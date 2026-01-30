Inițiativa de redenumire a unei străzi sau a unui scuar din capitală în memoria lui Ilie Ilașcu, analizată de Direcția Cultură a capitalei
Radio Moldova, 30 ianuarie 2026 12:40
Propunerea de a redenumi o stradă sau un scuar din municipiul Chișinău, ori de a edifica un monument în cinstea eroului Ilie Ilașcu a ajuns pe masa Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a capitalei. Anunțul a fost făcut de consilierul municipal al Mișcării Alternativa Națională (MAN), Cornel Pântea, pe 30 ianuarie.
• • •
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:30
Timo Werner va juca în Major League Soccer. Clubul de fotbal San Jose Earthquakes a confirmat pe site-ul oficial că atacantul german a semnat un contract valabil până în iunie 2028. La 29 de ani și afectat de mai multe accidentări, Werner a decis să-și continue cariera în afara Europei. Atacantul a evoluat pentru Tottenham Hotspur.
12:20
Revista presei internaționale | Putin îi promite lui Trump să oprească temporar atacurile aeriene asupra Ucrainei # Radio Moldova
Presa internațională analizează noile evoluții legate de războiul din Ucraina, după ce președintele Federației Ruse i-ar fi promis liderului american Donald Trump să oprească temporar atacurile asupra orașelor ucrainene. În paralel, publicațiile occidentale pun sub semnul întrebării eficiența demersurilor diplomatice americane, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și al avertismentelor lansate de liderii europeni. Totodată, atenția presei se îndreaptă asupra eforturilor Uniunii Europene de a-și consolida autonomia strategică în materie de securitate, precum și asupra tensiunilor transatlantice generate de dosarul Groenlandei.
Acum 2 ore
11:50
Acord de recunoaștere într-un dosar de corupție politică: inculpat în libertate și confiscări în folosul statului # Radio Moldova
Un bărbat acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice din surse interzise de lege a scăpat de detenție, primind o pedeapsă cu suspendare, după ce a încheiat cu procurorul un acord de recunoaștere a vinovăției, acceptat de instanța de judecată. Totodată, un automobil și mai multe sume de bani, considerate corpuri delicte, au fost confiscate și au trecut în proprietatea statului.
11:40
Gruparea bucureșteană FCSB și-a încheiat evoluția în această ediție a cupelor europene inter-cluburi. În ultima partidă din grupa unică a Ligii Europei la fotbal, jucată pe teren propriu, echipa antrenorului cipriot Elias Charalambous a remizat, scor 1:1 cu Fenerbahce Istanbul și, cu 7 puncte, a ratat calificarea în play-off. Fenerbahce a preluat rapid conducerea: în minutul 19. İsmail Yüksek a marcat cu capul, din cornerul executat de Kerem Aktürkoğlu.
11:30
Premieră la Moldova 1: Emisiunea de divertisment „Show Central”, în fiecare seară de vineri # Radio Moldova
Postul public de televiziune Moldova 1 lansează, în seara zilei de 30 ianuarie, un nou proiect de divertisment. Emisiunea „Show Central”, realizată după formatul „late night show” (show de noapte - n.r.), va fi difuzată în fiecare vineri, de la ora 22:00, și își propune să aducă pe micile ecrane conversații relaxate, momente de umor și invitați din diferite domenii.
11:20
Grădinițele din municipiul Chișinău vor avea program mai scurt de activitate în zilele de vineri, 30 ianuarie, și luni, 2 februarie. Măsura a fost dispusă de Direcția Generală Educație Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei municipiului Chișinău.
11:10
Tarifele la gaze – 14.2 lei pentru consumatorii casnici: Energocom a depus cererea la ANRE # Radio Moldova
Furnizorul național de gaze naturale, compania Energocom, a depus o solicitare privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), pe 30 ianuarie.
Acum 4 ore
10:50
10:50
Consilierii socialiști din CMC, gata să voteze bugetul capitalei, cu o singură condiție: Compensații pentru căldură # Radio Moldova
Fracțiunea Partidului Socialiștilor (PSRM) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) anunță că este dispusă să voteze bugetul capitalei pentru anul 2026, dacă administrația primăriei acceptă să achite compensații la căldură pentru categoriile vulnerabile.
