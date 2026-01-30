(P) Vacanță All Inclusive în Grecia: Diferențe reale, destinații potrivite și cum faci alegerea corectă?
Vocea Basarabiei, 30 ianuarie 2026 15:50
Grecia este una dintre puținele destinații din Europa unde conceptul All Inclusive a evoluat natural, fără să piardă din autenticitate. Nu vorbim despre vacanțe standardizate, ci despre confort bine gândit, gastronomie de calitate și libertatea de a explora. Însă, înainte de a alege destinația, este important să înțelegi ce face All Inclusive-ul din Grecia diferit […] Articolul (P) Vacanță All Inclusive în Grecia: Diferențe reale, destinații potrivite și cum faci alegerea corectă? apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 30 minute
15:50
(P) Vacanță All Inclusive în Grecia: Diferențe reale, destinații potrivite și cum faci alegerea corectă? # Vocea Basarabiei
Grecia este una dintre puținele destinații din Europa unde conceptul All Inclusive a evoluat natural, fără să piardă din autenticitate. Nu vorbim despre vacanțe standardizate, ci despre confort bine gândit, gastronomie de calitate și libertatea de a explora. Însă, înainte de a alege destinația, este important să înțelegi ce face All Inclusive-ul din Grecia diferit […] Articolul (P) Vacanță All Inclusive în Grecia: Diferențe reale, destinații potrivite și cum faci alegerea corectă? apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de vânt puternic pentru sudul și parțial centrul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 30 ianuarie, ora 18:00 – 31 ianuarie, ora 13:00. Potrivit specialiștilor, în această perioadă se prevăd intensificări ale vântului nordic, cu rafale de până la 15-18 m/s. „Din cauza intensificărilor de […] Articolul O nouă avertizare meteo: Cod galben de vânt puternic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
15:10
Un deținut al Penitenciarul nr.13 a evadat, în timp ce era escortat pentru audieri într-o cauză penală în care figurează, anunță Poliția. Potrivit oamenilor legii, la moment sunt întreprinse toate acțiunile de localizare și reținere a deținutului. Totodată, conducerea Inspectoratului General al Poliției a dispus inițierea unei anchete de serviciu, pentru a se stabili dacă […] Articolul Un deținut al Penitenciarului nr. 13 a evadat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Cinci vameși de la posturile Leușeni și Cahul, în arest preventiv pentru 30 de zile # Vocea Basarabiei
Cinci din cei șapte vameși de la posturile Leușeni–Albița și Cahul–Oancea, reținuți anterior de ofițerii CNA într-un dosar de corupție sistemică, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Totodată, în cazul unui funcționar a fost dispus arestul la domiciliu, iar un alt figurant în dosar este cercetat în stare de libertate din […] Articolul Cinci vameși de la posturile Leușeni și Cahul, în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
13:20
Alertă la punctul de trecere a frontierei „Tudora”: Un obiect suspect, descoperit în bagajul unui ucrainean # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 63 de ani din Ucraina a încercat să intre în Republica Moldova, având în bagaj un presupus obiect exploziv. Cazul a avut loc cu puțin timp în urmă la punctul de trecere a frontierei „Tudora”. Conform informațiilor oferite de Serviciului Vamal, bărbatul s-a prezentat la punctul de trecere, fiind la volanul automobilului […] Articolul Alertă la punctul de trecere a frontierei „Tudora”: Un obiect suspect, descoperit în bagajul unui ucrainean apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Rusia a fost de acord să se abțină de la atacuri asupra Ucrainei până pe 1 februarie, la cererea președintelui SUA, Donald Trump, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Președintele Trump i-a cerut președintelui Putin să se abțină de la atacul asupra Kievului timp de o săptămână, până pe 1 februarie, cât […] Articolul Rusia ar fi fost de acord să nu mai atace Ucraina până pe 1 februarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Prețul benzinei depășește pragul de 23 de lei. Cât vor costa carburanții în weekend # Vocea Basarabiei
