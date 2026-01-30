Fracțiunea PAS din CMC cere alocarea a 200 de milioane de lei pentru a reduce supraaglomerarea din școli
30 ianuarie 2026
Bani în plus pentru domeniul educației, pentru sprijinirea familiilor în perioada rece a anului și pentru remunerarea asistenților personali. Consilierii municipali ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și-au reafirmat, pe 30 ianuarie, condițiile pe înaintate administrației capitalei pentru a vota bugetul Chișinăului pentru anul 2026.
• • •
Reducerea tarifelor la gaze vine într-un context favorabil, dar are loc cu tergiversări birocratice și minimizează beneficiile pentru consumatori. Expertul în politici economice de la WatchDog, Eugen Muravschi, a punctat, la Moldova 1, că prețurile la gaz au scăzut în ultimele șase luni pe piețele internaționale.
Obiectul suspect, găsit astăzi în bagajul unui ucrainean care încerca să intre în R. Moldova prin punctul de trecere a frontierei de la Tudora, raionul Ștefan Vodă, nu este periculos, anunță oamenii legii, după încheierea verificărilor efectuate de geniști.
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a intensificat controalele asupra motorinei importate în Republica Moldova, pentru a preveni plasarea pe piață a produselor petroliere neconforme și pentru a proteja consumatorii.
Bani în plus pentru domeniul educației, pentru sprijinirea familiilor în perioada rece a anului și pentru remunerarea asistenților personali. Consilierii municipali ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și-au reafirmat, pe 30 ianuarie, condițiile pe înaintate administrației capitalei pentru a vota bugetul Chișinăului pentru anul 2026.
Aproximativ cinci la sută dintre copiii care se nasc în Republica Moldova vin pe lume mai devreme decât termenul stabilit. Doar în anul 2024, circa 1.500 de bebeluși s-au născut cu greutate foarte mică, însă mulți dintre ei au reușit să depășească startul dificil și să se dezvolte normal. Potrivit datelor statistice, numărul nașterilor premature este în descreștere, fenomen explicat atât prin scăderea natalității în general, cât și prin progresele medicinei perinatale.
Un deținut de la Penitenciarul nr. 13 din capitală a evadat în timp ce era escortat pentru a fi audiat într-un dosar penal. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a inițiat o anchetă de serviciu pentru a stabili dacă omul legii care-l însoțea pe deținut nu era în cârdășie cu ultimul.
Real Madrid revine la Lisabona... după ce a pierdut în fața Benficăi în ultima partidă din grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal, jucată miercuri. Cele două echipe se vor întâlni în dublă manșă pentru calificarea în optimile de finală. Tragerea la sorți pentru play-off-ul de calificare în optimile ale Ligii Campionilor s-a desfășurat la sediul UEFA din orașul elvețian Nyon. Ironia sorții, Benfica Lisabona și Real Madrid se vor înfrunta din nou, de data această în dublă manșă.
Ucraina este gata să răspundă în mod similar, dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii energetice a țării, care au aruncat capitala Kiev în frig, a declarat vineri, 30 ianuarie, președintele Volodimir Zelenski, adăugând însă că nu există un armistițiu oficial între cele două țări.
Modificările operate la Legea privind evaluarea extraordinară a judecătorilor ar putea influența principiul independenței justiției, motiv pentru care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să sesizeze Curtea Constituțională. Sesizarea vizează amendamentele care extind, cu aplicare retroactivă din 1 ianuarie 2017, categoria magistraților supuși evaluării externe obligatorii, incluzând judecători care au examinat cauze de corupție.
Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cea mai severă scădere din ultimii 15 ani, cu doar 31.200 de tranzacții la nivel național, față de 45.200 în 2024. Cel mai afectat segment este cel al apartamentelor din municipiul Chișinău, potrivit expertului Veaceslav Ioniță, de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.
Trei bărbați care pregăteau atacuri teroriste în centrul orașului Odesa au fost reținuți de oamenii legii din satul vecin. Aceștia ar fi agenți ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) de la Moscova și intenționau să arunce în aer locuințe și automobile ale militarilor ucraineni, a anunțat vineri, 30 ianuarie. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).
