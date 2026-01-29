În ultimii doi ani peste 100.000 de cetățeni ai R. Moldova au rămas fără buletinele românești

08:30

Elevii din municipiul Chișinău nu revin nici astăzi în bănci, după ce autoritățile locale au decis menținerea suspendării procesului educațional pentru toate clasele, de la I până la XII. Hotărârea a fost luată în dimineața zilei de 27 ianuarie, în urma ședinței operative a serviciilor specializate din cadrul Primăriei. Direcția generală educație, tineret și sport …