Prețurile la carburanți au crescut constant în ultima lună, iar tendința se va menține și în acest weekend. Astfel, conform datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 31 ianuarie – 2 februarie, litrul de benzină va costa 23,05 lei, cu 6 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, prețul motorinei va crește […] Articolul Prețul benzinei depășește pragul de 23 de lei. Cât vor costa carburanții în weekend apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Grădinițele din Chișinău vor avea vineri, 30 ianuarie, program prescurtat. Decizia a fost luată de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile. Astfel, grădinițele își vor desfășura activitatea până la ora 16:00. Totodată, la necesitate, în fiecare instituție vor fi organizate grupe de serviciu, destinate copiilor ai căror părinți se află […] Articolul Atenție, părinți! Program redus în grădinițele din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
12:10
Un bărbat a fost condamnat la 4 ani de închisoare, cu suspendarea condiționată pe un termen de probațiune de 3 ani pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șansa”, afiliat fugarului Ilan Șor. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției, încheiat între inculpat și procuror. Astfel, pe […] Articolul Un bărbat, condamnat pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șansa” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Jurnalista Daniela Crudu va fi noua purtătoare de cuvânt a Guvernului de la Chișinău. Ea a anunțat astăzi, în cadrul ultimei ediții a emisiunii „Bună Dimineața”, pe care a moderat-o la postul public de televiziune, că începând de luni, 2 februarie, va prelua funcția de purtătoare de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova. Cu o experiență de […] Articolul Cine va fi noul purtător de cuvânt al Guvernului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Examinarea cererii de limitare a activității Partidului „Moldova Mare”, suspendată # Vocea Basarabiei
Procesul de examinare a cererii Ministerului Justiției de a limita activitatea Partidului Politic „Moldova Mare” a fost întrerupt. Instanța a admis parțial solicitarea formațiunii de ridicare a excepției de neconstituționalitate și a decis sesizarea Curții Constituționale. Avocatul partidului, Igor Hlopețchi, a declarat că judecătorii au acceptat sesizarea Curții Constituționale în legătură cu mai multe prevederi […] Articolul Examinarea cererii de limitare a activității Partidului „Moldova Mare”, suspendată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Veste bună! Tariful la gaz va fi revizuit: Consumatorii ar putea plăti cu până la 10% mai puțin # Vocea Basarabiei
Tariful pentru un metru cub de gaz ar putea scădea cu 1 leu și 50 de bani. Compania Energocom a transmis ANRE demersul privind revizuirea prețului, care prevede un tarif de 14,12 lei, fără TVA, ceea ce înseamnă că în facturi suma va ajunge la 15,24 lei. Conform calculelor prezentate către ANRE, prețul mediu ponderat […] Articolul Veste bună! Tariful la gaz va fi revizuit: Consumatorii ar putea plăti cu până la 10% mai puțin apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Rețea rusă de dezinformare lansează o nouă campanie coordonată împotriva Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
O amplă campanie de dezinformare îndreptată împotriva Republicii Moldova a fost relansată recent de rețeaua rusă de propagandă, la scurt timp după alegerile pierdute, avertizează analiștii Disinfo.md. Potrivit acestora, există indicii clare privind pregătirea unei operațiuni informaționale coordonate, menită să amplifice anxietatea publică, să submineze încrederea în instituțiile statului și să prezinte Moldova drept un […] Articolul Rețea rusă de dezinformare lansează o nouă campanie coordonată împotriva Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
10:10
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua, în perioada 2–4 februarie, o vizită oficială în Republica Moldova. Astfel, președintele Riigikogu din Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei din Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului din Lituania, Juozas Olekas, vor fi primiți luni, 2 februarie, la Parlamentul Republicii Moldova de către președintele Legislativului, Igor Grosu. După întrevedere, […] Articolul Oficiali din Estonia, Letonia și Lituania, vizită în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Integrarea europeană și reintegrarea Republicii Moldova trebuie promovate în paralel, afirmă șefa Delegației UE # Vocea Basarabiei
Integrarea europeană și procesul de reintegrare a Republicii Moldova sunt două direcții distincte, dar strâns legate, care trebuie promovate simultan prin reforme accelerate și eforturi susținute ale autorităților. Declarațiile au fost făcute de șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, care a reiterat sprijinul ferm al UE pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și […] Articolul Integrarea europeană și reintegrarea Republicii Moldova trebuie promovate în paralel, afirmă șefa Delegației UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
