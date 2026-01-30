Ungaria avertizează UE: Antrenamente militare pe teritoriul Ucrainei pot declanșa un conflict global
Vocea Basarabiei, 30 ianuarie 2026 08:00
Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a tras un semnal de alarmă joi, 29 ianuarie, la Bruxelles, avertizând că desfășurarea unor antrenamente militare ale forțelor Uniunii Europene pe teritoriul Ucrainei ar putea escalada rapid într-un conflict global. Declarațiile au fost făcute în fața presei ungare, în contextul participării sale la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE).
• • •
Acum 2 ore
07:00
Primăria Municipiului Chișinău a venit cu un set de recomandări pentru populație, în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru data de 30 ianuarie 2026. Potrivit autorităților, sunt prognozate lapoviță și ninsoare, condiții care pot favoriza formarea poleiului și a ghețușului pe drumuri și trotuare. Autoritățile municipale îndeamnă pietonii să manifeste prudență sporită la traversarea străzilor, să
Acum 12 ore
22:50
Ambasadorul R. Moldova în România, la final de mandat: „Astăzi, relațiile dintre statele noastre sunt la cel mai bun nivel din istoria lor” # Vocea Basarabiei
Victor Chirilă își încheie astăzi, 29 ianuarie, mandatul de ambasador al Republicii Moldova în România. Cu această ocazie, diplomatul a transmis un mesaj în care a subliniat principalele reușite ale mandatului său la București și a mulțumit celor care i-au fost alături. „Îmi iau rămas bun de la colegii mei și partenerii din România cu
22:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 29.01.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:00
Un spațiu public din București va fi denumit „Piața Ilie Ilașcu". O decizie în acest sens a fost adoptată astăzi, 29 ianuarie, în unanimitate de Consiliul General al municipiului București. Piața Ilie Ilașcu va fi amenajată la intersecția străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa și cu strada Tony Bulandra din Sectorul 2 al municipiului
19:30
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 29.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
19:20
Programul de muncă, redus pentru ziua de vineri din cauza condițiilor meteo dificile # Vocea Basarabiei
Guvernul a dispus reducerea zilei de muncă pentru vineri, 30 ianuarie, la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor, având în vedere condițiile meteo dificile prognozate. Intervalul orar va fi stabilit de fiecare instituție în parte, în funcție de specificul activității. „Ministerele vor asigura coordonarea transportului, patrularea drumurilor, asistența medicală și menținerea funcționalității energetice", anunță
18:30
Fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut joi seara, 29 ianuarie, de către mascații Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger", chiar la ieșirea din sala de judecată. Potrivit reprezentanților Poliției, Ciochină este vizat într-o altă cauză penală, inițiată de Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze
18:10
Vreme nefavorabilă în următoarele zile: Autoritățile vin cu recomandări pentru cetățeni # Vocea Basarabiei
Autoritățile Republicii Moldova au venit cu mai multe recomandări pentru cetățeni în contextul prognozelor meteo nefavorabile pentru acest sfârșit de săptămână. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările neesențiale, iar în cazul în care acestea sunt inevitabile, să poarte încălțăminte adecvată sezonului, cu talpă antiderapantă, și să utilizeze, după caz, dispozitive de protecție pentru încălțăminte.
18:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un cod galben de ghețuș, polei și scădere a temperaturii aerului pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă pentru perioada 30-31 ianuarie. Astfel, vineri, 30 ianuarie, ca urmare a scăderii temperaturii aerului, precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma în lapoviță și ninsoare, creând condiții favorabile
17:50
Noi detalii în cazul omorului din Chișinău: Corpul neînsuflețit al bărbatului, găsit în râul Nistru # Vocea Basarabiei
Corpul neînsuflețit al bărbatului de 35 de ani din Chișinău, omorât în urma unui conflict, a fost depistat astăzi și extras din apele râului Nistru, anunță Poliția. În prezent, polițiștii, în comun cu procurorii de la Buiucani, continuă desfășurarea acțiunilor procesual-penale. Menționăm că anterior oamenii legii informat că au fost sesizați despre dispariția bărbatului, iar
17:20
Propunere: Programul de lucru, redus pentru ziua de vineri din cauza vremii nefavorabile # Vocea Basarabiei
Vineri, 30 ianuarie, ziua de muncă ar putea fi scurtată, iar programul urmează să fie stabilit de fiecare instituție în parte, în funcție de specificul activității. O propunere în acest sens a fost înaintată astăzi Guvernului de către Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), având în vedere prognozele meteo nefavorabile pentru acest sfârșit de
16:00
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău, din nou în proprietatea statului # Vocea Basarabiei
Activele deținute de Lukoil din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău au revenit în proprietatea statului. Potrivit autorităților, Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie, cu Lukoil Moldova, actele de predare – primire ale complexului petrolier din cadrul AIC. „Astfel, activele deținute de Lukoil pe teritoriul
15:50
UE, ajutor umanitar de 153 de milioane de euro pentru Ucraina și refugiații din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană va aloca un ajutor umanitar de urgență în valoare de 145 de milioane de euro pentru Ucraina și 8 milioane de euro Republicii Moldova, pentru sprijinirea refugiaților ucraineni. Anunțul a fost făcut joi de Comisia Europeană. Potrivit sursei citate, sprijinul este acordat în contextul în care milioane de ucraineni se confruntă cu temperaturile
15:00
Un nou pachet de măsuri pentru reducerea birocrației în școli, lansat în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi, 29 ianuarie, un nou pachet de măsuri pentru reducerea birocrației din instituțiile de învățământ secundar general. Potrivit autorităților, acesta prevede soluții pentru îmbunătățirea managementului instituțional, inițiative pentru creșterea stării de bine a cadrelor didactice și diminuarea epuizării profesionale prin eficientizarea procesului de evaluare și simplificarea procedurii de raportare
14:20
Premierul Alexandru Munteanu, vizită la Crocmaz: „Curajul oamenilor de a merge înainte este de apreciat” # Vocea Basarabiei
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a vizitat astăzi, 29 ianuarie, satul Crocmaz, unde săptămâna trecută a fost descoperită o dronă cu explozibil. Astfel, șeful Guvernului a discutat cu localnicii despre provocările cu care se confruntă din cauza faptului că satul Crocmaz se află la granița cu Ucraina. „Fiind la graniță cu Ucraina, Crocmaz este una
13:30
Sute de consumatori din mai localități ale Republicii Moldova rămân în continuare fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din ultimele zile. Conform datelor prezentate de Ministerul Energiei, în zona centrală, la data de 29 ianuarie 2026, operatorul Premier Energy a raportat că 1691 de consumatori din raioanele Criuleni și Orhei au rămas fără
13:10
O descoperire șocantă a fost făcută miercuri, 28 ianuarie, într-o gospodărie din satul Coșnița. Poliția din raionului Dubăsari a fost sesizată după ce, în timpul lucrărilor de construcție la temelia casei, au fost descoperite oseminte umane la o adâncime de 50–60 cm în pământ. „Imediat au fost demarate toate procedurile legale și s-a dispus efectuarea
13:00
Când va fi dezbătută moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii în Parlament # Vocea Basarabiei
Parlamentarii de la Chișinău, reuniți joi, 5 februarie, în ședință plenară, urmează să examineze moțiunea simplă privind politicile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, inițiată de un grup de deputați din opoziție. De asemenea, pe ordinea de zi au fost incluse mai multe inițiative legislative și proiecte de acte normative. Printre acestea se numără două proiecte
13:00
Fostul primar de Boldurești Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, rămâne sub control judiciar. Măsura a fost prelungită de instanță cu două luni, la solicitarea procurorului de caz. Potrivit deciziei emise de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, controlul judiciar va fi în vigoare până pe 6 aprilie, transmite IPN. Ședințele în dosarul fostului
12:50
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 30 ianuarie. Prețul benzinei rămâne neschimbat. Prin urmare, un litru de benzină va costa 22,99 lei, la fel ca astăzi. În schimb, motorina se va scumpi cu 5 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 19,83 lei/litru.