10:10
Președinții parlamentelor din țările baltice, în vizită la Chișinău, pe 2 - 4 februarie # Radio Moldova
Președinții parlamentelor din Letonia, Lituania și Estonia se vor afla la Chișinău în perioada 2 - 4 februarie, într-o vizită oficială efectuată la invitația președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Pe 3 februarie, oficialii vor rosti discursuri în plenul Legislativului, în cadrul ședinței solemne de inaugurare a sesiunii de primăvară.
10:10
Expert, despre tensiunile SUA - Iran: Riscuri geopolitice în Orient și posibile alianțe cu China și Rusia # Radio Moldova
Tensiunile dintre Statele Unite (SUA) și Iran generează riscuri geopolitice majore, iar un conflict militar ar putea avea consecințe mult mai grave decât războaiele recente din Orientul Mijlociu. Experta în relații internaționale, Ioana Constantin-Bercean, a avertizat că Iranul joacă un rol strategic în arhitectura geopolitică, iar în cazul unor escaladări, sprijinul va veni, cel mai probabil, dinspre China și Rusia.
10:00
09:50
Drumuri alunecoase, vizibilitate redusă și risc sporit de accidente: Recomandările autorităților # Radio Moldova
Condițiile meteo favorizează din nou formarea ghețușului pe drumuri, iar autoritățile îndeamnă participanții la trafic să fie extrem de prudenți. Inspectoratul Național pentru Securitate Publică informează că circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe șoselele din R. Moldova din cauza poleiului, a ceții și a vizibilității reduse.
09:40
Vremea se răcește simțitor: Temperaturi de până la -20 de grade Celsius, în următoarele zile # Radio Moldova
După umezeală și temperaturi ridicate aduse de un ciclon mediteranean, vremea se va răci simțitor în R. Moldova.
09:40
Peste 100.000 de moldoveni, cu buletinul românesc anulat; reținerea fostului primar de Boldurești într-un nou dosar penal; posibila majorare a impozitului imobiliar și amenajarea „Pieții Ilie Ilașcu” la București – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
09:30
Atenționare de vreme nefavorabilă: drumuri alunecoase, vizibilitate redusă și risc sporit de accidente # Radio Moldova
Participanții la trafic sunt îndemnați la prudență maximă, în contextul deteriorării condițiilor meteo și al formării carosabilului alunecos în mai multe regiuni ale țării. Poliția de patrulare informează că circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe șoselele țării, din cauza poleiului, a ceții și a vizibilității reduse.
09:20
Prezentatoarea de la Moldova 1, Daniela Crudu, este noua purtătoare de cuvânt a Guvernului R. Moldova # Radio Moldova
Prezentatoarea postului Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut de Daniela Crudu în dimineața zilei de vineri, 30 ianuarie, în cadrul ultimei ediții a emisiunii „Bună Dimineața” pe care a prezentat-o la postul public de televiziune.
09:10
Operațiune a poliției în Chișinău și Ialoveni într-un dosar privind secretul comercial # Radio Moldova
Percheziții matinale în municipiul Chișinău și în raionul Ialoveni. Oamenii legii descind la domiciliile mai multor angajați ai unei companii din capitală, bănuiți că ar fi obținut ilegal informații confidențiale cu caracter tehnic și comercial. Datele ar fi fost ulterior transmise și folosite în scop personal sau în favoarea altor agenți economici, provocând un prejudiciu semnificativ, transmite Inspectoratul General al Poliției.
Acum 6 ore
09:00
Expoziție la Chișinău: Ion Vasilenco, numele uitat al culturii române, persecutat de regimul sovietic # Radio Moldova
Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) este gazda unei expoziții în memoria lui Ion Vasilenco, dedicată vieții și activității literare și științifice a scriitorului. Exponatele prezintă opera care i-a marcat destinul, evidențiind persecuțiile și teroarea la care a fost supus de regimul comunist.
09:00
09:00
La 35 de ani, Fontana revine acasă pentru a concura la Jocurile Olimpice de iarnă, de la Milano și Cortina d'Ampezzo, în proba patinaj viteză pe pistă scurtă. Ea are în palmares 11 medalii olimpice, cucerite la precedentele 5 ediții.
