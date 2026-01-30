Minim istoric: apartamentele din Chișinău, principala cauză a scăderii pieței imobiliare

21:30

Infrastructura digitală a Comisiei Electorale Centrale (CEC) a fost vizată de peste un miliard de tentative de atac cibernetic, în special în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Datele au fost făcute publice de către secretarul CEC, Dana Munteanu, în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, care a dezvăluit că ținta a fost să destabilizeze procesul electoral și să limiteze accesul cetățenilor la informație.