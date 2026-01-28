ANRE aprobă costurile Energocom: când vor ști cetățenii noul tarif la gaz?
EA.md, 28 ianuarie 2026 07:20
Marți, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat costurile de bază ale S.A. „Energocom" pentru furnizarea gazelor naturale în 2026. Astfel, ANRE a aprobat costuri de bază în valoare de 73,3 milioane de lei, cu aproximativ 41 milioane de lei mai puțin decât valoarea solicitată de furnizor. Reducerea semnificativă a costurilor a rezultat din
• • •
Acum 30 minute
07:20
Curtea de Apel Centru a redeschis examinarea cauzei în care fosta deputată Marina Tauber a fost condamnată, în primă instanță, la șapte ani și șase luni de închisoare, pentru implicare în finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor". Ședința a avut loc luni, 26 ianuarie, fiind prima desfășurată în acest an, după ce alte două
07:20
Familia Banu, din satul Mihăileni, raionul Rîșcani, se află în pericol de evacuare din locuința achiziționată în 2021, după ce imobilul a fost pus sub sechestru într-un dosar de executare silită legat de datoriile fostei proprietare. Casa a fost scoasă la vânzare, deși, la momentul tranzacției, aceasta nu figura ca fiind gajată, transmite tvn.md.
07:20
Deputatul PAS, Nicolae Botgros, respinge acuzațiile că ar deține funcții incompatibile și subliniază că și-a încheiat mandatul de director artistic al orchestrei „Lăutarii" acum aproape patru luni. Reacția vine după ce Partidul Național Moldovenesc (PNM) a sesizat Autoritatea Națională de Integritate, susținând că Botgros ar fi concomitent parlamentar și conducător artistic al orchestrei din
07:20
Procurorii, alături de Poliția de Frontieră, au destructurat un grup criminal din Comrat care opera un canal ilegal de migrație pentru persoane din Asia și Africa. Trei suspecți, cu vârste cuprinse între 30 și 35 de ani, printre care un coregraf și un conducător artistic, recrutau șoferi prin rețelele sociale Facebook, TikTok și Telegram
07:20
Alertă sanitară: risc crescut de pestă porcină, populația sfătuită să evite carnea din țările vecine # EA.md
Autoritățile mențin interdicția importului de carne de porc în Republica Moldova, din cauza riscului crescut de răspândire a pestei porcine africane (PPA). Totodată, autoritățile atenționează populația să nu procure produse alimentare din carne de porc din țările vecine, întrucât acestea vor fi confiscate la frontieră și distruse. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează
07:20
Polițiștii de frontieră de la Giurgiulești-Galați au depistat o persoană fără acte de identitate, ascunsă într-un autocar care circula pe ruta București–Kiev. În compartimentul de odihnă al șoferilor a fost descoperită o femeie în vârstă de 32 de ani, care a declarat că și-a pierdut pașaportul și telefonul mobil la București și intenționa să
07:20
Bugetul de stat depinde tot mai mult de facturile la gaz, electricitate și încălzire, fiind alimentat constant și indirect de cetățeni prin tarife și taxe, motiv pentru care autoritățile nu se grăbesc să le reducă. Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputatul în Parlament, Alexandr Stoianoglo, transmite noi.md. El a menționat
07:20
Acum o oră
07:10
„Construim cariera, apoi familia”: cum arată viața Cleopatrei Stratan și a lui Edward Sanda după 5 ani împreună # EA.md
Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost invitați la un eveniment în cadrul căruia au pus fanii la curent cu noutățile din viața lor personală. Chimie între ei există din plin – se completează reciproc, râd împreună și își încheie frazele unul altuia într-un mod care arată cât de bine se cunosc și cât de
07:10
Doi șoferi de camion, unul dintre care este din Republica Moldova, au murit într-un grav accident produs pe o autostradă din Germania, scrie rotalianul. Potrivit sursei, accidentul s-a produs pe data de 23 spre 24 ianuarie 2026, pe A44, în landul Renania de Nord–Westfalia, pe tronsonul dintre Wünnenberg-Haaren și Diemelstad, unde, pe o distanță de
07:10
