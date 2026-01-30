Vremea se răcește simțitor: Temperaturi de până la -20 de grade Celsius, în următoarele zile

14:30

Doi polițiști din municipiul Chișinău au fost condamnați la închisoare, după ce au estorcat de la directoarea unei companii bani pentru a închide ochii la anumite nereguli. Suma de 40.000 de lei a fost transmisă într-o sacoșă de soțul directoarei firmei, iar polițiștii au fost găsiți vinovați de corupere pasivă.