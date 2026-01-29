Când va fi dezbătută moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii în Parlament
Vocea Basarabiei, 29 ianuarie 2026 13:00
Parlamentarii de la Chișinău, reuniți joi, 5 februarie, în ședință plenară, urmează să examineze moțiunea simplă privind politicile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, inițiată de un grup de deputați din opoziție. De asemenea, pe ordinea de zi au fost incluse mai multe inițiative legislative și proiecte de acte normative. Printre acestea se numără două proiecte
• • •
Acum 15 minute
13:10
O descoperire șocantă a fost făcută miercuri, 28 ianuarie, într-o gospodărie din satul Coșnița. Poliția din raionului Dubăsari a fost sesizată după ce, în timpul lucrărilor de construcție la temelia casei, au fost descoperite oseminte umane la o adâncime de 50–60 cm în pământ. „Imediat au fost demarate toate procedurile legale și s-a dispus efectuarea
Acum 30 minute
13:00
Când va fi dezbătută moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii în Parlament # Vocea Basarabiei
Parlamentarii de la Chișinău, reuniți joi, 5 februarie, în ședință plenară, urmează să examineze moțiunea simplă privind politicile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, inițiată de un grup de deputați din opoziție. De asemenea, pe ordinea de zi au fost incluse mai multe inițiative legislative și proiecte de acte normative. Printre acestea se numără două proiecte […] Articolul Când va fi dezbătută moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii în Parlament apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Fostul primar de Boldurești Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, rămâne sub control judiciar. Măsura a fost prelungită de instanță cu două luni, la solicitarea procurorului de caz. Potrivit deciziei emise de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, controlul judiciar va fi în vigoare până pe 6 aprilie, transmite IPN. Ședințele în dosarul fostului
Acum o oră
12:50
Când va fi dezbătută moțiunea simplă împotriva împotriva politicilor Ministerului Agriculturii în Parlament # Vocea Basarabiei
Parlamentarii de la Chișinău, reuniți joi, 5 februarie, în ședință plenară, urmează să examineze moțiunea simplă privind politicile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, inițiată de un grup de deputați din opoziție. De asemenea, pe ordinea de zi au fost incluse mai multe inițiative legislative și proiecte de acte normative. Printre acestea se numără două proiecte […] Articolul Când va fi dezbătută moțiunea simplă împotriva împotriva politicilor Ministerului Agriculturii în Parlament apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 30 ianuarie. Prețul benzinei rămâne neschimbat. Prin urmare, un litru de benzină va costa 22,99 lei, la fel ca astăzi. În schimb, motorina se va scumpi cu 5 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 19,83 lei/litru.
Acum 2 ore
12:10
Sute de intervenții ale echipelor de urgență pe întreg teritoriul R. Moldova din cauza condițiilor meteo # Vocea Basarabiei
Peste 570 de persoane au avut nevoie de intervenția echipelor medicale de urgență în ultimele 24 de ore, în contextul condițiilor meteo nefavorabile care au afectat întreg teritoriul Republicii Moldova. Guvernul de la Chișinău dă asigurări că autoritățile acționează în continuare coordonat pentru a menține siguranța cetățenilor. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în toată Republica
11:30
(VIDEO) Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești, cercetați penal pentru corupție # Vocea Basarabiei
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt cercetați penal pentru acte de corupție. În perioada octombrie 2024 – ianuarie 2026, aceștia ar fi pretins și primit mită de la transportatori. Conform materialelor cauzei, cei doi angajați ai postului vamal Giurgiulești ar fi primit mită pentru a facilita procesul de vămuire, inclusiv prin înregistrarea în documentele vamale
Acum 4 ore
11:10
În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de basarabeni # Vocea Basarabiei
Încă de la prăbușirea URSS, sute de mii de români născuți în Republica Moldova s-au stabilit în România. Aceștia și-au redobândit cetățenia pe baza faptului că părinții sau bunicii lor s-au născut în România Mare, iar actele românești au fost anulate ilegal de către comuniștii care au ocupat ilegal Basarabia. Firește, aceștia nu aveau o
Acum 6 ore
08:40
Roată desprinsă de la un avion British Airways imediat după decolarea din Las Vegas # Vocea Basarabiei