12:10
Sute de intervenții ale echipelor de urgență pe întreg teritoriul R. Moldova din cauza condițiilor meteo # Vocea Basarabiei
Peste 570 de persoane au avut nevoie de intervenția echipelor medicale de urgență în ultimele 24 de ore, în contextul condițiilor meteo nefavorabile care au afectat întreg teritoriul Republicii Moldova. Guvernul de la Chișinău dă asigurări că autoritățile acționează în continuare coordonat pentru a menține siguranța cetățenilor. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în toată Republica
11:30
(VIDEO) Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești, cercetați penal pentru corupție # Vocea Basarabiei
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt cercetați penal pentru acte de corupție. În perioada octombrie 2024 – ianuarie 2026, aceștia ar fi pretins și primit mită de la transportatori. Conform materialelor cauzei, cei doi angajați ai postului vamal Giurgiulești ar fi primit mită pentru a facilita procesul de vămuire, inclusiv prin înregistrarea în documentele vamale
11:10
În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de basarabeni # Vocea Basarabiei
Încă de la prăbușirea URSS, sute de mii de români născuți în Republica Moldova s-au stabilit în România. Aceștia și-au redobândit cetățenia pe baza faptului că părinții sau bunicii lor s-au născut în România Mare, iar actele românești au fost anulate ilegal de către comuniștii care au ocupat ilegal Basarabia. Firește, aceștia nu aveau o
08:40
Roată desprinsă de la un avion British Airways imediat după decolarea din Las Vegas # Vocea Basarabiei
O înregistrare video surprinde momentul în care o roată din spate se desprinde de un avion Airbus A350-1000 al companiei British Airways, la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, relatează Sky News. Incidentul a avut loc luni, în jurul orei 21:10, ora locală, când aeronava a decolat cu
Ieri
07:30
Agenția pentru Programul Spațial al Uniunii Europene (EUSPA) a anunțat semnarea unui nou contract privind lansarea sateliților Galileo de a doua generație cu ajutorul rachetei europene Ariane 6. Potrivit acordului, sistemul spațial Ariane 6, care și-a finalizat prima misiune anul trecut, va fi utilizat pentru lansarea a doi sateliți Galileo L18, informează Agepres. Anterior, Uniunea
07:30
Kaja Kallas: NATO trebuie să devină mai europeană pe fondul incertitudinilor transatlantice # Vocea Basarabiei
Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină „mai europeană" pentru a-și menține forța, a declarat miercuri șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, în contextul incertitudinilor legate de viitorul relației transatlantice, alimentate de pozițiile președintelui american Donald Trump. „Într-un moment în care Statele Unite privesc dincolo de Europa, NATO trebuie să devină mai europeană. Iar pentru asta, Europa
28 ianuarie 2026
22:10
Un bărbat de 35 de ani din Chișinău a fost omorât în urma unui conflict, iar cadavrul acestuia ar fi fost abandonat ulterior într-o zonă din apropierea localității Vadul lui Vodă. Conform informațiilor furnizate, oamenii legii au fost sesizați despre dispariția bărbatului, iar în urma măsurilor operative s-a stabilit că acesta se afla la domiciliul
21:50
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 28.01.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
În această seară, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova se înregistrează vizibilitate redusă din cauza ceții dense, iar carosabilul alunecos îngreunează deplasarea în condiții de siguranță. Astfel, Poliția Republicii Moldova face apel la prudență în trafic. Prin urmare, pietonii sunt îndemnați să se asigure înainte de a traversa strada și să evite deplasarea pe
19:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 28.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
(FOTO) Zeci de localități din R. Moldova, fără energie electrică din cauza condițiilor meteo # Vocea Basarabiei
Mai multe localități din Republica Moldova au rămas astăzi, 28 ianuarie, fără curent din cauza condițiilor meteorologice dificile, caracterizate de polei și ghețuș. Conform datelor prezentate de autorități, la ora 17:00, operatorul sistemului de distribuție Premier Energy (zona Centru-Sud) a comunicat despre 19 localități parțial afectate, cu un număr total de 6 379 de utilizatori
18:40
Procurorii Elena Panfil, Eugeniu Trocin și Veaceslav Vacari urmează a fi eliberați din funcție. O decizie în acest sens a fost aprobată miercuri, 28 ianuarie, de Consiliul Superior al Procurorilor. În cazul Elenei Panfil, de la Procuratura municipiului Chișinău, CSP a aplicat sancțiunea disciplinară după ce a admis contestațiile fostului procuror general Ion Munteanu și […] Articolul Decis: Trei procurori vor fi eliberați din funcție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
