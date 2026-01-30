Presiune cibernetică fără precedent asupra CEC la alegerilor parlamentare: „Un miliard de atacuri de tip DDOS”
Radio Moldova, 30 ianuarie 2026 03:40
Infrastructura digitală a Comisiei Electorale Centrale (CEC) a fost vizată de peste un miliard de tentative de atac cibernetic în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, a declarat secretara CEC, Dana Munteanu, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1. Scopul presiunii fără precedent a fost destabilizarea scrutinului și discreditarea proceselor democratice din R. Moldova.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 2 ore
03:40
Presiune cibernetică fără precedent asupra CEC la alegerilor parlamentare: „Un miliard de atacuri de tip DDOS” # Radio Moldova
Infrastructura digitală a Comisiei Electorale Centrale (CEC) a fost vizată de peste un miliard de tentative de atac cibernetic în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, a declarat secretara CEC, Dana Munteanu, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1. Scopul presiunii fără precedent a fost destabilizarea scrutinului și discreditarea proceselor democratice din R. Moldova.
Acum 8 ore
22:20
Trump anunță că Putin a acceptat să nu mai atace orașe din Ucraina „timp de o săptămână” # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump a anunțat pe 29 ianuarie că i-a cerut „personal” omologului său rus Vladimir Putin să nu mai atace Kievul și alte orașe ucrainene ”„timp de o săptămână” și dă asigurări că liderul de la Kremlin „a acceptat să o facă”, relatează AFP.
22:10
Trump anunță că Putin a acceptat să nu mai atace Kievul și alte orașe ucrainene „timp de o săptămână” # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump a anunțat pe 29 ianuarie că i-a cerut „personal” omologului său rus Vladimir Putin să nu mai atace Kievul și alte orașe ucrainene ”„timp de o săptămână” și dă asigurări că liderul de la Kremlin „a acceptat să o facă”, relatează AFP.
22:00
Drumurile s-au transformat în adevărate patinoare zile la rând, dar mulți șoferi inconștienți continuă să circule cu mașini echipate cu pneuri de vară, expunându-se unui pericol iminent. Doar în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 60 de accidente rutiere.
22:00
Mai multe tipuri de medicamente pe piața din Republica Moldova. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, pe 29 ianuarie, 17 produse medicamentoase noi.
21:50
Asistență externă record pentru R. Moldova: 1.59 miliarde de euro și un grad de absorbție de 96.8% # Radio Moldova
Republica Moldova a reușit să atragă și să utilizeze, într-un singur an, circa 1.59 miliarde de euro sub formă de asistență externă, potrivit datelor Cancelariei de Stat. Rata de absorbție a fondurilor a ajuns, în 2024, la 96.8%, cel mai ridicat nivel din ultimii ani, într-un context în care Uniunea Europeană rămâne principalul donator nerambursabil al țării.
21:40
UE pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei: Ucraina se apropie de o catastrofă umanitară # Radio Moldova
Ucraina se confruntă cu o „catastrofă umanitară” din cauza continuării loviturilor din partea forțelor ruse, care privează sute de mii de civili de încălzire și de alimentare cu curent electric, a avertizat, pe 29 ianuarie, la Bruxelles, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas.
21:30
OFICIAL | Presiune cibernetică fără precedent asupra CEC la alegerilor parlamentare: „Un miliard de atacuri de tip DDOS” # Radio Moldova
Infrastructura digitală a Comisiei Electorale Centrale (CEC) a fost vizată de peste un miliard de tentative de atac cibernetic, în special în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Datele au fost făcute publice de către secretarul CEC, Dana Munteanu, în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, care a dezvăluit că ținta a fost să destabilizeze procesul electoral și să limiteze accesul cetățenilor la informație.
21:30
VIDEO | Atenție, șoferi! Capitala a devenit o cursă cu obstacole după ce asfaltul a cedat poleiului # Radio Moldova
Gheața s-a topit și au răsărit gropile. Multe drumuri din capitală sunt într-o stare dezastruoasă. Sarea împrăștiată pe carosabil și ciclurile repetate de îngheț-dezgheț au afectat structura asfaltului. Drumarii au intervenit cu lucrări provizorii menite să reducă riscurile pe termen scurt. Când vremea va permite, vor fi făcute lucrări de plombare.
