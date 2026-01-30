DOC | Aviz negativ: Jurnaliștii din mass-media finanțată de stat nu-și vor declara averile

16:00

Un bărbat de 27 de ani, cu cetățenie moldovenească și română, a fost arestat preventiv după ce polițiștii de frontieră au descoperit în mașina sa peste 100 de grame de muscimol, substanță clasificată drept drog de risc. Captura a fost făcută de polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albița, sub coordonarea procurorilor […] Articolul Cetățean moldovean, reținut în România pentru deținere de droguri apare prima dată în SafeNews.