A ucis doi soți pentru 200.000 de lei. Un bărbat de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, a fost condamnat, pe 30 ianuarie, la detenție pe viață pentru un dublu omor comis acum aproape 24 de ani, precum și pentru alte infracțiuni comise în perioada anilor 1999 - 2025.
Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, interzis la alegerile parlamentare din toamna anului 2025 din cauza unor finanțări dubioase, îndeamnă locuitorii din Găgăuzia să „apere suveranitatea” R. Moldova. Experții întrevăd „teze propagandistice ale Kremlinului” în declarațiile politicianei.
Cercetarea universitară din Republica Moldova va beneficia de o finanțare de 9.5 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii. Ministerul Educației și Cercetării a lansat vineri, 30 ianuarie, un apel de propuneri de proiecte destinat universităților publice, prin care vor fi finanțate dotări, echipamente și facilități de cercetare, în cadrul celei mai mari investiții publice din ultimul deceniu în acest domeniu, cu sprijinul Băncii Mondiale.
Obiect suspect, găsit în bagajul unui cetățean ucrainean, la vamă: Geniștii, la fața locului # Radio Moldova
Un ucrainean ar fi încercat să intre, pe 30 ianuarie, în R. Moldova cu un dispozitiv exploziv. Obiectul a fost depistat în automobilul acestuia, la postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Vameșii au solicitat intervenția geniștilor.
O persoană din R. Moldova, care suferea de stenoză aortică severă, a primit, recent, o nouă șansă la viață, după ce medicii de la Institutul de Cardiologie din Chișinău i-au implantat o valvă aortică autoexpandabilă transcateter (TAVI). Costul valvei a depășit jumătate de milion de lei, iar banii au fost achitați de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
Italia este în febra pregătirilor pentru ediția a 25-a a Jocurilor Olimpice de iarnă. Localnicii din orașul Milano sunt entuziasmați și speră să vadă un adevărat spectacol al sportului. Marele eveniment va dura 17 zile și va fi transmis în direct și în exclusivitate de Moldova 1 și Moldova 2.
În prezent, la postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, intervin geniștii, după ce în automobilul unui cetățean ucrainean a fost descoperit un obiect care ar putea fi un dispozitiv exploziv.
Propunerea de a redenumi o stradă sau un scuar din municipiul Chișinău, ori de a edifica un monument în cinstea eroului Ilie Ilașcu a ajuns pe masa Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a capitalei. Anunțul a fost făcut de consilierul municipal al Mișcării Alternativa Națională (MAN), Cornel Pântea, pe 30 ianuarie.
Timo Werner va juca în Major League Soccer. Clubul de fotbal San Jose Earthquakes a confirmat pe site-ul oficial că atacantul german a semnat un contract valabil până în iunie 2028. La 29 de ani și afectat de mai multe accidentări, Werner a decis să-și continue cariera în afara Europei. Atacantul a evoluat pentru Tottenham Hotspur.
Presa internațională analizează noile evoluții legate de războiul din Ucraina, după ce președintele Federației Ruse i-ar fi promis liderului american Donald Trump să oprească temporar atacurile asupra orașelor ucrainene. În paralel, publicațiile occidentale pun sub semnul întrebării eficiența demersurilor diplomatice americane, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și al avertismentelor lansate de liderii europeni. Totodată, atenția presei se îndreaptă asupra eforturilor Uniunii Europene de a-și consolida autonomia strategică în materie de securitate, precum și asupra tensiunilor transatlantice generate de dosarul Groenlandei.
Un bărbat acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice din surse interzise de lege a scăpat de detenție, primind o pedeapsă cu suspendare, după ce a încheiat cu procurorul un acord de recunoaștere a vinovăției, acceptat de instanța de judecată. Totodată, un automobil și mai multe sume de bani, considerate corpuri delicte, au fost confiscate și au trecut în proprietatea statului.
Gruparea bucureșteană FCSB și-a încheiat evoluția în această ediție a cupelor europene inter-cluburi. În ultima partidă din grupa unică a Ligii Europei la fotbal, jucată pe teren propriu, echipa antrenorului cipriot Elias Charalambous a remizat, scor 1:1 cu Fenerbahce Istanbul și, cu 7 puncte, a ratat calificarea în play-off. Fenerbahce a preluat rapid conducerea: în minutul 19. İsmail Yüksek a marcat cu capul, din cornerul executat de Kerem Aktürkoğlu.
