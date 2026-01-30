Veste bună! Tariful la gaz va fi revizuit: Consumatorii ar putea plăti cu până la 10% mai puțin

15:20

Autoritățile de la Chișinău nu exclud faptul că fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, condamnat în lipsă la trei ani de închisoare, ar putea părăsi Republica Moldova prin regiunea transnistreană. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a explicat că, în cazul lui Alexandru Pînzari, autoritățile au transmis către Interpol o solicitare de căutare […]