ANRE: Nu există risc de criză a benzinei. Stocurile și importurile sunt monitorizate constant Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că urmărește în permanență nivelul stocurilor și fluxul importurilor de produse petroliere din Republica Moldova, în contextul zvonurilor apărute online privind o posibilă lipsă de benzină. Instituția precizează că informațiile potrivit cărora unele
07:10
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a inițiat procese în instanță împotriva a circa 1.500 de persoanecare nu și-au achitat, în 2025, prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă, conform prevederilor legale. Decizia a fost luată după ce debitorii au ignorat penalitățile aplicate, în cuantum de 0,1% din suma restantă pentru fiecare zi
Ieri
07:40
Marian Lupu și Emma Tăbîrță, citați silit în dosarul „Frauda bancară" cu Plahotniuc Ex-președintele Parlamentului, Marian Lupu, și fosta viceguvernatoare a BNM, Emma Tăbîrță, vor fi aduși silit în fața instanței pentru a depune mărturii în cadrul dosarului „Frauda bancară", episodul Plahotniuc. Totodată, foștii deputați Sergiu Sîrbu și Oleg Reidman, aflați în imposibilitate de
07:40
Dodon șochează: Moldova, „anexată" de România, susține fostul președinte Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a afirmat într-un interviu acordat versiunii române a Euronews că țara noastră ar fi fost anexată de România. Motivul a fost declarația președintei Maia Sandu, care a spus că ar vota „pentru" dacă ar fi organizat un referendum pe
07:30
ANSA suspendă importurile de carne de pasăre din Ucraina: decizia, după descoperirea unei substanțe interzise Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis suspendarea temporară a importurilor de carne de pasăre și a produselor derivate din Ucraina. Măsura a fost luată pe principiul precauției, pentru a proteja sănătatea consumatorilor din Republica Moldova și pentru a
07:30
(Foto) Scandal în dragoste: Abush, fostul lui Andreea Bostanica, surprins la cină cu cea mai mare rivală a tiktokeriței # EA.md
Andreea Bostanica a luat pe toată lumea prin surprindere. După ce a ținut să precizeze că Abush a fost cel care a făcut primii pași în relație și chiar s-a ținut după ea multă vreme, artista pare să fi pus tunurile și pe o altă domnișoară. Nu a pierdut nici ocazia de a arunca mai
07:30
(Foto) Presupusa iubită a lui Satoshi, în centrul atenției: va fi alături de el la Eurovision # EA.md
Satoshi, reprezentantul Moldovei la Eurovision, surprins sărutând o blondă! Internetul în delir S-a întâmplat la finala Selecției Naționale, în momentul anunțării rezultatelor, artistul a sărutat pe tâmplă una dintre dansatoarele sale, pe Lana Caraush. Momentul a înduioșat internauții și mulți au presupus că tânăra ar fi iubita lui Satoshi, transmite cancan.md Cei doi nu
07:30
Scandal uriaș pe TikTok: Cristian Rizea atacă viața personală a Andreei Bostanica, tiktokerița ripostează Viața personală a „Reginei" TikTok-ului, Andreea Bostanica, a ajuns în centrul unui scandal după ce fostul deputat român Cristian Rizea, condamnat pentru corupție și eliberat condiționat, a început să o atace public pe platforma de social media. Rizea susține că Bostanica
07:30
Avocatul Poporului: Militarul mort la Florești ar fi recurs la suicid din cauza bullyingului # EA.md
Militarul de 24 de ani, care și-a pierdut viața săptămâna trecută după ce s-a împușcat în cap într-o unitate din garnizoana Florești, ar fi făcut acest gest tragic din cauza presiunilor și umilințelor la care era supus în cadrul Armatei Naționale. Avocatul Poporului, Ceslav Panico, anunță că s-a autosesizat pe marginea decesului miliarului, la
07:30
Fără panică la raft: Ministerul Agriculturii spune că suspendarea importurilor din Ucraina nu va afecta aprovizionarea țării # EA.md
În Republica Moldova, consumul anual de carne de pasăre se ridică la aproximativ 91.000 de tone, iar producția internă acoperă circa 64.000 de tone, asigurând majoritatea necesarului pe piața locală. Diferența este acoperită prin importuri, iar în ultimii ani aproximativ 76% din volumul importat a provenit din Ucraina, potrivit Ministerului Agriculturii, relatează bani.md. Autoritățile susțin
07:30
Taximetrist prins în fapt: un cetățean l-a „taxat” pentru că arunca gunoi pe stradă în Capitală # EA.md