La această oră, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile. Potrivit polițiștilor de patrulare, carosabilul devine alunecos, iar pe unele trasee se înregistrează ceață, fiind redusă vizibilitatea. Astfel, șoferii sunt îndemnați să reducă viteza și să o adapteze la condițiile de drum și vizibilitate, să păstreze o distanță […] Articolul Drumuri alunecoase și vizibilitate redusă: Poliția recomandă maximă prudență apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Suedia și Finlanda cer UE interdicție totală pentru navele care transportă energie rusească # Vocea Basarabiei
Suedia și Finlanda au solicitat Uniunii Europene introducerea unei interdicții totale asupra serviciilor maritime pentru toate navele care transportă produse energetice rusești, cu scopul de a bloca așa-numita „flotă din umbră” sau „flotă fantomă” folosită de Rusia pentru a exporta petrol în pofida sancțiunilor occidentale impuse după invazia din Ucraina. Anunțul a fost făcut joi […] Articolul Suedia și Finlanda cer UE interdicție totală pentru navele care transportă energie rusească apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:50
Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-un dosar privind divulgarea secretului comercial # Vocea Basarabiei
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger”, desfășoară în această dimineață percheziții în Chișinău și Ialoveni. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul sustragerii și utilizării ilegale a informațiilor ce constituie secret comercial. „În perioada anului 2025, mai multe […] Articolul Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-un dosar privind divulgarea secretului comercial apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
08:00
Ungaria avertizează UE: Antrenamente militare pe teritoriul Ucrainei pot declanșa un conflict global # Vocea Basarabiei
Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a tras un semnal de alarmă joi, 29 ianuarie, la Bruxelles, avertizând că desfășurarea unor antrenamente militare ale forțelor Uniunii Europene pe teritoriul Ucrainei ar putea escalada rapid într-un conflict global. Declarațiile au fost făcute în fața presei ungare, în contextul participării sale la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE). […] Articolul Ungaria avertizează UE: Antrenamente militare pe teritoriul Ucrainei pot declanșa un conflict global apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:00
Primăria Municipiului Chișinău a venit cu un set de recomandări pentru populație, în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru data de 30 ianuarie 2026. Potrivit autorităților, sunt prognozate lapoviță și ninsoare, condiții care pot favoriza formarea poleiului și a ghețușului pe drumuri și trotuare. Autoritățile municipale îndeamnă pietonii să manifeste prudență sporită la traversarea străzilor, să […] Articolul Lapoviță și ninsoare în Capitală: autoritățile fac apel la prudență apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
22:50
Ambasadorul R. Moldova în România, la final de mandat: „Astăzi, relațiile dintre statele noastre sunt la cel mai bun nivel din istoria lor” # Vocea Basarabiei
Victor Chirilă își încheie astăzi, 29 ianuarie, mandatul de ambasador al Republicii Moldova în România. Cu această ocazie, diplomatul a transmis un mesaj în care a subliniat principalele reușite ale mandatului său la București și a mulțumit celor care i-au fost alături. „Îmi iau rămas bun de la colegii mei și partenerii din România cu […] Articolul Ambasadorul R. Moldova în România, la final de mandat: „Astăzi, relațiile dintre statele noastre sunt la cel mai bun nivel din istoria lor” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 29.01.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:00
Un spațiu public din București va fi denumit „Piața Ilie Ilașcu”. O decizie în acest sens a fost adoptată astăzi, 29 ianuarie, în unanimitate de Consiliul General al municipiului București. Piața Ilie Ilașcu va fi amenajată la intersecția străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa și cu strada Tony Bulandra din Sectorul 2 al municipiului […] Articolul Decis: Un spațiu public din București, denumit în memoria lui Ilie Ilașcu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 29.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Programul de muncă, redus pentru ziua de vineri din cauza condițiilor meteo dificile # Vocea Basarabiei
