Tariful la gaz ar putea scădea cu un leu și 50 de bani. Noul tarif propus de Energocom e de 15,24 lei per metru cub, cu TVA inclus

Autoritățile ruse au emis un mandat de arestare în lipsă și au inclus-o pe fostul prim-ministru al Ucrainei, Iulia Timoșenko, pe lista persoanelor urmărite la nivel internațional, acuzând-o de răspândirea de informații „falsificate” despre acțiunile armatei ruse. Decizia survine într-un context unui climat de tensiuni continue între Moscova și lideri politici ucraineni, în timp ce …