școli. Astfel, 129 …
18:40
Consiliul UE a aprobat reducerea taxelor vamale pentru mai multe produse agricole din Ucraina, în cadrul Acordului revizuit de liber schimb. Astfel, Uniunea Europeană reduce taxele vamale pentru produsele lactate, fructele și legumele, carnea și semifabricatele din carne din Ucraina. Decizia a fost luată luni de Consiliul blocului comunitar, în cadrul Acordului privind Zona de …
18:40
Evenimentul central al începutului de an în politica internă a Republicii Moldova a fost conferința de presă a președintei Maia Sandu. Anunțată cu zece zile înainte, ea nu putea fi tratată ca un simplu exercițiu de comunicare: într-o regiune în care realitatea se schimbă de la o săptămână la alta, tăcerea devine politică, iar ambiguitatea …
18:10
Un spațiu public din capitala României ar putea primi denumirea „Piața Ilie Ilaşcu”, în memoria fostului deținut politic și lider unionist din Republica Moldova, potrivit unui proiect de hotărâre ce urmează să fie discutat joi în ședința Consiliului General al Municipiului București, transmite g4Media.ro. Conform proiectului, denumirea ar urma să fie atribuită spațiului public situat …
18:00
Cum scapă rușii de pedeapsa pentru accidente rutiere mortale comise în stare de ebrietate: Sunt trimiși pe front # Cotidianul
În Rusia, întoarcerea de pe frontul din Ucraina pare să ofere unor militari mai mult decât o pauză sau tratament medical: le oferă imunitate în fața legii. Tot mai multe accidente rutiere soldate cu morți, provocate de militari aflați în stare de ebrietate, sunt clasate fără pedepse, iar revenirea acestora pe linia frontului duce, în …
17:00
Curtea de Apel a examinat probele apărării în dosarul Marinei Tauber privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Următoarea ședință va avea loc pe 2 februarie # Cotidianul
Curtea de Apel Centru a analizat luni, 26 ianuarie, probele prezentate de avocații fostei deputate Marina Tauber, condamnată în primă instanță la șapte ani și șase luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Ședința a fost prima desfășurată în acest an, după ce două ședințe programate anterior au fost amânate. …
16:30
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, cercetat pentru escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații, urmează să-și afle sentința pe 27 ianuarie, după mai mulți ani de examinare a cauzelor în instanță. Dosarele privind traficul de influență și escrocheria au fost trimise în judecată încă în anul 2020, iar cel ce vizează îmbogățirea …
16:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat, săptămâna trecută, plăți în avans în valoare totală de 680 de mii de lei pentru agricultori. Fondurile sunt alocate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru anul 2026. De la începutul anului și până în prezent, valoarea totală a subvențiilor autorizate se …
16:00
Ion Tăbârță: Vizita Maiei Sandu în Polonia are o miză geopolitică majoră pentru Moldova # Cotidianul
Vizita președintei Maia Sandu în Polonia confirmă importanța strategică a relațiilor dintre Chișinău și Varșovia, atât pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, cât și pentru consolidarea poziției țării într-un context regional marcat de tensiuni și amenințări de securitate. Polonia rămâne unul dintre cei mai activi susținători ai integrării europene a Republicii Moldova și un …
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Maia Sandu, la Varșovia: Tentativele Rusiei de a deturna alegerile au eșuat și au accelerat drumul european # Cotidianul
Moscova ar fi cheltuit circa 2% din PIB-ul Republicii Moldova, aproximativ 7 miliarde de lei, pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Potrivit șefei statului, ingerința rusă s-ar fi manifestat prin manipulare informațională, …
13:20
Reforma SIS, doar pe hârtie: Promo-Lex și CRJM avertizează – Executarea hotărârii CEDO în cazul profesorilor turci bate pasul pe loc. Yasin Özdil rămâne în detenție în Turcia # Cotidianul
Asociația Promo-LEX și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) au transmis o nouă comunicare Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, în care semnalează stagnarea gravă în executarea hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cauza Ozdil și alții v. Republica Moldova. Deși patru dintre profesorii extrădați ilegal în 2018 – Riza Dogan, Mehmet Tüfekçi, …