21:10
Legăturile comerciale aeriene cu Venezuela „vor fi deschise foarte curând”, a anunțat președintele Statelor Unite, Donald Trump, pe 29 ianuarie. După o conversație cu Delcy Rodriguez, președinta interimară a țării sud-americane, liderul american a ordonat ca procesul să înceapă chiar de astăzi, informează EFE.
Acum 12 ore
20:50
Olimpiada Națională de Inteligență Artificială, organizată pentru prima dată în R. Moldova: Regulile competiției # Radio Moldova
Republica Moldova va organiza, în premieră, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA). Câștigătorii competiției vor reprezenta țara noastră la etapa internațională a Olimpiadei de Inteligență Artificială.
19:40
Rusia a reiterat, pe 29 ianuarie, invitația adresată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a veni la Moscova pentru discuții de pace, în contextul intensificării eforturilor mediate de SUA de a se ajunge la un acord care să pună capăt războiului de aproape patru ani în Ucraina, relatează Reuters.
19:10
Premieră regională: R. Moldova, prima țară din Comunitatea Energetică ce lansează licitații combinate pentru vânt și stocare # Radio Moldova
Lansarea celei de-a doua licitații de capacitate mare pentru construcția unor centrale eoliene, care vor fi însoțite de sisteme de stocare a energiei, reprezintă următorul pas important în dezvoltarea energiei regenerabile din R. Moldova, susțin autoritățile. Experții europeni în energetică afirmă că R. Moldova este o țară sigură pentru investiții și a demonstrat că poate evolua rapid în acest domeniu.
18:40
Asistență externă record pentru R. Moldova: 1.59 miliarde euro și un grad de absorbție de 96.8% # Radio Moldova
Republica Moldova a reușit să atragă și să utilizeze, într-un singur an, circa 1.59 de miliarde de euro sub formă de asistență externă, potrivit datelor Cancelariei de Stat. Rata de absorbție a fondurilor a ajuns, în 2024, la 96.8%, cel mai ridicat nivel din ultimii ani, într-un context în care Uniunea Europeană rămâne principalul donator nerambursabil al țării.
18:10
Dan Alexe | UE desemnează Gardienii Revoluției din Iran drept organizație teroristă și impune noi sancțiuni Rusiei # Radio Moldova
Ei sunt „KGB-ul personal al ayatollahului Khamenei”, cum a formulat-o Mohsen Sazegara, unul dintre fondatorii Gardienilor Revoluției, astăzi refugiat în SUA. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a anunțat că miniștrii de Externe ai celor 27 de țări din UE au decis, pe 29 ianuarie, în unanimitate să desemneze Gardienii Revoluției din Iran drept organizație teroristă.
18:10
Jurnalistă DW, despre actele românești anulate: „O trezire la realitate. E alarmant că se plăteau bani serioși, iar autoritățile au tolerat” # Radio Moldova
Ridicarea buletinelor românești cu mențiuni de domiciliu la adrese fictive nu afectează dreptul la cetățenie. Jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel, a explicat pentru postul public Moldova 1 că fenomenul scoate la iveală ani de tolerare a unor practici ilegale de către instituțiile din România, care acum implementează directive europene ce interzic posesia simultană a mai multor domicilii.
17:50
Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, a fost reținut joi-seară, 29 ianuarie, de ofițerii Batalionului „Fulger”, într-un dosar de tortură instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
17:50
Energie verde, consum mare. Expert, la Radio Moldova: „Succesul depinde nu doar de utilaje, ci și de instalatori” # Radio Moldova
Cererea pentru soluții de energie regenerabilă este în continuă creștere în Republica Moldova, însă succesul implementării este influențat de performanța specialiștilor care le instalează. Un utilaj energoeficient instalat incorect, de către un tehnician fără pregătire adecvată, poate consuma mai multă energie decât o centrală pe bază de gaze, atenționează Alexei Gorbuleac, antreprenor în domeniul energiei regenerabile.
17:50
Rușii au pierdut două avioane de luptă, inclusiv un bombardier-interceptor Su-34, iar piloții nu ar fi supraviețuit, transmite tsn.ua. Informația a fost confirmată de șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Arcadi Kovalenco.
