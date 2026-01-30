Tarifele la gaze – 14.2 lei pentru consumatorii casnici: Energocom a depus cererea la ANRE

07:20

Traiectoria Republicii Moldova îi uimește și intrigă pe mulți în Occident. Astfel, revista franceză L’Express publică, în ultimul său număr, un interviu cu cercetătoarea belarusă Katia Glod, directoare adjunctă a Centrului pentru Noi Strategii Eurasiatice (Center for New Eurasian Strategies), un grup de reflecție (think-tank) cu sediul la Londra, în care experta explică tehnicile de dezinformare, propagandă, destabilizare și interferență politică la care Moldova este supusă de ani de zile, un adevărat război hibrid impus de Moscova.