Un taximetrist a fost surprins de un alt șofer aruncând pe geam sticla unei băuturi din mașină. La început, șoferul părea confuz și speriat, dar ulterior și-a dat seama de greșeala comisă. Bărbatul care a filmat incidentul s-a arătat indignat de faptul că unii locuitori ai țării noastre nu respectă curățenia și astfel l-a
07:30
Carabinierii din orașul Chiari au reținut o cetățeană moldoveancă de 32 de ani, suspectată de deținere și trafic de droguri. În automobilul și în geanta acesteia, poliția a găsit 29 de doze de cocaină și două doze de hașiș. Femeia se afla în automobilul său Volkswagen Polo și avea un comportament suspect, fapt care
07:30
Procesul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, va fi reluat mai devreme decât era planificat. Inițial, următoarea ședință fusese programată pentru 19 februarie, însă instanța a stabilit acum o nouă dată: 29 ianuarie. Se întâmplă după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea inculpatului privind excepția de neconstituționalitate. Dezbaterile în dosar au fost suspendate pe
07:30
O topire puternică a zăpezii în zona superioară a Nistrului ar putea provoca inundații. Despre acest lucru a comunicat cunoscutul ecologist, directorul executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Râului Nistru Eco-TIRAS, doctorul în științe biologice, Ilia Trombițchi. Referindu-se la situația actuală de pe Nistru, el a menționat că, având în vedere că omătul din
07:20
UE închide robinetul pentru Rusia: embargo pe gaz, în ciuda rezistenței a două state. Calendarul măsurilor și efectele # EA.md
Țările membre ale Uniunii Europene au acordat luni aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, transformând în obligație legală angajamentul lor de a rupe legăturile cu fostul lor principal furnizor, transmite agenția Reuters, citat de hotnews.ro. Miniștrii din statele UE au aprobat legea în cadrul unei reuniuni desfășurate luni
07:20
(Foto) A pus cortul în ogradă și a chemat tot satul: nuntă de poveste în Ștefan Vodă, organizată de un polițist de frontieră # EA.md
Un angajat al Poliției de Frontieră din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă, și soția sa, asistentă medicală, au organizat o nuntă cu adevărat tradițională, inspirată de obiceiurile de odinioară. În plină iarnă, mirii au construit un cort mare în curte, decorat cu covoare adunate de la săteni, și au așezat mese lungi pentru întreaga comunitate,
07:20
Criză politică? Opoziția discută depunerea unei moțiuni de cenzură contra Guvernului Munteanu # EA.md
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, anunță o posibilă escaladare a tensiunilor politice, declarând că opoziția parlamentară analizează în mod activ înaintarea unei moțiuni comune de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu. Potrivit lui Dodon, subiectul a fost deja discutat cu mai multe fracțiuni din Parlament, iar numărul de voturi necesar pentru
07:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile tarife la carburanți pentru ziua de marți, 27 ianuarie. Benzina va urca cu 5 bani, ajungând la 22,99 lei pe litru, iar motorina va fi mai scumpă cu 7 bani, ajungând la 19,69 lei pe litru.
26 ianuarie 2026
15:30
Guvernul lansează consultări: cetățenii pot verifica online noile valori cadastrale pentru 2027 # EA.md
Guvernul lansează consultări publice: cetățenii își pot verifica online valoarea imobilelor Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru împreună cu Cadastrul Bunurilor Imobile au finalizat evaluarea și reevaluarea la nivel național a aproximativ 6 milioane de bunuri imobile și au lansat luni
15:10
Tatiana Rotari, posibilă succesoare a Anastasiei Nichita în Parlament Tatiana Rotari ar putea prelua mandatul de deputată după demisia Anastasiei Nichita. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de Adriana Vlas, purtătoarea de cuvânt a PAS. Tatiana Rotari este angajată la Cancelaria de Stat. Rotari este născută în 1994 și are studii juridice. Ea are domiciliul […] Articolul Parlamentul în schimbare: Tatiana Rotari ar putea prelua mandatul Anastasiei Nichita apare prima dată în ea.md.