Postul public de televiziune Moldova 1 lansează, în seara zilei de 30 ianuarie, un nou proiect de divertisment. Emisiunea „Show Central”, realizată după formatul „late night show” (show de noapte - n.r.), va fi difuzată în fiecare vineri, de la ora 22:00, și își propune să aducă pe micile ecrane conversații relaxate, momente de umor și invitați din diferite domenii.
Grădinițele din municipiul Chișinău vor avea program mai scurt de activitate în zilele de vineri, 30 ianuarie, și luni, 2 februarie. Măsura a fost dispusă de Direcția Generală Educație Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei municipiului Chișinău.
Furnizorul național de gaze naturale, compania Energocom, a depus o solicitare privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), pe 30 ianuarie.
Fracțiunea Partidului Socialiștilor (PSRM) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) anunță că este dispusă să voteze bugetul capitalei pentru anul 2026, dacă administrația primăriei acceptă să achite compensații la căldură pentru categoriile vulnerabile.
Președinții parlamentelor din Letonia, Lituania și Estonia se vor afla la Chișinău în perioada 2 - 4 februarie, într-o vizită oficială efectuată la invitația președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Pe 3 februarie, oficialii vor rosti discursuri în plenul Legislativului, în cadrul ședinței solemne de inaugurare a sesiunii de primăvară.
Tensiunile dintre Statele Unite (SUA) și Iran generează riscuri geopolitice majore, iar un conflict militar ar putea avea consecințe mult mai grave decât războaiele recente din Orientul Mijlociu. Experta în relații internaționale, Ioana Constantin-Bercean, a avertizat că Iranul joacă un rol strategic în arhitectura geopolitică, iar în cazul unor escaladări, sprijinul va veni, cel mai probabil, dinspre China și Rusia.
Președinții parlamentelor din Letonia, Lituania și Estonia se vor afla la Chișinău în perioada 2–4 februarie, într-o vizită oficială efectuată la invitația președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Pe 3 februarie, oficialii vor rosti discursuri în plenul Legislativului, în cadrul ședinței solemne de inaugurare a sesiunii de primăvară.
Condițiile meteo favorizează din nou formarea ghețușului pe drumuri, iar autoritățile îndeamnă participanții la trafic să fie extrem de prudenți. Inspectoratul Național pentru Securitate Publică informează că circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe șoselele din R. Moldova din cauza poleiului, a ceții și a vizibilității reduse.
După umezeală și temperaturi ridicate aduse de un ciclon mediteranean, vremea se va răci simțitor în R. Moldova.
Peste 100.000 de moldoveni, cu buletinul românesc anulat; reținerea fostului primar de Boldurești într-un nou dosar penal; posibila majorare a impozitului imobiliar și amenajarea „Pieții Ilie Ilașcu” la București – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Participanții la trafic sunt îndemnați la prudență maximă, în contextul deteriorării condițiilor meteo și al formării carosabilului alunecos în mai multe regiuni ale țării. Poliția de patrulare informează că circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe șoselele țării, din cauza poleiului, a ceții și a vizibilității reduse.
Prezentatoarea postului Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut de Daniela Crudu în dimineața zilei de vineri, 30 ianuarie, în cadrul ultimei ediții a emisiunii „Bună Dimineața” pe care a prezentat-o la postul public de televiziune.
Percheziții matinale în municipiul Chișinău și în raionul Ialoveni. Oamenii legii descind la domiciliile mai multor angajați ai unei companii din capitală, bănuiți că ar fi obținut ilegal informații confidențiale cu caracter tehnic și comercial. Datele ar fi fost ulterior transmise și folosite în scop personal sau în favoarea altor agenți economici, provocând un prejudiciu semnificativ, transmite Inspectoratul General al Poliției.
Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) este gazda unei expoziții în memoria lui Ion Vasilenco, dedicată vieții și activității literare și științifice a scriitorului. Exponatele prezintă opera care i-a marcat destinul, evidențiind persecuțiile și teroarea la care a fost supus de regimul comunist.
