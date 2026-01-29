Noi detalii în cazul omorului din Chișinău: Corpul neînsuflețit al bărbatului, găsit în râul Nistru

08:20

Cel puțin 30 de persoane au murit în Statele Unite în urma unui val de frig polar care a cuprins mare parte din țară, provocând pene masive de curent și perturbări majore ale transportului. Peste 530.000 de gospodării au rămas fără electricitate, cele mai afectate state fiind Tennessee, Mississippi și Louisiana, potrivit datelor publicate de