Presiune cibernetică fără precedent asupra CEC la alegerilor parlamentare: „Un miliard de atacuri de tip DDOS”

Profesorii din R. Moldova nu vor mai fi obligați să-și confirme gradul didactic la fiecare cinci ani, vor putea lucra de la distanță în timpul vacanțelor școlare, vor avea mai multe zile la dispoziție pentru a verifica lucrările elevilor, iar catalogul pe suport de hârtie va fi înlocuit, obligatoriu și definitiv, de cel digital, începând cu 1 septembrie 2026. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat, pe 29 ianuarie, un nou pachet de debirocratizare a procesului educațional.