Prezentatoarea postului public Moldova 1, Daniela Crudu, face pasul de la televiziune la comunicarea guvernamentală. Aceasta va fi purtătoare de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova, iar anunțul a fost făcut chiar de ea, în cadrul ultimei ediții a emisiunii „Bună Dimineața”, difuzată de postul public de televiziune, pe 30 ianuarie.
La 35 de ani, Fontana revine acasă pentru a concura la Jocurile Olimpice de iarnă, de la Milano și Cortina d'Ampezzo, în proba patinaj viteză pe pistă scurtă. Ea are în palmares 11 medalii olimpice, cucerite la precedentele 5 ediții.
Percheziții matinale în municipiul Chișinău și în raionul Ialoveni. Oamenii legii descind la domiciliile mai multor angajați ai unei companii din capitală, bănuiți că ar fi obținut ilegal informații confidențiale cu caracter tehnic și comercial. Datele ar fi fost ulterior transmise și folosite în scop personal sau în favoarea altor agenți economici, provocând un prejudiciu semnificativ, transmite Inspectoratul General al Poliției.
Diagnosticarea precoce a problemelor auditive permite inițierea rapidă a intervențiilor medicale și educaționale necesare, contribuind semnificativ la dezvoltarea limbajului și a abilităților sociale ale copiilor. În R. Moldova, fiecare nou-născut beneficiază gratuit de screening audiologic universal, o investigație care trebuie efectuată în primele zile de viață, reprezentând primul pas pentru depistarea timpurie a deficiențelor de auz.
Donald Trump a declarat că în prezent se înregistrează progrese semnificative în negocierile privind încheierea războiului din Ucraina. Președintele SUA a făcut această declarație în timpul unei discuții cu jurnaliștii la Casa Albă, transmite RBC-Ucraina.
Vremea rece a provocat un val de infecții respiratorii. Într-o singură săptămână, au fost înregistrate 1.500 de îmbolnăviri, majoritatea la copii. Secțiile de pediatrie sunt suprasolicitate chiar și în spitalele raionale. La Soroca, aproape 40 de copii sunt internați. Mulți dintre ei au fost diagnosticați cu pneumonii complicate.
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă. În dimineața zilei de vineri, 30 ianuarie, în zona de Nord, partea carosabilă este umedă, pe alocuri înzăpezită și cu formări de ghețuș, iar în zonele de Centru și Sud carosabilul se prezintă umed, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND).
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat stare de urgență națională în legătură cu ceea ce administrația de la Washington descrie drept „amenințări la adresa securității naționale și politicii externe” generate de regimul de la Havana. Totodată, liderul american a semnat un decret care permite introducerea de tarife suplimentare la importurile din orice stat care vinde sau furnizează petrol Cubei, direct sau indirect.
Traiectoria Republicii Moldova îi uimește și intrigă pe mulți în Occident. Astfel, revista franceză L’Express publică, în ultimul său număr, un interviu cu cercetătoarea belarusă Katia Glod, directoare adjunctă a Centrului pentru Noi Strategii Eurasiatice (Center for New Eurasian Strategies), un grup de reflecție (think-tank) cu sediul la Londra, în care experta explică tehnicile de dezinformare, propagandă, destabilizare și interferență politică la care Moldova este supusă de ani de zile, un adevărat război hibrid impus de Moscova.
Infrastructura digitală a Comisiei Electorale Centrale (CEC) a fost vizată de peste un miliard de tentative de atac cibernetic în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, a declarat secretara CEC, Dana Munteanu, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1. Scopul presiunii fără precedent a fost destabilizarea scrutinului și discreditarea proceselor democratice din R. Moldova.
Președintele american Donald Trump a anunțat pe 29 ianuarie că i-a cerut „personal” omologului său rus Vladimir Putin să nu mai atace Kievul și alte orașe ucrainene ”„timp de o săptămână” și dă asigurări că liderul de la Kremlin „a acceptat să o facă”, relatează AFP.
Președintele american Donald Trump a anunțat pe 29 ianuarie că i-a cerut „personal” omologului său rus Vladimir Putin să nu mai atace Kievul și alte orașe ucrainene ”„timp de o săptămână” și dă asigurări că liderul de la Kremlin „a acceptat să o facă”, relatează AFP.