Guvernul a dispus reducerea zilei de muncă pentru vineri, 30 ianuarie, la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor, având în vedere condițiile meteo dificile prognozate. Intervalul orar va fi stabilit de fiecare instituție în parte, în funcție de specificul activității. „Ministerele vor asigura coordonarea transportului, patrularea drumurilor, asistența medicală și menținerea funcționalității energetice”, anunță […] Articolul Programul de muncă, redus pentru ziua de vineri din cauza condițiilor meteo dificile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut joi seara, 29 ianuarie, de către mascații Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, chiar la ieșirea din sala de judecată. Potrivit reprezentanților Poliției, Ciochină este vizat într-o altă cauză penală, inițiată de Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze […] Articolul Fostul primar de Boldurești, reținut într-un alt dosar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Vreme nefavorabilă în următoarele zile: Autoritățile vin cu recomandări pentru cetățeni # Vocea Basarabiei
Autoritățile Republicii Moldova au venit cu mai multe recomandări pentru cetățeni în contextul prognozelor meteo nefavorabile pentru acest sfârșit de săptămână. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările neesențiale, iar în cazul în care acestea sunt inevitabile, să poarte încălțăminte adecvată sezonului, cu talpă antiderapantă, și să utilizeze, după caz, dispozitive de protecție pentru încălțăminte. […] Articolul Vreme nefavorabilă în următoarele zile: Autoritățile vin cu recomandări pentru cetățeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un cod galben de ghețuș, polei și scădere a temperaturii aerului pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă pentru perioada 30-31 ianuarie. Astfel, vineri, 30 ianuarie, ca urmare a scăderii temperaturii aerului, precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma în lapoviță și ninsoare, creând condiții favorabile […] Articolul Cod galben de ghețuș și polei pe întreg teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Noi detalii în cazul omorului din Chișinău: Corpul neînsuflețit al bărbatului, găsit în râul Nistru # Vocea Basarabiei
Corpul neînsuflețit al bărbatului de 35 de ani din Chișinău, omorât în urma unui conflict, a fost depistat astăzi și extras din apele râului Nistru, anunță Poliția. În prezent, polițiștii, în comun cu procurorii de la Buiucani, continuă desfășurarea acțiunilor procesual-penale. Menționăm că anterior oamenii legii informat că au fost sesizați despre dispariția bărbatului, iar […] Articolul Noi detalii în cazul omorului din Chișinău: Corpul neînsuflețit al bărbatului, găsit în râul Nistru apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Propunere: Programul de lucru, redus pentru ziua de vineri din cauza vremii nefavorabile # Vocea Basarabiei
Vineri, 30 ianuarie, ziua de muncă ar putea fi scurtată, iar programul urmează să fie stabilit de fiecare instituție în parte, în funcție de specificul activității. O propunere în acest sens a fost înaintată astăzi Guvernului de către Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), având în vedere prognozele meteo nefavorabile pentru acest sfârșit de […] Articolul Propunere: Programul de lucru, redus pentru ziua de vineri din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
16:00
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău, din nou în proprietatea statului # Vocea Basarabiei
Activele deținute de Lukoil din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău au revenit în proprietatea statului. Potrivit autorităților, Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie, cu Lukoil Moldova, actele de predare – primire ale complexului petrolier din cadrul AIC. „Astfel, activele deținute de Lukoil pe teritoriul […] Articolul Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău, din nou în proprietatea statului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
UE, ajutor umanitar de 153 de milioane de euro pentru Ucraina și refugiații din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană va aloca un ajutor umanitar de urgență în valoare de 145 de milioane de euro pentru Ucraina și 8 milioane de euro Republicii Moldova, pentru sprijinirea refugiaților ucraineni. Anunțul a fost făcut joi de Comisia Europeană. Potrivit sursei citate, sprijinul este acordat în contextul în care milioane de ucraineni se confruntă cu temperaturile […] Articolul UE, ajutor umanitar de 153 de milioane de euro pentru Ucraina și refugiații din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Un nou pachet de măsuri pentru reducerea birocrației în școli, lansat în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi, 29 ianuarie, un nou pachet de măsuri pentru reducerea birocrației din instituțiile de învățământ secundar general. Potrivit autorităților, acesta prevede soluții pentru îmbunătățirea managementului instituțional, inițiative pentru creșterea stării de bine a cadrelor didactice și diminuarea epuizării profesionale prin eficientizarea procesului de evaluare și simplificarea procedurii de raportare […] Articolul Un nou pachet de măsuri pentru reducerea birocrației în școli, lansat în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Premierul Alexandru Munteanu, vizită la Crocmaz: „Curajul oamenilor de a merge înainte este de apreciat” # Vocea Basarabiei