O înregistrare video surprinde momentul în care o roată din spate se desprinde de un avion Airbus A350-1000 al companiei British Airways, la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, relatează Sky News. Incidentul a avut loc luni, în jurul orei 21:10, ora locală, când aeronava a decolat cu
07:30
Agenția pentru Programul Spațial al Uniunii Europene (EUSPA) a anunțat semnarea unui nou contract privind lansarea sateliților Galileo de a doua generație cu ajutorul rachetei europene Ariane 6. Potrivit acordului, sistemul spațial Ariane 6, care și-a finalizat prima misiune anul trecut, va fi utilizat pentru lansarea a doi sateliți Galileo L18, informează Agepres. Anterior, Uniunea
07:30
Kaja Kallas: NATO trebuie să devină mai europeană pe fondul incertitudinilor transatlantice # Vocea Basarabiei
Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină „mai europeană" pentru a-și menține forța, a declarat miercuri șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, în contextul incertitudinilor legate de viitorul relației transatlantice, alimentate de pozițiile președintelui american Donald Trump. „Într-un moment în care Statele Unite privesc dincolo de Europa, NATO trebuie să devină mai europeană. Iar pentru asta, Europa
Acum 24 ore
22:10
Un bărbat de 35 de ani din Chișinău a fost omorât în urma unui conflict, iar cadavrul acestuia ar fi fost abandonat ulterior într-o zonă din apropierea localității Vadul lui Vodă. Conform informațiilor furnizate, oamenii legii au fost sesizați despre dispariția bărbatului, iar în urma măsurilor operative s-a stabilit că acesta se afla la domiciliul
21:50
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 28.01.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
În această seară, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova se înregistrează vizibilitate redusă din cauza ceții dense, iar carosabilul alunecos îngreunează deplasarea în condiții de siguranță. Astfel, Poliția Republicii Moldova face apel la prudență în trafic. Prin urmare, pietonii sunt îndemnați să se asigure înainte de a traversa strada și să evite deplasarea pe
19:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 28.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
(FOTO) Zeci de localități din R. Moldova, fără energie electrică din cauza condițiilor meteo # Vocea Basarabiei
Mai multe localități din Republica Moldova au rămas astăzi, 28 ianuarie, fără curent din cauza condițiilor meteorologice dificile, caracterizate de polei și ghețuș. Conform datelor prezentate de autorități, la ora 17:00, operatorul sistemului de distribuție Premier Energy (zona Centru-Sud) a comunicat despre 19 localități parțial afectate, cu un număr total de 6 379 de utilizatori
18:40
Procurorii Elena Panfil, Eugeniu Trocin și Veaceslav Vacari urmează a fi eliberați din funcție. O decizie în acest sens a fost aprobată miercuri, 28 ianuarie, de Consiliul Superior al Procurorilor. În cazul Elenei Panfil, de la Procuratura municipiului Chișinău, CSP a aplicat sancțiunea disciplinară după ce a admis contestațiile fostului procuror general Ion Munteanu și
18:30
(VIDEO) Ministrul de Externe de la Chișinău, în plenul APCE: „Astăzi, misiunea Consiliului Europei este mai importantă ca oricând” # Vocea Basarabiei
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova Mihai Popșoi, a susținut astăzi, 28 ianuarie, un discurs în plenul sesiunii de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) de la Strasbourg. Astfel, în intervenția sa, în calitate de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, el a evidențiat principalele aspecte ce țin de rolul și
17:00
Ministrul de Externe de la Kiev: Ucraina, gata să ajute R. Moldova, inclusiv în privința securității # Vocea Basarabiei
Ucraina este gata să ajute Republica Moldova, dacă Chișinăul va cere acest lucru, inclusiv în privința securității. Declarații în acest sens au fost făcute de Andrii Sibiha, ministrul de Externe de la Kiev. El a menționat, în cadrul unui interviu pentru presa din Ucraina, că amenințarea generată de prezența militară rusă în regiunea transnistreană devine
16:40
Treizeci de grădinițe din Chișinău urmează să fie modernizate și reabilitate energetic în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Astfel, clădirile grădinițelor vor fi izolate termic și echipate cu sisteme moderne de încălzire și ventilație. Acestea vor avea uși și ferestre noi și vor fi iluminate eficient. De asemenea, vor fi instalate panouri fotovoltaice
16:10
Prețul benzinei scade, iar cel al motorinei crește: Cât vor costa mâine carburanții # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru joi, 29 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,99 lei, cu 1 ban mai puțin decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 19,78 lei/litru.