14:50
Un polițist de 30 de ani, angajat al Inspectoratului din Fălești, și-a pierdut viața după ce, în timp ce se deplasa spre serviciu cu mașina personală Opel, a derapat din cauza condițiilor meteo nefavorabile și s-a izbit de un copac. Deși a fost transportat de urgență la spital, bărbatul a decedat la scurt timp în […] Articolul Tragedie la Fălești: polițist mort într-un accident după ce a derapat și a lovit un copac apare prima dată în ea.md.
14:30
Exodul „vedetelor” continuă în Legislativ: Botgros, posibil următorul care renunță la mandatul de deputat # EA.md
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), maestrul Nicolae Botgros, ar urma să își depună și el mandatul de parlamentar, potrivit surselor SPPOT. Deocamdată, nu se știe exact când va avea loc acest lucru, iar până când PAS nu a confirmat oficial informațiile. Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita, și-a depus astăzi, 26 ianuarie, […] Articolul Exodul „vedetelor” continuă în Legislativ: Botgros, posibil următorul care renunță la mandatul de deputat apare prima dată în ea.md.
14:20
„Fără buletin nu înseamnă fără cetățenie”: Ministerul Apărării explică cazul tânărului declarat apatrid după armată # EA.md
Ministerul Apărării a venit cu explicații, la câteva zile după ce deputatul Vasile Costiuc a făcut public cazul tânărului de 20 de ani din Republica Moldova, care, după ce a încheiat serviciul militar obligatoriu, s-a pomenit fără cetățenie — situație care a provocat un val de reacții și controverse în spațiul public. Potrivit instituției, încorporarea […] Articolul „Fără buletin nu înseamnă fără cetățenie”: Ministerul Apărării explică cazul tânărului declarat apatrid după armată apare prima dată în ea.md.
14:10
O săptămână de excepție la Teatrul Național „Eugène Ionesco” – emoție, comedie și povești care te prind # EA.md
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la o săptămână intensă de spectacole, în care emoția, umorul și marile texte ale dramaturgiei se întâlnesc pe aceeași scenă. De la monodramă profundă, la comedii clasice și satire mereu actuale, repertoriul propus oferă experiențe teatrale pentru toate gusturile și vârstele. Fiecare seară promite întâlniri memorabile cu personaje puternice, […] Articolul O săptămână de excepție la Teatrul Național „Eugène Ionesco” – emoție, comedie și povești care te prind apare prima dată în ea.md.
14:10
În ipoteza unui vot privind reunirea Republicii Moldova cu România, susţinut public de preşedinta Maia Sandu, 56% dintre respondenţi declară că ar vota pentru reunire la un eventual referendum. În acelaşi timp, 37% afirmă că nu ar susţine un astfel de demers, iar 7% nu au o opinie clară, scrie digi24.ro. Unirea cu Moldova În […] Articolul DA sau NU pentru Unire? Sondajele indică cum ar vota românii într-un referendum istoric apare prima dată în ea.md.
12:10
Importul automobilelor din SUA în Republica Moldova în 2026: cerințe, costuri și particularități # EA.md
În 2026, importul automobilelor din Statele Unite ale Americii în Republica Moldova rămâne una dintre cele mai utilizate opțiuni pentru persoanele fizice și juridice care doresc să achiziționeze un vehicul cu istoric clar și dotări extinse. Spre deosebire de statele membre ale Uniunii Europene, Moldova aplică propriile reguli de vămuire și fiscalitate, iar aceste diferențe […] Articolul Importul automobilelor din SUA în Republica Moldova în 2026: cerințe, costuri și particularități apare prima dată în ea.md.
10:50
Călătorește singură, dar în siguranță: tehnologia ca aliat în aventurile tale internaționale # EA.md
Călătoriile solo au devenit tot mai populare în rândul femeilor care își doresc libertate, experiențe autentice și control total asupra propriului itinerar. Indiferent de destinație, siguranța rămâne un aspect esențial, iar una dintre cele mai simple și eficiente măsuri este o asigurare de călătorie internațională potrivită, care să ofere sprijin real în situații neprevăzute, oriunde […] Articolul Călătorește singură, dar în siguranță: tehnologia ca aliat în aventurile tale internaționale apare prima dată în ea.md.