(VIDEO) Ministrul de Externe de la Chișinău, în plenul APCE: „Astăzi, misiunea Consiliului Europei este mai importantă ca oricând” # Vocea Basarabiei
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova Mihai Popșoi, a susținut astăzi, 28 ianuarie, un discurs în plenul sesiunii de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) de la Strasbourg. Astfel, în intervenția sa, în calitate de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, el a evidențiat principalele aspecte ce țin de rolul și […] Articolul (VIDEO) Ministrul de Externe de la Chișinău, în plenul APCE: „Astăzi, misiunea Consiliului Europei este mai importantă ca oricând” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Ministrul de Externe de la Kiev: Ucraina, gata să ajute R. Moldova, inclusiv în privința securității # Vocea Basarabiei
Ucraina este gata să ajute Republica Moldova, dacă Chișinăul va cere acest lucru, inclusiv în privința securității. Declarații în acest sens au fost făcute de Andrii Sibiha, ministrul de Externe de la Kiev. El a menționat, în cadrul unui interviu pentru presa din Ucraina, că amenințarea generată de prezența militară rusă în regiunea transnistreană devine […] Articolul Ministrul de Externe de la Kiev: Ucraina, gata să ajute R. Moldova, inclusiv în privința securității apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Treizeci de grădinițe din Chișinău urmează să fie modernizate și reabilitate energetic în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Astfel, clădirile grădinițelor vor fi izolate termic și echipate cu sisteme moderne de încălzire și ventilație. Acestea vor avea uși și ferestre noi și vor fi iluminate eficient. De asemenea, vor fi instalate panouri fotovoltaice […] Articolul Zeci de grădinițe din Chișinău, modernizate cu sprijinul UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Prețul benzinei scade, iar cel al motorinei crește: Cât vor costa mâine carburanții # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru joi, 29 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,99 lei, cu 1 ban mai puțin decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 19,78 lei/litru. Articolul Prețul benzinei scade, iar cel al motorinei crește: Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit codul galben de ceață. Potrivit autorităților, avertizarea rămâne valabilă până joi, 29 ianuarie, ora 13:00. Conform informațiilor publicate, în această perioadă pe întreg teritoriul R. Moldova, pe arii extinse, se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 metri și mai puțin. Totodată, din cauza ceții prognozate și a temperaturilor […] Articolul Codul galben de ceață, prelungit pe întreg teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Chișinăul nu exclude că Alexandru Pînzari ar putea fugi din R. Moldova prin regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Autoritățile de la Chișinău nu exclud faptul că fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, condamnat în lipsă la trei ani de închisoare, ar putea părăsi Republica Moldova prin regiunea transnistreană. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a explicat că, în cazul lui Alexandru Pînzari, autoritățile au transmis către Interpol o solicitare de căutare […] Articolul Chișinăul nu exclude că Alexandru Pînzari ar putea fugi din R. Moldova prin regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
„Georgetown University” din SUA: „Alegerile din R. Moldova au ajutat Uniunea Europeană să-și testeze capacitatea de a rezista în războiul hibrid cu Rusia” # Vocea Basarabiei
Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 2025 au devenit, dincolo de miza lor internă, un test de flexibilitate pentru capacitatea Uniunii Europene de a-și proteja vecinătatea estică împotriva interferențelor hibride. Nu a fost vorba doar despre vot, ci despre reziliența democratică într-un mediu informațional ostil, marcat de manipulare, presiune economică, atacuri cibernetice și tentative de […] Articolul „Georgetown University” din SUA: „Alegerile din R. Moldova au ajutat Uniunea Europeană să-și testeze capacitatea de a rezista în războiul hibrid cu Rusia” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Președintele Parlamentului R. Moldova condamnă atacurile Rusiei asupra civililor din Ucraina # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a condamnat dur ultimele atacurile ale Rusiei care au ucis mai mulți civili în Ucraina. El a subliniat că Republica Moldova condamnă atacurile împotriva civililor, care nu pot fi justificate sub nicio formă și care constituie crime de război. „Ieri seara, la o distanță de nici 200 de km […] Articolul Președintele Parlamentului R. Moldova condamnă atacurile Rusiei asupra civililor din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi, 26 ianuarie, de Guvernul de la Chișinău. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de prelungire a protecției temporare, prin depunerea unei solicitări online, în perioada 1 […] Articolul Protecția temporară a refugiaților ucraineni, prelungită în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
