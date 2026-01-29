Germania și România susțin parcursul european al Republicii Moldova: Mesaj comun de la Friedrich Merz și Ilie Bolojan
Cotidianul, 29 ianuarie 2026 10:10
Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat, miercuri, sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de premierul României, Ilie Bolojan. Oficialul german a reiterat susținerea Berlinului pentru menținerea deschisă a perspectivei europene a Chișinăului. Merz a amintit de vizita efectuată la Chișinău în august 2025, de Ziua …
Acum 24 ore
20:50
Dodon anunță că vrea să se „înfrățească” cu o familie politică europeană din care face parte și AUR-ul lui George Simion # Cotidianul
Igor Dodon își asumă deschis dorința de accedere în cercul partidelor europene radicale, naționaliste și ostile valorilor liberale. Fostul președinte al Republicii Moldova a anunțat că a depus o cerere de aderare la Grupul „Conservatorilor, Patrioților și Aliaților” din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei – o platformă politică unde se regăsesc formațiuni cunoscute pentru …
18:10
Mihailo Podoliak: Compromisul pentru pace înseamnă înghețarea frontului, nu cedarea teritoriilor. Moldova trebuie să meargă ireversibil spre UE, iar România este partenerul ideal # Cotidianul
După discuțiile de la Abu Dhabi, încheiate fără un acord concret, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, a abordat, într-un interviu pentru hotnews.ro, granițele unui posibil compromis pentru pace, schimbările apărute în atitudinea Rusiei, rolul Statelor Unite în negocieri, dar și poziția Ucrainei față de Republica Moldova, Maia Sandu, România și ideea unirii. Podoliak …
17:40
Deputații se convoacă săptămâna viitoare în ședință plenară. Sesiunea de primăvară-vară începe pe 3 februarie # Cotidianul
Parlamentul se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară-vară începând cu data de 3 februarie. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței Biroului permanent. Potrivit unui comunicat al legislativului, ședința de inaugurare a sesiunii va avea loc marți, 3 februarie, cu participarea președinților parlamentelor din Statele Baltice. Ulterior, în ședința …
17:30
Ministra de Interne: Fostul șef al IGP, Alexandru Pînzari ar putea fi în regiunea transnistreană # Cotidianul
Fostul șef al Inspectoratului General de Poliție, Alexandru Pînzari, ar putea să se afle în regiunea transnistreană. Această ipoteză nu este exclusă de autorități, după ce inculpatul, condamnat recent la trei ani de închisoare, nu a fost găsit la domiciliu. Declarația a fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, după ședința Guvernului. „Atât timp …
16:40
Treizeci de instituții preșcolare din capitală urmează să fie modernizate și eficientizate energetic în cadrul unui proiect susținut financiar de Uniunea Europeană, destinat reducerii consumului de energie și îmbunătățirii condițiilor pentru copii. Potrivit unui comunicat al Delegației UE în Republica Moldova, lucrările prevăzute includ izolarea termică a clădirilor, instalarea unor sisteme moderne de încălzire și …
16:20
Dictatorul Lukașenko s-a alăturat inițiativei de „pace” a lui Donald Trump, fiind acceptat în pofida sprijinului său pentru războiul Rusiei # Cotidianul
Belarus s-a alăturat inițiativei de soluționare a conflictelor lansate de președintele american Donald Trump, intitulată „Board of Peace”, în pofida criticilor internaționale privind represiunea sistematică a opoziției, încălcarea drepturilor omului și sprijinul constant acordat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut pe platforma X, unde „Board of Peace” a transmis că „salută Belarus …
16:10
Președintele Senatului de la București, Mircea Abrudean: România trebuie să devină un hub logistic pentru reconstrucția Ucrainei # Cotidianul
România poate și trebuie să devină un centru logistic pentru reconstrucția Ucrainei după încheierea războiului, susține președintele Senatului de la București, Mircea Abrudean. Declarația a fost făcută în contextul în care România, Republica Moldova și Ucraina intenționează să creeze o Cameră de Comerț Trilaterală, transmite IPN. Mircea Abrudean a subliniat că prin crearea unei platforme …
15:20
Infografic | Cât costă 1 kWh de energie electrică în țările UE, în comparație cu Republica Moldova # Cotidianul
Republica Moldova continuă să se situeze sub media Uniunii Europene în ceea ce privește costul energiei electrice pentru consumatorii casnici. Potrivit calculelor realizate în baza ultimului raport al Household Energy Price Index (HEPI) pentru luna decembrie 2025, publicat la 5 ianuarie 2026, și a tarifelor în vigoare din Republica Moldova, prețul energiei electrice pentru populație …