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a vizitat astăzi, 29 ianuarie, satul Crocmaz, unde săptămâna trecută a fost descoperită o dronă cu explozibil. Astfel, șeful Guvernului a discutat cu localnicii despre provocările cu care se confruntă din cauza faptului că satul Crocmaz se află la granița cu Ucraina. „Fiind la graniță cu Ucraina, Crocmaz este una […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu, vizită la Crocmaz: „Curajul oamenilor de a merge înainte este de apreciat” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Sute de consumatori din mai localități ale Republicii Moldova rămân în continuare fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din ultimele zile. Conform datelor prezentate de Ministerul Energiei, în zona centrală, la data de 29 ianuarie 2026, operatorul Premier Energy a raportat că 1691 de consumatori din raioanele Criuleni și Orhei au rămas fără […] Articolul Sute de consumatori din R. Moldova, în continuare fără energie electrică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
O descoperire șocantă a fost făcută miercuri, 28 ianuarie, într-o gospodărie din satul Coșnița. Poliția din raionului Dubăsari a fost sesizată după ce, în timpul lucrărilor de construcție la temelia casei, au fost descoperite oseminte umane la o adâncime de 50–60 cm în pământ. „Imediat au fost demarate toate procedurile legale și s-a dispus efectuarea […] Articolul Șocant! Oseminte umane, descoperite într-o gospodărie din Coșnița apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Când va fi dezbătută moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii în Parlament # Vocea Basarabiei
Parlamentarii de la Chișinău, reuniți joi, 5 februarie, în ședință plenară, urmează să examineze moțiunea simplă privind politicile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, inițiată de un grup de deputați din opoziție. De asemenea, pe ordinea de zi au fost incluse mai multe inițiative legislative și proiecte de acte normative. Printre acestea se numără două proiecte […] Articolul Când va fi dezbătută moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii în Parlament apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Fostul primar de Boldurești Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, rămâne sub control judiciar. Măsura a fost prelungită de instanță cu două luni, la solicitarea procurorului de caz. Potrivit deciziei emise de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, controlul judiciar va fi în vigoare până pe 6 aprilie, transmite IPN. Ședințele în dosarul fostului […] Articolul Fostul primar de Boldurești rămâne sub control judiciar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Când va fi dezbătută moțiunea simplă împotriva împotriva politicilor Ministerului Agriculturii în Parlament # Vocea Basarabiei
Parlamentarii de la Chișinău, reuniți joi, 5 februarie, în ședință plenară, urmează să examineze moțiunea simplă privind politicile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, inițiată de un grup de deputați din opoziție. De asemenea, pe ordinea de zi au fost incluse mai multe inițiative legislative și proiecte de acte normative. Printre acestea se numără două proiecte […] Articolul Când va fi dezbătută moțiunea simplă împotriva împotriva politicilor Ministerului Agriculturii în Parlament apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 30 ianuarie. Prețul benzinei rămâne neschimbat. Prin urmare, un litru de benzină va costa 22,99 lei, la fel ca astăzi. În schimb, motorina se va scumpi cu 5 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 19,83 lei/litru. Articolul ANRE, noi prețuri la benzină și motorină. Cât vor costa carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Sute de intervenții ale echipelor de urgență pe întreg teritoriul R. Moldova din cauza condițiilor meteo # Vocea Basarabiei