08:50
08:40
Medici: Diagnosticarea timpurie a problemelor de auz, esențială pentru dezvoltarea abilităților de vorbire la copii # Radio Moldova
Diagnosticarea precoce a problemelor auditive permite inițierea rapidă a intervențiilor medicale și educaționale necesare, contribuind semnificativ la dezvoltarea limbajului și a abilităților sociale ale copiilor. În R. Moldova, fiecare nou-născut beneficiază gratuit de screening audiologic universal, o investigație care trebuie efectuată în primele zile de viață, reprezentând primul pas pentru depistarea timpurie a deficiențelor de auz.
08:40
Trump susține că negocierile pentru pacea din Ucraina înregistrează progrese semnificative # Radio Moldova
Donald Trump a declarat că în prezent se înregistrează progrese semnificative în negocierile privind încheierea războiului din Ucraina. Președintele SUA a făcut această declarație în timpul unei discuții cu jurnaliștii la Casa Albă, transmite RBC-Ucraina.
08:10
Vremea rece a provocat un val de infecții respiratorii. Într-o singură săptămână, au fost înregistrate 1.500 de îmbolnăviri, majoritatea la copii. Secțiile de pediatrie sunt suprasolicitate chiar și în spitalele raionale. La Soroca, aproape 40 de copii sunt internați. Mulți dintre ei au fost diagnosticați cu pneumonii complicate.
07:50
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă. În dimineața zilei de vineri, 30 ianuarie, în zona de Nord, partea carosabilă este umedă, pe alocuri înzăpezită și cu formări de ghețuș, iar în zonele de Centru și Sud carosabilul se prezintă umed, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND).
07:30
Washingtonul introduce un mecanism de sancțiuni comerciale pentru statele care aprovizionează Cuba cu petrol # Radio Moldova
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat stare de urgență națională în legătură cu ceea ce administrația de la Washington descrie drept „amenințări la adresa securității naționale și politicii externe” generate de regimul de la Havana. Totodată, liderul american a semnat un decret care permite introducerea de tarife suplimentare la importurile din orice stat care vinde sau furnizează petrol Cubei, direct sau indirect.
07:20
Corespondență Dan Alexe | L’Express: Cum se opune R. Moldova lui Putin - „David împotriva lui Goliat” # Radio Moldova
Traiectoria Republicii Moldova îi uimește și intrigă pe mulți în Occident. Astfel, revista franceză L’Express publică, în ultimul său număr, un interviu cu cercetătoarea belarusă Katia Glod, directoare adjunctă a Centrului pentru Noi Strategii Eurasiatice (Center for New Eurasian Strategies), un grup de reflecție (think-tank) cu sediul la Londra, în care experta explică tehnicile de dezinformare, propagandă, destabilizare și interferență politică la care Moldova este supusă de ani de zile, un adevărat război hibrid impus de Moscova.
Acum 12 ore
03:40
Acum 24 ore
22:20
22:10
22:00
Drumurile s-au transformat în adevărate patinoare zile la rând, dar mulți șoferi inconștienți continuă să circule cu mașini echipate cu pneuri de vară, expunându-se unui pericol iminent. Doar în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 60 de accidente rutiere.
22:00
Mai multe tipuri de medicamente pe piața din Republica Moldova. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, pe 29 ianuarie, 17 produse medicamentoase noi.
21:50
21:40
UE pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei: Ucraina se apropie de o catastrofă umanitară # Radio Moldova
Ucraina se confruntă cu o „catastrofă umanitară” din cauza continuării loviturilor din partea forțelor ruse, care privează sute de mii de civili de încălzire și de alimentare cu curent electric, a avertizat, pe 29 ianuarie, la Bruxelles, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas.
21:30
21:30
VIDEO | Atenție, șoferi! Capitala a devenit o cursă cu obstacole după ce asfaltul a cedat poleiului # Radio Moldova
Gheața s-a topit și au răsărit gropile. Multe drumuri din capitală sunt într-o stare dezastruoasă. Sarea împrăștiată pe carosabil și ciclurile repetate de îngheț-dezgheț au afectat structura asfaltului. Drumarii au intervenit cu lucrări provizorii menite să reducă riscurile pe termen scurt. Când vremea va permite, vor fi făcute lucrări de plombare.