O nouă subdiviziune, instituită în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor # Vocea Basarabiei
O nouă subdiviziune va fi creată în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. În acest sens, Guvernul de la Chișinău a aprobat în ședința de astăzi, 28 ianuarie, un proiect privind modificarea unor hotărâri cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. „Prin acest proiect propunem […] Articolul O nouă subdiviziune, instituită în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Ministrul Energiei, detalii privind procedura de aprobare a noilor tarife la gazele naturale # Vocea Basarabiei
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat astăzi, 26 ianuarie, că pe parcursul acestei săptămâni compania Energocom va transmite către Agenția pentru Reglementare în Energetică (ANRE) cererea privind ajustarea tarifelor la gazele naturale. Potrivit oficialului, după depunerea cererii, ANRE va analiza datele și va propune un proiect final cu noile tarife la gaze. „Pe parcursul acestei […] Articolul Ministrul Energiei, detalii privind procedura de aprobare a noilor tarife la gazele naturale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Activitatea postului vamal de tip debarcader „Molovata” nu a fost reluată și, cel mai probabil, nu va fi posibilă în următoarea perioadă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. El a precizat că există o problemă cu asigurarea cu lei a bancomatelor în localitățile din regiune, însă aceasta nu este […] Articolul Bacul de la Molovata rămâne nefuncțional apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Antreprenorii independenți care achită contribuții de asigurări sociale de stat vor avea acces la aceleași tipuri de prestații sociale ca și celelalte categorii de persoane asigurate. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi, 28 ianuarie, de Guvern. Astfel, freelancerii care vor activa legal vor beneficia de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație […] Articolul Freelancerii, acces la toate tipurile de prestații sociale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Președintele R. Moldova condamnă atacul Rusiei asupra unui tren de pasageri din Ucraina # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat astăzi, 28 ianuarie, atacul Rusiei asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov a Ucrainei. Șefa statului a subliniat, într-o postare pe platforma X, Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni internaționale, iar Ucraina are nevoie de sprijin. „Acest tren transporta bărbați și femei care își vedeau de […] Articolul Președintele R. Moldova condamnă atacul Rusiei asupra unui tren de pasageri din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
CSM înaintează din nou președintelui R. Moldova propunerea de numire a 17 judecători # Vocea Basarabiei
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să înainteze din nou președintelui Republicii Moldova propunerea de numire a 17 candidați la funcția de judecător, respinși anterior în procedura de desemnare. Potrivit CSM, la data de 10 decembrie 2025, instituția prezidențială a semnalat anumite aspecte problematice în privința candidaților. Recent, în urma analizei dosarelor și a […] Articolul CSM înaintează din nou președintelui R. Moldova propunerea de numire a 17 judecători apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Serviciul Vamal al Republicii Moldova, reacție după perchezițiile CNA la posturile Leușeni și Cahul # Vocea Basarabiei
Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță că a inițiat o anchetă internă după perchezițiile efectuate în această dimineață de Centrul Național Anticorupție la posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea, într-un dosar de corupție sistemică. Instituția susține oferă sprijin deplin organelor de urmărire penală în cadrul acțiunilor desfășurate de CNA și Procuratura municipiului Cahul, într-o cauză ce […] Articolul Serviciul Vamal al Republicii Moldova, reacție după perchezițiile CNA la posturile Leușeni și Cahul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