Peste 570 de persoane au avut nevoie de intervenția echipelor medicale de urgență în ultimele 24 de ore, în contextul condițiilor meteo nefavorabile care au afectat întreg teritoriul Republicii Moldova. Guvernul de la Chișinău dă asigurări că autoritățile acționează în continuare coordonat pentru a menține siguranța cetățenilor. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în toată Republica […] Articolul Sute de intervenții ale echipelor de urgență pe întreg teritoriul R. Moldova din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
(VIDEO) Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești, cercetați penal pentru corupție # Vocea Basarabiei
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt cercetați penal pentru acte de corupție. În perioada octombrie 2024 – ianuarie 2026, aceștia ar fi pretins și primit mită de la transportatori. Conform materialelor cauzei, cei doi angajați ai postului vamal Giurgiulești ar fi primit mită pentru a facilita procesul de vămuire, inclusiv prin înregistrarea în documentele vamale […] Articolul (VIDEO) Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești, cercetați penal pentru corupție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de basarabeni # Vocea Basarabiei
Încă de la prăbușirea URSS, sute de mii de români născuți în Republica Moldova s-au stabilit în România. Aceștia și-au redobândit cetățenia pe baza faptului că părinții sau bunicii lor s-au născut în România Mare, iar actele românești au fost anulate ilegal de către comuniștii care au ocupat ilegal Basarabia. Firește, aceștia nu aveau o […] Articolul În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de basarabeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:40
Roată desprinsă de la un avion British Airways imediat după decolarea din Las Vegas # Vocea Basarabiei
O înregistrare video surprinde momentul în care o roată din spate se desprinde de un avion Airbus A350-1000 al companiei British Airways, la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, relatează Sky News. Incidentul a avut loc luni, în jurul orei 21:10, ora locală, când aeronava a decolat cu […] Articolul Roată desprinsă de la un avion British Airways imediat după decolarea din Las Vegas apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Agenția pentru Programul Spațial al Uniunii Europene (EUSPA) a anunțat semnarea unui nou contract privind lansarea sateliților Galileo de a doua generație cu ajutorul rachetei europene Ariane 6. Potrivit acordului, sistemul spațial Ariane 6, care și-a finalizat prima misiune anul trecut, va fi utilizat pentru lansarea a doi sateliți Galileo L18, informează Agepres. Anterior, Uniunea […] Articolul UE va lansa sateliții Galileo de generația a doua cu racheta europeană Ariane 6 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Kaja Kallas: NATO trebuie să devină mai europeană pe fondul incertitudinilor transatlantice # Vocea Basarabiei
Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină „mai europeană” pentru a-și menține forța, a declarat miercuri șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, în contextul incertitudinilor legate de viitorul relației transatlantice, alimentate de pozițiile președintelui american Donald Trump. „Într-un moment în care Statele Unite privesc dincolo de Europa, NATO trebuie să devină mai europeană. Iar pentru asta, Europa […] Articolul Kaja Kallas: NATO trebuie să devină mai europeană pe fondul incertitudinilor transatlantice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
28 ianuarie 2026
22:10
Un bărbat de 35 de ani din Chișinău a fost omorât în urma unui conflict, iar cadavrul acestuia ar fi fost abandonat ulterior într-o zonă din apropierea localității Vadul lui Vodă. Conform informațiilor furnizate, oamenii legii au fost sesizați despre dispariția bărbatului, iar în urma măsurilor operative s-a stabilit că acesta se afla la domiciliul […] Articolul Un bărbat de 35 de ani, omorât în Chișinău. Cinci persoane au fost reținute apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:50
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 28.01.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
În această seară, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova se înregistrează vizibilitate redusă din cauza ceții dense, iar carosabilul alunecos îngreunează deplasarea în condiții de siguranță. Astfel, Poliția Republicii Moldova face apel la prudență în trafic. Prin urmare, pietonii sunt îndemnați să se asigure înainte de a traversa strada și să evite deplasarea pe […] Articolul Atenție, șoferi! Ceață densă și carosabil alunecos în mai multe regiuni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 28.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.