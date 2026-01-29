(VIDEO) Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești, cercetați penal pentru corupție

14:50

Premierul de la București, Ilie Bolojan, a declarat că ar vota pentru unirea României cu Republica Moldova dacă s-ar organiza un referendum în acest sens. Astfel întrebat, în cadrul unui interviu la RFI, cum ar vota la un eventual referendum pentru unirea României cu Republica Moldova, premierul Ilie Bolojan a răspuns că „în condițiile în […] Articolul Cum ar vota premierul României la un eventual referendum privind unirea cu Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.