17:40
Ploi cu gheață: Angajații din instituțiile publice, program mai scurt cu trei ore, pe 30 ianuarie # Radio Moldova
Angajații instituțiilor din subordinea Guvernului vor lucra cu două-trei ore mai puțin în ziua de vineri, 30 ianuarie. Totodată, șefii pot organiza munca de la distanță, dacă acest lucru nu va afecta funcționalitatea instituțiilor.
17:20
Cadavrul bărbatului de 35 de ani, ucis într-un apartament din Chișinău și transportat la Vadului lui Vodă, a fost aruncat în Nistru. Oamenii legii anunță că au extras din apă, pe 29 ianuarie, corpul neînsuflețit al victimei date dispărute de mai multe zile.
17:20
Virusul Nipah, autoritățile din R. Moldova sporesc vigilența. ANSP: „Motive de alertă nu există” # Radio Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a intensificat supravegherea epidemiologică la punctele de frontieră, după confirmarea a două cazuri de infectare cu virusul Nipah în India. Autoritățile estimează însă că riscul apariției acestuia în Republica Moldova rămâne scăzut și spun că nu există motive de alertă.
17:20
Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, a fost reținut joi seară, 29 ianuarie, de ofițerii „Fulger”, într-un dosar de tortură instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au confirmat pentru Teleradio-Moldova surse din cadrul instituției.
17:10
După faptă, și răplată! Selecționerul echipei naționale de fotbal a Senegalului, Pape Thiaw a fost suspendat 5 meciuri de către Confederația Africană de Fotbal și amendat cu 100 000 de dolari după incidentele din finala haotică a Cupei Africii pe Națiuni. Forul de profil a precizat că Thiaw a fost suspendat de comisia de disciplină pentru comportament nesportiv, încălcarea principiilor Fair Play-ului și integrității și afectarea imaginii fotbalului.
17:00
Chișinău: Judecătoare agresată la ședința de judecată de o inculpată. CSM cere crearea Poliției Judecătorești # Radio Moldova
O magistrată de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost agresată, pe 29 ianuarie, chiar în timpul ședinței de judecată. Judecătoarea a fost lovită în cap cu un obiect de către o inculpată.
16:40
Vreme rea în R. Moldova până pe 2 februarie. CNMC dispune mobilizarea serviciilor de intervenție # Radio Moldova
Ziua de muncă ar putea fi scurtată vineri, 30 ianuarie, iar instituțiile responsabile se pregătesc să intervină pentru a combate consecințele condițiilor meteo nefavorabile, prognozate pentru perioada 30 ianuarie - 2 februarie 2026. Meteorologii au emis Cod galben de ghețuș, polei și scăderea temperaturii medii zilnice a aerului.
16:30
Pacienții pot raporta reacțiile adverse la medicamente printr-un formular online anonim # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova sunt încurajați să raporteze reacțiile adverse sau lipsa eficacității medicamentelor direct pe pagina oficială a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). Potrivit instituției, astfel de cazuri sunt insuficient semnalate atât de pacienți, cât și de lucrătorii medicali.
Acum 24 ore
16:00
Activele deținute de Lukoil pe teritoriul aeroportului au revenit în proprietatea statului # Radio Moldova
Lukoil - Moldova a predat statului activele deținute pe teritoriul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău (AIC). Actele de predare-primire a complexului petrolier au fost semnate, pe 29 ianuarie, de Agenția Proprietății Publice, AIC și Lukoil-Moldova.
15:40
Vreme dificilă în R. Moldova până pe 2 februarie. CNMC dispune mobilizarea serviciilor de intervenție # Radio Moldova
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță măsuri de prevenire și intervenție la nivel național, în contextul condițiilor climaterice nefavorabile prognozate pentru perioada 30 ianuarie - 2 februarie 2026. Deciziile au fost adoptate în cadrul ședinței CNMC din 29 ianuarie, la care au participat instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de risc.
15:40
UE pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei: Ucraina se apropie o catastrofă umanitară # Radio Moldova
Ucraina se confruntă cu o „catastrofă umanitară” din cauza continuării loviturilor forțelor ruse, care privează sute de mii de civili de încălzire și de alimentare cu curent electric, a avertizat, pe 29 ianuarie, la Bruxelles, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas.