13:50
Un moment surprins în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a atras atenția asupra gesturilor și tăcerilor din delegația Republicii Moldova. La finalul discursului susținut de președinta Maia Sandu, majoritatea participanților s-au ridicat în picioare pentru aplauze, iar reacțiile liderilor politici moldoveni au fost diferite, transmite Agora.md. La ședința plenară a APCE, deschisă cu intervenția …
12:40
Începând cu 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și vânzarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare fabricate în afara UE dacă se constată că acestea conțin reziduuri a cinci substanțe active neaprobate în Uniunea Europeană, informează Logos Press. Ministerul Agriculturii și Alimentației a informat operatorii din sectorul agroalimentar cu privire la noile …
12:30
Ministrul Energiei: Gazul s-ar putea ieftini cu până la „un leu-doi” în perioada următoare # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, după ședința Guvernului din 28 ianuarie, că procedura de aprobare a noilor tarife la gaze se apropie de final, iar o eventuală reducere pentru consumatorii casnici ar putea fi decisă în perioada următoare de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Compania „Energocom” urmează să transmită, în această săptămână, …
11:40
Andrii Sybiha: Ucraina este gata să ajute la dezocuparea Transnistriei, dar așteaptă un semnal din partea Republicii Moldova # Cotidianul
Ucraina susține restabilirea integrității teritoriale a Republicii Moldova și consideră prezența trupelor ruse în Transnistria drept „inacceptabilă” și un risc major de securitate pentru întreaga regiune. Totuși, Kievul subliniază că orice implicare practică depinde de o solicitare oficială din partea autorităților de la Chișinău. Declarațiile au fost făcute de ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii …
11:20
VIDEO | Armata Națională se extinde. Anatolie Nosatîi: Efectivele vor ajunge la 8500 de militari # Cotidianul
Efectivele Armatei Naționale urmează să crească semnificativ în următorii ani, ca parte a reformei prevăzute în Strategia militară aprobată în octombrie anul trecut. Măsura este justificată de necesitatea consolidării capacităților de apărare și adaptării structurii militare la noile realități de securitate. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Acesta a precizat că documentul …
11:00
Maia Sandu condamnă atacul Rusiei asupra unui tren de pasageri din Harkov: „Țintirea civililor încalcă dreptul internațional” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacul Rusiei asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov, calificând lovirea civililor drept o încălcare gravă a dreptului internațional. Într-o postare publicată pe platforma X, șefa statului a subliniat necesitatea intensificării presiunii internaționale asupra Moscovei și a continuării sprijinului pentru Ucraina. „Acest tren transporta bărbați și …
Ieri
10:20
Serviciul Vamal a inițiat o anchetă internă după reținerea a șapte vameși în dosarul de corupție # Cotidianul
După perchezițiile desfășurate de Centrul Național Anticorupție și reținerea a șapte angajați ai posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea într-un dosar de corupție sistemică, Serviciul Vamal anunță inițierea unei anchete interne. Instituția a precizat, într-un comunicat emis pe 28 ianuarie, că faptele investigate de procurori și CNA au avut loc pe parcursul anului 2025. Serviciul Vamal …
10:00
Cedări teritoriale și Centrala de la Zaporojie. Volodimir Zelenski este gata pentru o întâlnire directă cu Putin # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este dispus să se așeze la masa negocierilor față în față cu Vladimir Putin, într-un posibil moment de cotitură pentru procesul de pace, însă doar pentru a discuta două dosare considerate decisive: statutul teritoriilor ocupate și controlul asupra Centralei Nucleare de la Zaporojie. Declarația a fost făcută de către ministrul de …
09:50
Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție sistemică. Percheziții matinale la posturile vamale Leușeni și Cahul # Cotidianul
Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, în urma unor percheziții desfășurate de ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA) împreună cu procurorii Procuratura municipiului Cahul, într-un dosar ce vizează „fapte de corupție sistemică”. Potrivit CNA, angajații Serviciul Vamal sunt bănuiți că, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar …
09:40
Atac cu drone asupra unui tren de pasageri în Ucraina: cinci morți. Zelenski: „Este pur și simplu terorism” # Cotidianul
