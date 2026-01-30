Atenție, părinți! Grădinițele se închid mai devreme din cauza vremii. Ce faci dacă întârzii?

07:10

Doi șoferi de camion, unul dintre care este din Republica Moldova, au murit într-un grav accident produs pe o autostradă din Germania, scrie rotalianul. Potrivit sursei, accidentul s-a produs pe data de 23 spre 24 ianuarie 2026, pe A44, în landul Renania de Nord–Westfalia, pe tronsonul dintre Wünnenberg-Haaren și Diemelstad, unde, pe o distanță de […]