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit codul galben de ceață. Potrivit autorităților, avertizarea rămâne valabilă până joi, 29 ianuarie, ora 13:00. Conform informațiilor publicate, în această perioadă pe întreg teritoriul R. Moldova, pe arii extinse, se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 metri și mai puțin. Totodată, din cauza ceții prognozate și a temperaturilor
15:20
Chișinăul nu exclude că Alexandru Pînzari ar putea fugi din R. Moldova prin regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Autoritățile de la Chișinău nu exclud faptul că fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, condamnat în lipsă la trei ani de închisoare, ar putea părăsi Republica Moldova prin regiunea transnistreană. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a explicat că, în cazul lui Alexandru Pînzari, autoritățile au transmis către Interpol o solicitare de căutare
14:30
„Georgetown University” din SUA: „Alegerile din R. Moldova au ajutat Uniunea Europeană să-și testeze capacitatea de a rezista în războiul hibrid cu Rusia” # Vocea Basarabiei
Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 2025 au devenit, dincolo de miza lor internă, un test de flexibilitate pentru capacitatea Uniunii Europene de a-și proteja vecinătatea estică împotriva interferențelor hibride. Nu a fost vorba doar despre vot, ci despre reziliența democratică într-un mediu informațional ostil, marcat de manipulare, presiune economică, atacuri cibernetice și tentative de
14:20
Președintele Parlamentului R. Moldova condamnă atacurile Rusiei asupra civililor din Ucraina # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a condamnat dur ultimele atacurile ale Rusiei care au ucis mai mulți civili în Ucraina. El a subliniat că Republica Moldova condamnă atacurile împotriva civililor, care nu pot fi justificate sub nicio formă și care constituie crime de război. „Ieri seara, la o distanță de nici 200 de km
13:40
Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi, 26 ianuarie, de Guvernul de la Chișinău. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de prelungire a protecției temporare, prin depunerea unei solicitări online, în perioada 1
Ieri
13:20
O nouă subdiviziune, instituită în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor # Vocea Basarabiei
O nouă subdiviziune va fi creată în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. În acest sens, Guvernul de la Chișinău a aprobat în ședința de astăzi, 28 ianuarie, un proiect privind modificarea unor hotărâri cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. „Prin acest proiect propunem
12:40
Ministrul Energiei, detalii privind procedura de aprobare a noilor tarife la gazele naturale # Vocea Basarabiei
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat astăzi, 26 ianuarie, că pe parcursul acestei săptămâni compania Energocom va transmite către Agenția pentru Reglementare în Energetică (ANRE) cererea privind ajustarea tarifelor la gazele naturale. Potrivit oficialului, după depunerea cererii, ANRE va analiza datele și va propune un proiect final cu noile tarife la gaze. „Pe parcursul acestei
12:20
Activitatea postului vamal de tip debarcader „Molovata" nu a fost reluată și, cel mai probabil, nu va fi posibilă în următoarea perioadă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. El a precizat că există o problemă cu asigurarea cu lei a bancomatelor în localitățile din regiune, însă aceasta nu este
12:00
Antreprenorii independenți care achită contribuții de asigurări sociale de stat vor avea acces la aceleași tipuri de prestații sociale ca și celelalte categorii de persoane asigurate. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi, 28 ianuarie, de Guvern. Astfel, freelancerii care vor activa legal vor beneficia de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație
11:50
Președintele R. Moldova condamnă atacul Rusiei asupra unui tren de pasageri din Ucraina # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat astăzi, 28 ianuarie, atacul Rusiei asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov a Ucrainei. Șefa statului a subliniat, într-o postare pe platforma X, Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni internaționale, iar Ucraina are nevoie de sprijin. „Acest tren transporta bărbați și femei care își vedeau de
11:30
CSM înaintează din nou președintelui R. Moldova propunerea de numire a 17 judecători # Vocea Basarabiei
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să înainteze din nou președintelui Republicii Moldova propunerea de numire a 17 candidați la funcția de judecător, respinși anterior în procedura de desemnare. Potrivit CSM, la data de 10 decembrie 2025, instituția prezidențială a semnalat anumite aspecte problematice în privința candidaților. Recent, în urma analizei dosarelor
10:50
Serviciul Vamal al Republicii Moldova, reacție după perchezițiile CNA la posturile Leușeni și Cahul # Vocea Basarabiei
Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță că a inițiat o anchetă internă după perchezițiile efectuate în această dimineață de Centrul Național Anticorupție la posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea, într-un dosar de corupție sistemică. Instituția susține oferă sprijin deplin organelor de urmărire penală în cadrul acțiunilor desfășurate de CNA și Procuratura municipiului Cahul, într-o cauză ce […] Articolul Serviciul Vamal al Republicii Moldova, reacție după perchezițiile CNA la posturile Leușeni și Cahul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
În această dimineață, circulația pe drumurile din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață, carosabil umed și, pe alocuri, ghețuș, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Astfel, pe parcursul nopții, drumarii au efectuat lucrări preventive de combatere a lunecușului pentru a asigura siguranța participanților la trafic și viabilitatea drumurilor. De asemenea, echipele de […] Articolul Ceață și ghețuș pe mai multe drumuri din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
(FOTO) Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul: Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți # Vocea Basarabiei
Șapte angajați ai posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți de corupție sistemică. Acțiunile au fost desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul. Conform informațiilor publicate de CNA, bănuiții ar fi pretins și primit de la transportatorii de pasageri și colete sume […] Articolul (FOTO) Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul: Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Prognoza meteo pentru 28 ianuarie: cer noros, ceață și risc de ghețuș în toată țara # Vocea Basarabiei
Pe 28 ianuarie, vremea va fi predominant închisă în Republica Moldova. Meteorologii anunță cer noros, ceață și polei slab, iar pe parcursul nopții sunt prognozate ploi, care vor favoriza formarea ghețușului pe drumuri. Temperaturile maxime din timpul zilei vor ajunge până la +5 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile vor coborî până la –3 […] Articolul Prognoza meteo pentru 28 ianuarie: cer noros, ceață și risc de ghețuș în toată țara apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:20
Val de frig polar în SUA: cel puțin 30 de morți și peste 530.000 de gospodării fără electricitate # Vocea Basarabiei
Cel puțin 30 de persoane au murit în Statele Unite în urma unui val de frig polar care a cuprins mare parte din țară, provocând pene masive de curent și perturbări majore ale transportului. Peste 530.000 de gospodării au rămas fără electricitate, cele mai afectate state fiind Tennessee, Mississippi și Louisiana, potrivit datelor publicate de […] Articolul Val de frig polar în SUA: cel puțin 30 de morți și peste 530.000 de gospodării fără electricitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:40
Ședință solemnă a Parlamentului pe 3 februarie, cu participarea președinților parlamentelor din statele baltice # Vocea Basarabiei
Deputații Parlamentului Republicii Moldova se vor întruni pe 3 februarie într-o ședință solemnă, organizată cu ocazia vizitei oficiale a președinților parlamentelor din statele baltice. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu. Potrivit acestuia, ședința solemnă va avea loc marți, iar joi Parlamentul își va relua activitatea în regim obișnuit. „Săptămâna viitoare ne convocăm. […] Articolul Ședință solemnă a Parlamentului pe 3 februarie, cu participarea președinților parlamentelor din statele baltice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:20
Atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov: cel puțin patru morți # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat ferm atacul cu drone lansat de Rusia asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov, calificând incidentul drept „un act de terorism”. Atacul a avut loc marți, când un tren care transporta peste 200 de persoane a fost lovit de drone rusești în nord-estul Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, cel […] Articolul Atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov: cel puțin patru morți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
27 ianuarie 2026
21:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 27.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
(VIDEO) Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului: Mesajul „WeRemember”, proiectat pe clădirea Parlamentului de la Chișinău # Vocea Basarabiei
Pe fața clădirii Parlamentului Republicii Moldova a fost proiectat, în seara zilei de 27 ianuarie, mesajul „WeRemember”, în semn de respect și omagiu adus celor peste șase milioane de victime ale Holocaustului din întreaga lume. Astfel, Legislativul s-a aliniat campaniei internaționale de comemorare a Holocaustului. Acțiunea reprezintă un îndemn la solidaritate și un apel la […] Articolul (VIDEO) Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului: Mesajul „WeRemember”, proiectat pe clădirea Parlamentului de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:00