Un tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a fost lovit de drone rusești, într-un atac soldat cu moartea a cel puțin cinci persoane, potrivit autorităților locale. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat lovitura drept un act de „terorism” și a cerut comunității internaționale să intensifice presiunile asupra Moscovei, relatează Reuters. Atacul asupra trenului a provocat …
09:10
VIDEO | Lupta pentru altar: îmbrânceli la Dereneu, în pofida unei decizii CSJ clare. Mihai Isac: Cazul Dereneu este un test de stat, nu o dispută religioasă # Cotidianul
Satul Dereneu din raionul Călărași a devenit scena unui conflict care depășește granițele unei simple dispute religioase. Marți, 27 ianuarie 2026, la biserica „Adormirea Maicii Domnului” s-au produs îmbrânceli și tensiuni, după ce susținători ai Mitropoliei Moldovei, conduși, potrivit unor surse, de primarul socialist Vasile Revenco, au încercat să împiedice preluarea lăcașului de cult de …
00:10
00:00
27 ianuarie 2026
19:50
Rusia emite mandat de arestare internațională pe numele Iuliei Timoșenko pentru „fake-uri” despre armată # Cotidianul
Autoritățile ruse au emis un mandat de arestare în lipsă și au inclus-o pe fostul prim-ministru al Ucrainei, Iulia Timoșenko, pe lista persoanelor urmărite la nivel internațional, acuzând-o de răspândirea de informații „falsificate” despre acțiunile armatei ruse. Decizia survine într-un context unui climat de tensiuni continue între Moscova și lideri politici ucraineni, în timp ce …
19:10
Maia Sandu a reafirmat că ar vota pentru reunirea cu România: „Nu vrem să ajungem din nou sub ocupația Rusiei” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu clarificări privind poziția sa în cazul un eventual referendum pentru reunirea cu România, după ce declarațiile sale au stârnit reacții în spațiul public. Șefa statului a răspuns unei întrebări adresate de un jurnalist francez în cadrul sesiunii Consiliului Europei, subliniind că a oferit un răspuns sincer, motivat …
17:30
Conducerea R. Moldova: Comemorarea Holocaustului este un act de conștiință și responsabilitate față de adevăr # Cotidianul
Comemorarea Holocaustului este un act de conștiință care presupune asumarea adevărului despre trecut și recunoașterea suferinței celor reduși la tăcere. Studierea crimelor Holocaustului este esențială pentru înțelegerea consecințelor devastatoare ale discriminării și încălcării demnității umane. Declarațiile au fost făcute de conducerea R. Moldova în cadrul unui miting-requiem, organizat la Chișinău cu prilejul Zilei Internaționale de …
16:10
Jurnalista Natalia Morari nu a fost lăsată să intre în România. Interdicția este valabilă până în 2030 # Cotidianul
Jurnalista Natalia Morari a anunțat că i-a fost interzis accesul pe teritoriul României pentru o perioadă de cinci ani. Luni, 26 ianuarie, aceasta a încercat să traverseze frontiera pentru a confirma oficial măsura și pentru a obține documentul necesar contestării în instanță. Potrivit declarațiilor sale, interdicția este valabilă până în anul 2030, iar actele primite …
16:10
Dodon, în misiunea adevărului. Socialistul o acuză pe Maia Sandu de dezinformare în discursul de la Strasbourg: Cuvântul ei principal este „hibrid” # Cotidianul
Socialistul Dodon și-a exprimat indignarea față de discursul susținut de președinta Maia Sandu în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dodon acuză șefa statului că ar ignora problemele interne ale Republicii Moldova și susține că rolul său la APCE este de a prezenta „adevărata situație” din țară din …
16:00
VIDEO | Vasile Costiuc către Ivan Ceban: „Fii om, băi. Pune mâna pe caldare și treci și pune sare” # Cotidianul
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, îl acuză pe primarul Ivan Ceban de lipsă de implicare în combaterea poleiului din curtea Parlamentului. Într-un video publicat pe rețelele sociale, Costiuc susține că zona nu ar fi fost presărată cu nisip sau sare și avertizează asupra riscurilor pentru deputați și angajații instituției. „Domnul primar general, ai obraz, …
14:50
Marian Lupu respinge informațiile privind aducerea sa silită într-un dosar legat de Vlad Plahotniuc: „Nu am primit nicio citație” # Cotidianul
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, a reacționat după apariția unor informații în presă potrivit cărora ar fi fost dispusă aducerea sa silită la o ședință de judecată într-un dosar în care este vizat Vlad Plahotniuc. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Lupu afirmă că nu a fost citat legal, că se află în …
14:10
Peste 2700 de intervenții ale ambulanței într-o singură zi. Sute de traumatisme și ambulanțe blocate de polei # Cotidianul
Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a intervenit, în ultimele 24 de ore, în peste 2700 de cazuri la nivel național, aproape o cincime dintre pacienți fiind copii. Cele mai frecvente solicitări au vizat afecțiuni respiratorii și cardiovasculare, traumatisme, dar și accidente rutiere, în timp ce condițiile meteo nefavorabile au îngreunat intervenția echipelor de ambulanță …
13:30
Anatol Șalaru: Unirea cu România ar putea deveni soluția de securitate acceptată de UE pentru Republica Moldova # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că Unirea Republicii Moldova cu România ar putea ajunge să fie privită drept cea mai sigură și eficientă soluție inclusiv de Uniunea Europeană, în contextul schimbărilor geopolitice generate de războiul din Ucraina, al riscurilor de securitate din regiune și al posibilității blocării parcursului european al Chișinăului. Declarațiile au …
13:30
VIDEO | Maia Sandu la APCE: „Europa se confruntă cu două războaie – unul militar și unul hibrid” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) de la Strasbourg, în care a avertizat că Europa se confruntă în prezent cu două războaie: agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei și un război hibrid menit să submineze democrațiile europene. „M-am adresat astăzi la Strasbourg Adunării Parlamentare a …
13:30
Ultima oră: Școlile din Chișinău trec pe online până la sfârșitul săptămânii, din cauza condițiilor meteo # Cotidianul
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că toate școlile din capitală vor trece la regim online până la sfârșitul săptămânii, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. „Astăzi am avut discuții lungi, intense, în primul rând cu specialiștii în domeniul educației, dar și alte grupuri de experți și am luat decizia. Școlile din municipiul Chișinău, până …
13:20
Constantin Țuțu a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Știrea se actualizează.
12:20
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, afirmă fără echivoc că ar susține Unirea Republicii Moldova cu România, dacă ar fi organizat un referendum în acest sens. Declarația vine în contextul pozițiilor exprimate de președinta Maia Sandu privind parcursul european al Moldovei și relația strategică cu România, și a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la RFI. …
12:10
Bugetarii ale căror salarii nu vor ajunge la pragul de 6.300 de lei vor primi de la Guvern plăți compensatorii și sporuri pentru a atinge salariul minim. # Cotidianul
Guvernul urmează să examineze, în ședința din 28 ianuarie, un proiect de hotărâre prin care salariile din sectorul bugetar vor fi ajustate la noul nivel al salariului minim pe economie, stabilit la 6 300 de lei. Inițiativa aparține Ministerului Finanțelor și vizează modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1231/2018, care pune în aplicare Legea nr. 270/2018 privind …
12:10
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, critică gestionarea crizelor în Republica Moldova: „Reziliența noastră e ca regele din povestea ui Hans Christian Andersen” # Cotidianul
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a publicat o postare pe Facebook în care critică modul în care autoritățile din Republica Moldova gestionează crizele și intemperiile, subliniind că, deși în țară s-a vorbit mult despre „reziliență”, concret s-au realizat puține lucruri. „Reziliența. Reziliență în sus și în jos, la război, la pericole, crize, accidente, corupție …
12:00
Monumentul lui Vladimir Lenin, amplasat în zona Moldexpo din Chișinău, a fost vandalizat de persoane necunoscute, care au inscripționat mesaje cu vopsea. Imagini video care surprind actul de vandalism au fost publicate pe rețelele de socializare. Utilizatorul Alexandru Iftodi a postat filmulețul pe Tik Tok, însoțit de comentarii și o melodie rusească pe fundal. Contactat …
11:50
Alexandru Munteanu: „Instituțiile statului sunt mobilizate în toată țara pentru a proteja siguranța oamenilor” # Cotidianul
Instituțiile statului sunt mobilizate la nivel național și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța populației. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Prim-ministrul a precizat că autoritățile au adoptat mai multe măsuri pentru reducerea riscurilor și facilitarea activității zilnice. Astfel, …
11:30
ANRE a aprobat costurile de bază ale Energocom pentru furnizarea gazelor naturale. Urmează cererea de ajustare a tarifelor # Cotidianul
Agenția Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi costurile de bază ale S.A. „Energocom” aferente activității de furnizare a gazelor naturale, pentru anul 2026. Aceasta reprezintă o etapă obligatorie înainte ca Energocom să depună către ANRE cererea de ajustare a tarifelor la gaze, achitate de consumatorii finali. Astfel, ANRE a aprobat costuri de …
10:40
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu își află astăzi sentința, fiind acuzat de escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită # Cotidianul