15:10
Elena Rîbakina și Arina Sabalenka se vor înfrunta în finala feminină de la Australian Open # Radio Moldova
Elena Rîbakina și Arina Sabalenka se vor întâlni în finala feminină de la Australian Open. Kazaha a învins-o în două seturi pe americanca Jessica Pegula, iar jucătoarea care evoluează sub drepel neutru a dispus de ucraineanca Elina Svitolina. Rîbakina a trecut în minimum de seturi de Jessica Pegula, scor 6:3, 7:6. Kazaha a servit prima, iar primul game a fost unul alb.
15:10
Operațiune umanitară: 1.000 de corpuri neînsuflețite ale militarilor ucraineni, repatriate # Radio Moldova
Ucraina și Rusia au efectuat, pe 29 ianuarie, un nou schimb de corpuri neînsuflețite ale militarilor decedați în război. În urma acestui schimb, Ucraina a repatriat încă 1.000 de cadavre ale militarilor ucraineni căzuți la datorie.
14:30
Doi polițiști din municipiul Chișinău au fost condamnați la închisoare, după ce au estorcat de la directoarea unei companii bani pentru a închide ochii la anumite nereguli. Suma de 40.000 de lei a fost transmisă într-o sacoșă de soțul directoarei firmei, iar polițiștii au fost găsiți vinovați de corupere pasivă.
14:30
Henrik Kristoffersen obținut prima sa victorie din acest sezon în Cupa Mondială de schi alpin # Radio Moldova
Henrik Kristoffersen a câștigat ultimul slalom masculin programat înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina Cortina d'Ampezzo. Norvegianul a obținut cu această ocazie prima sa victorie din acest sezon în Cupa Mondială de schi alpin. La capătul celor două manșe, Kristoffersen a fost înregistrat cu timpul total de 1 minut, 53 de secunde și 80 de sutimi.
14:10
Patru branduri moldovenești din domeniul fashion, listate pe o platformă internațională de vânzări online # Radio Moldova
Patru branduri din industria de modă din Republica Moldova au fost acceptate recent pe Wolf & Badger, o platformă internațională de vânzări online care reunește producători independenți și cumpărători din mai multe țări. Specialiștii din domeniu afirmă că listarea pe astfel de platforme reprezintă un pas important pentru extinderea exporturilor și pentru consolidarea prezenței pe piețele externe.
14:10
Activitate de la distanță pentru profesori și catalog digital obligatoriu: Un nou pachet de debirocratizare, lansat de MEC # Radio Moldova
Profesorii din R. Moldova nu vor mai fi obligați să-și confirme gradul didactic la fiecare cinci ani, vor putea lucra de la distanță în timpul vacanțelor școlare, vor avea mai multe zile la dispoziție pentru a verifica lucrările elevilor, iar catalogul pe suport de hârtie va fi înlocuit, obligatoriu și definitiv, de cel digital, începând cu 1 septembrie 2026. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat, pe 29 ianuarie, un nou pachet de debirocratizare a procesului educațional.
14:10
Demersuri ale opoziției: majorarea salariilor profesorilor cu 30% și păstrarea tuturor școlilor deschise # Radio Moldova
Salarii mai mari cu 30% pentru profesori și moratoriu pe orice formă de lichidare sau comasare a instituțiilor educaționale. Măsurile au fost solicitate de deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), cea mai numeroasă fracțiune de opoziție din Parlamentul țării, într-o conferință de presă pe 29 ianuarie.
13:30
Peste 11 milioane de lei, investite la Crocmaz prin programele „Satul European” și „Europa este aproape” # Radio Moldova
Satele Crocmaz, Tudora, Caplani și Olănești din raionul Ștefan Vodă au demarat procesul de amalgamare voluntară. Autoritățile locale susțin că „unirea” celor patru primării le va permite absorbția mai multor proiecte naționale și europene în perioada de preaderare la Uniunea Europeană.
13:10
Șoferi obligați să achite mită de până la 500 de dolari la vamă: Doi vameși de la Giurgiulești, reținuți # Radio Moldova
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt cercetați penal, fiind bănuiți că ar fi pretins și primit de la transportatori sume între 50 și 500 de dolari pentru a facilita procesul de vămuire.