Progresele Republicii Moldova în consolidarea democrației, discutate la Strasbourg # Vocea Basarabiei
Progresele Republicii Moldova în consolidarea democrației și întărirea statului de drept au fost printre subiectele discutate astăzi, la Strasbourg, de președinta Maia Sandu, în cadrul unor întrevederi cu înalți oficiali ai Consiliului Europei. Șefa statului s-a întâlnit cu președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Petra Bayr, cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, […] Articolul Progresele Republicii Moldova în consolidarea democrației, discutate la Strasbourg apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Parlamentul Republicii Moldova se va întruni marți, 3 februarie, într-o ședință solemnă, prilejuită de vizita oficială a celor trei președinți ai statelor baltice. Ulterior, joi, 5 februarie, Legislativul își va relua activitatea în regim obișnuit, în cadrul unei ședințe ordinare. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. „Săptămâna viitoare ne […] Articolul Deputații de la Chișinău se întrunesc săptămâna viitoare în ședință solemnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Rector Universității de Stat din Moldova (USM), Igor Șarov, a anunțat astăzi, 26 ianuarie, în cadrul ședinței Senatului, că nu intenționează să candideze pentru al doilea mandat. El consideră că este momentul ca universitatea să intre într-o nouă etapă de leadership. „Am considerat corect și responsabil să anunț decizia mea de a nu candida pentru […] Articolul Igor Șarov nu va candida pentru un nou mandat de rector al USM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Manipulare despre relația Chișinău-Paris, după decizia Franței de a suspenda importul unor produse din afara UE # Vocea Basarabiei
Site-ul Gândul.ro a publicat un articol în care se afirmă că relația dintre Chișinău și Paris ar fi „zguduită” după ce Franța a decis să suspende „importurile și vânzarea produselor fanion din Republica Moldova”. În realitate, decizia vizează toate statele din afara Uniunii Europene și se referă la produsele agroalimentare care conțin reziduuri provenite de […] Articolul Manipulare despre relația Chișinău-Paris, după decizia Franței de a suspenda importul unor produse din afara UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Administrația Națională a Drumurilor, noi detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor atenționează cetățenii că, pe lângă condițiile de polei și ghețuș de pe drumuri, pentru astăzi și mâine a fost emis cod galben de ceață, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit instituției, ceața și temperaturile negative favorizează condițiile periculoase pe traseele naționale, cu risc de menținere și intensificare a poleiului. „Astfel […] Articolul Administrația Națională a Drumurilor, noi detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Victimele Holocaustului au fost comemorate marți, 27 ianuarie, în cadrul unui miting desfășurat la Chișinău. Prezent la eveniment, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că Holocaustul nu este doar o pagină în istorie, ci o rană deschisă a omenirii, fiind o dovadă a faptului că răul nu trebuie să fie tolerat. „Trăim din nou într-o lume […] Articolul (FOTO) Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
(VIDEO) Doi bărbați, reținuți după ce ar fi incendiat mai multe mașini în Chișinău # Vocea Basarabiei
Doi cetățeni străini au fost reținuți de oamenii legii după ce ar fi incendiat trei mașini parcate într-o curte din municipiul Chișinău. Potrivit Poliției, incidentul a avut loc pe timp de noapte, iar fapta ar fi fost comisă în urma unor divergențe între părți. Prejudiciul material cauzat este estimat la peste 348.000 de lei. Aceștia […] Articolul (VIDEO) Doi bărbați, reținuți după ce ar fi incendiat mai multe mașini în Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Scriitorul și profesorul universitar Mircea Cărtărescu a primit astăzi, 26 ianuarie, titlul onorific „Doctor Honoris Causa” al Universității de Stat din Moldova (USM), în cadrul ședinței Senatului instituției. Potrivit USM, titlu onorific i-a fost acordat în semn de înaltă apreciere pentru contribuția sa excepțională la dezvoltarea literaturii române și universale, a studiilor literare și la […] Articolul Scriitorul Mircea Cărtărescu, Doctor Honoris Causa în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) recomandă instituțiilor de învățământ ca activitățile didactice să se desfășoare online. Decizia vine în contextul condițiilor meteorologice complicate și a măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor. De asemenea, MEC recomandă școlilor, în care va fi posibilă organizarea procesului educațional în regim fizic, să înceapă […] Articolul Școlile din Republica Moldova pot trece temporar la program online apare prima dată în Vocea Basarabiei.