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, urmează să pronunțe astăzi sentința în dosarul fostului deputat democrat Constantin Țuțu, acuzat de escrocherie, îmbogățire ilicită și trafic de influență. Pe cele trei capete de acuzare, procurorii cer o pedeapsă de 15 ani de închisoare, transmite IPN. Pe lângă aceasta, acuzatorii de stat solicită aplicarea interdicției de a ocupa …
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Programul de muncă și de studii începe de la ora 09:00 în toată țara. CNMC activează măsuri de urgență din cauza vremii severe # Cotidianul
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile care afectează mai multe regiuni ale Republicii Moldova. În urma evaluării situației din teren și a rapoartelor prezentate de instituțiile responsabile, autoritățile au decis aplicarea unui set de măsuri la nivel național pentru a reduce riscurile …
10:10
Maia Sandu, de Ziua memoriei victimelor Holocaustului: „Niciodată din nou” este o responsabilitate zilnică, a fiecăruia dintre noi # Cotidianul
Pe 27 ianuarie sunt comemorate victimele Holocaustului. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis într-un mesaj că amintirea acestei tragedii „ne umple și astăzi de groază”. Potrivit șefei statului, aproximativ șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru că erau evrei, alături de romi, persoane cu dizabilități și alte categorii de oameni persecutați pentru …
08:50
Mai multe rute interurbane din nordul țării, sistate temporar din cauza condițiilor meteo # Cotidianul
Poliția Națională anunță că, în contextul condițiilor climaterice nefavorabile, a fost suspendată temporar circulația mai multor rute interurbane din nordul Republicii Moldova. Măsura a fost luată pentru a preveni producerea accidentelor rutiere și pentru a asigura siguranța pasagerilor și a conducătorilor auto. Potrivit autorităților, circulația este sistată pe următoarele direcții: Cotova – Chișinău; Cosăuți – …
08:40
România va acorda Republicii Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național # Cotidianul
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, care va reprezenta prima evaluare completă și modernă a pădurilor din țara noastră. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat o vizită de lucru la Brașov, unde au fost stabilite ultimele detalii pentru implementarea acestui proiect. Programul va fi …
08:30
Școlile din Chișinău rămân închise și astăzi din cauza poleiului: cursurile pentru clasele I–XII, suspendate # Cotidianul
Elevii din municipiul Chișinău nu revin nici astăzi în bănci, după ce autoritățile locale au decis menținerea suspendării procesului educațional pentru toate clasele, de la I până la XII. Hotărârea a fost luată în dimineața zilei de 27 ianuarie, în urma ședinței operative a serviciilor specializate din cadrul Primăriei. Direcția generală educație, tineret și sport …
08:30
Poleiul a lăsat mii de oameni fără curent: peste 20 de mii de consumatori afectați în mai multe regiuni ale țării # Cotidianul
Condițiile meteorologice dificile, marcate de polei și ghețuș, au provocat perturbări majore în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice, în data de 27 ianuarie 2026. Informațiile au fost făcute publice de Dorin Junghietu, într-o postare pe Facebook. Potrivit datelor comunicate de operatorul ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, care deservește zona Centru-Sud a țării, la …
26 ianuarie 2026
19:00
De mâine, toate școlile revin la regim normal: lecțiile se vor desfășura cu prezență fizică # Cotidianul
Ministerul Educației și Cercetării anunță că, începând de mâine, procesul educațional va reveni la regimul obișnuit în toate instituțiile de învățământ din țară, cu desfășurarea lecțiilor în format fizic. Decizia vine după ce, în ultimele zile, condițiile meteorologice nefavorabile, provocate de polei și ghețuș, au impus modificări temporare în activitatea mai multor școli. Astfel, 129 …
18:40
Consiliul UE a aprobat reducerea taxelor vamale pentru mai multe produse agricole din Ucraina, în cadrul Acordului revizuit de liber schimb. Astfel, Uniunea Europeană reduce taxele vamale pentru produsele lactate, fructele și legumele, carnea și semifabricatele din carne din Ucraina. Decizia a fost luată luni de Consiliul blocului comunitar, în cadrul Acordului privind Zona de …
18:40
Evenimentul central al începutului de an în politica internă a Republicii Moldova a fost conferința de presă a președintei Maia Sandu. Anunțată cu zece zile înainte, ea nu putea fi tratată ca un simplu exercițiu de comunicare: într-o regiune în care realitatea se schimbă de la o săptămână la alta, tăcerea devine politică, iar ambiguitatea …