21:10
Legăturile comerciale aeriene cu Venezuela „vor fi deschise foarte curând”, a anunțat președintele Statelor Unite, Donald Trump, pe 29 ianuarie. După o conversație cu Delcy Rodriguez, președinta interimară a țării sud-americane, liderul american a ordonat ca procesul să înceapă chiar de astăzi, informează EFE.
20:50
Olimpiada Națională de Inteligență Artificială, organizată pentru prima dată în R. Moldova: Regulile competiției # Radio Moldova
Republica Moldova va organiza, în premieră, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA). Câștigătorii competiției vor reprezenta țara noastră la etapa internațională a Olimpiadei de Inteligență Artificială.
19:40
Rusia a reiterat, pe 29 ianuarie, invitația adresată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a veni la Moscova pentru discuții de pace, în contextul intensificării eforturilor mediate de SUA de a se ajunge la un acord care să pună capăt războiului de aproape patru ani în Ucraina, relatează Reuters.
19:10
Premieră regională: R. Moldova, prima țară din Comunitatea Energetică ce lansează licitații combinate pentru vânt și stocare # Radio Moldova
Lansarea celei de-a doua licitații de capacitate mare pentru construcția unor centrale eoliene, care vor fi însoțite de sisteme de stocare a energiei, reprezintă următorul pas important în dezvoltarea energiei regenerabile din R. Moldova, susțin autoritățile. Experții europeni în energetică afirmă că R. Moldova este o țară sigură pentru investiții și a demonstrat că poate evolua rapid în acest domeniu.
18:40
18:10
Dan Alexe | UE desemnează Gardienii Revoluției din Iran drept organizație teroristă și impune noi sancțiuni Rusiei # Radio Moldova
Ei sunt „KGB-ul personal al ayatollahului Khamenei”, cum a formulat-o Mohsen Sazegara, unul dintre fondatorii Gardienilor Revoluției, astăzi refugiat în SUA. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a anunțat că miniștrii de Externe ai celor 27 de țări din UE au decis, pe 29 ianuarie, în unanimitate să desemneze Gardienii Revoluției din Iran drept organizație teroristă.
18:10
Jurnalistă DW, despre actele românești anulate: „O trezire la realitate. E alarmant că se plăteau bani serioși, iar autoritățile au tolerat” # Radio Moldova
Ridicarea buletinelor românești cu mențiuni de domiciliu la adrese fictive nu afectează dreptul la cetățenie. Jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel, a explicat pentru postul public Moldova 1 că fenomenul scoate la iveală ani de tolerare a unor practici ilegale de către instituțiile din România, care acum implementează directive europene ce interzic posesia simultană a mai multor domicilii.
17:50
Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, a fost reținut joi-seară, 29 ianuarie, de ofițerii Batalionului „Fulger”, într-un dosar de tortură instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
17:50
Energie verde, consum mare. Expert, la Radio Moldova: „Succesul depinde nu doar de utilaje, ci și de instalatori” # Radio Moldova
Cererea pentru soluții de energie regenerabilă este în continuă creștere în Republica Moldova, însă succesul implementării este influențat de performanța specialiștilor care le instalează. Un utilaj energoeficient instalat incorect, de către un tehnician fără pregătire adecvată, poate consuma mai multă energie decât o centrală pe bază de gaze, atenționează Alexei Gorbuleac, antreprenor în domeniul energiei regenerabile.
17:50
Rușii au pierdut două avioane de luptă, inclusiv un bombardier-interceptor Su-34, iar piloții nu ar fi supraviețuit, transmite tsn.ua. Informația a fost confirmată de șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Arcadi Kovalenco.
17:40
Ploi cu gheață: Angajații din instituțiile publice, program mai scurt cu trei ore, pe 30 ianuarie # Radio Moldova
Angajații instituțiilor din subordinea Guvernului vor lucra cu două-trei ore mai puțin în ziua de vineri, 30 ianuarie. Totodată, șefii pot organiza munca de la distanță, dacă acest lucru nu va afecta funcționalitatea instituțiilor.
17:20
Cadavrul bărbatului de 35 de ani, ucis într-un apartament din Chișinău și transportat la Vadului lui Vodă, a fost aruncat în Nistru. Oamenii legii anunță că au extras din apă, pe 29 ianuarie, corpul neînsuflețit al victimei date dispărute de mai multe zile.