13:10
Coșnița: Oseminte umane, descoperite într-o gospodărie în timpul lucrărilor de construcție # Radio Moldova
Oseminte umane au fost descoperite într-o gospodărie din satul Coșnița, raionul Dubăsari, în timpul unor lucrări de construcție la temelia unei case. Cazul a fost raportat ieri, 28 ianuarie, la Poliția din Dubăsari.
13:00
Echipa națională a Franței, deținătoarea titlului, dar și cea a Suediei, care are în palmares 5 trofee, au ratat calificarea în semifinale. Germania, Croația și Islanda au acces în penultimul act al competiției.
13:00
Procurorii solicită nouă ani de închisoare pentru inculpatul Nicanor Ciochină, în dosarul în care fostul primar de Boldurești este învinuit că ar fi accidentat mortal un adolescent de 14 ani și ar fi părăsit locul faptei. Între timp, magistrații Judecătoria Chișinău au decis prelungirea cu 60 de zile a măsurii preventive de eliberare provizorie sub control judiciar, cu calcularea termenului din 5 februarie.
12:40
Lukoil a acceptat să vândă activele internaționale grupului american Carlyle. Tranzacția trebuie aprobată de SUA # Radio Moldova
Compania petrolieră rusă Lukoil, supusă sancțiunilor SUA, a acceptat să vândă majoritatea activelor sale din străinătate, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group, dar așteaptă acum aprobarea din partea guvernului SUA, a anunțat, pe 29 ianuarie, al doilea producător de petrol din Rusia, relatează Reuters.
12:20
Germania: Ucraina nu se poate alătura rapid Uniunii Europene, dar rămâne o perspectivă pentru viitor # Radio Moldova
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu este posibilă în viitorul apropiat, iar o eventuală integrare la 1 ianuarie 2027 este exclusă, afirmă cancelarul german Friedrich Merz.
12:20
Urmărirea penală a crimelor comise în localitatea Beriozchi din raionul Anenii Noi vizează șase victime. Pe trei dintre cazuri anchetatorii sunt aproape de etapa finală de acumulare a probatoriului și acestea ar putea fi expediate în instanță în dosare distincte. Principalul suspect, bărbatul de 59 de ani, reținut în decembrie anul trecut, rămâne în arest.
12:10
Ședința CMC, blocată din nou: Un consilier a cerut retragerea de pe ordinea de zi a chestiunii privind bugetul pentru anul 2026 # Radio Moldova
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a ratat și joi, 29 ianuarie, șansa de a dezbate proiectul bugetului capitalei și taxele pentru anul 2026. Ședința nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum, lipsind consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și cei ai Partidului Socialiștilor (PSRM).
11:50
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis prelungirea cu 60 de zile a măsurii preventive de eliberare provizorie sub control judiciar în privința inculpatului Nicanor Ciochină. Calcularea acestui termen va începe din 5 februarie. Decizia a fost pronunțată în ședința de joi, 29 ianuarie, la solicitarea procurorilor.
11:50
Nebunie în Liga Campionilor: Benfica Lisabona s-a calificat în play-off grație golului marcat de portarul Anatolii Trubin # Radio Moldova
Dramatism total în grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal. Benfica Lisabona s-a calificat in extremis în play-off, după ce a învins în ultima etapă formația Real Madrid cu scorul de 4:2. Portarul ucrainean Anatolii Trubin a marcat în minutul 90+8, iar „Vulturii” au plusat la capitolul golaveraj. Realul a deschis scorul în minuul 30 prin Kylian Mbappé.
11:50
Experții recomandă consolidarea procuraturilor specializate și renunțarea la ideea înființării PACCO # Radio Moldova
Inițiativa de creare a Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), prin comasarea procuraturilor specializate din Republica Moldova, nu este suficient justificată și riscă să slăbească lupta împotriva marii corupții, avertizează Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova (CRJM), într-o analiză.
11:40
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis prelungirea cu 60 de zile a măsurii preventive de liberare provizorie sub control judiciar în privința inculpatului Nicanor Ciochină, cu calcularea termenului începând din 5 februarie. Decizia a fost pronunțată în ședința de joi, 29 ianuarie, după ce procurorii au înaintat un demers de prelungire a măsurii preventive.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.