07:50
Parlamentul va investi două milioane de lei în noi sisteme de transmisie live, după ce actualul software „mai cedează”, a declarat șeful Legislativului, Igor Grosu. Oficialul susține că echipamentele vor fi instalate în mai multe săli, astfel încât ședințele comisiilor permanente să fie transmise în direct, transmite rupor.md. Conform speakerului, actualul soft este de […] Articolul Grosu anunță: Parlamentul investește 2 milioane de lei în sisteme de transmisie live apare prima dată în ea.md.
07:50
Ministerul Energiei din Moldova poartă discuții cu Statele Unite privind proiecte energetice strategice, inclusiv construirea posibilă a unor reactoare nucleare modulare mici (SMR). Ministrul moldovean a discutat posibilitatea construirii unui SMR în Moldova în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai Institutului pentru Energie Nucleară din SUA, transmite logos-pres.md. „Reprezentanții institutului și-au exprimat dorința de […] Articolul Moldova intră în era nucleară cu un reactor modular apare prima dată în ea.md.
07:50
Un secol de viață și o familie uriașă: Ion Mereacre din Costești, 100 de ani, cu 33 de urmași # EA.md
Ion Mereacre, din satul Costești, raionul Ialoveni, a marcat un secol de viață înconjurat de o familie numeroasă — patru copii, zece nepoți și 19 strănepoți. Centenarul mărturisește că, în pofida greutăților întâmpinate de-a lungul anilor, a ajuns la această vârstă datorită cumpătării, muncii și unui stil de viață echilibrat. Sărbătoarea a avut loc […] Articolul Un secol de viață și o familie uriașă: Ion Mereacre din Costești, 100 de ani, cu 33 de urmași apare prima dată în ea.md.
07:50
Moment stânjenitor pentru președintele Rmâniei, Nicușor Dan. După ce a fost huiduit în timpul discursului său de la Focșani, cu ocazia ceremoniilor de Ziua Unirii Principatelor Române, președintele a uitat că trebuie să meargă pe covorul roșu și a defilat pe lângă el, scrie presa română. Președintele României, Nicușor Dan, a ținut un scurt discurs […] Articolul (Foto) Nicușor Dan, gafă de Ziua Unirii: A ratat covorul roșu la ceremonia oficială apare prima dată în ea.md.
07:50
Maia Sandu afirmă că retragerea Moldovei din CSI nu va afecta relațiile bilaterale cu statele membre. Președinta a precizat că toate acordurile benefice pentru cetățeni vor fi păstrate. Președinta Moldovei a punctat că administrația de la Chișinău este interesată să aprofundeze cooperarea între state nu doar pe hârtie, inclusiv cu unele țări membre ale […] Articolul Sandu clarifică: Ieșirea Moldovei din CSI nu înseamnă ruperea relațiilor cu statele membre apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:40
Acordul Mercosur, nouă provocare pentru agricultură: Prețurile fermierilor moldoveni, sub presiune # EA.md
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul latino-american Mercosur, aflat în proces de ratificare, ar putea genera efecte indirecte asupra economiei Republicii Moldova, în special asupra sectorului agricol, avertizează experții. Principala îngrijorare vizează presiunile asupra prețurilor produselor agricole, în timp ce autoritățile de la Chișinău afirmă că acest nou context obligă agricultura moldovenească să devină […] Articolul Acordul Mercosur, nouă provocare pentru agricultură: Prețurile fermierilor moldoveni, sub presiune apare prima dată în ea.md.
07:40
Tot mai mulți consumatori reclamă facturi la gaze naturale care nu reflectă consumul real. Potrivit Energocom, aceste situații pot apărea din mai multe motive, inclusiv refuzul unor locatari de a permite verificarea contoarelor sau accesul limitat în blocuri pentru citirea datelor. Reprezentanții companiei subliniază că poartă discuții permanente cu operatorii pentru a identifica și corecta […] Articolul Facturi la gaz mai mari decât consumul? Energocom explică posibilele cauze apare prima dată în ea.md.
07:40
Autoritățile din Chișinău avertizează asupra unor persoane necunoscute care se prezintă la domiciliile cetățenilor, pretinzând fals că ar fi angajați ai serviciilor de asistență socială. Potrivit Direcției Generale de Asistență Medicală și Socială (DGAMS), aceștia încearcă să vândă produse de uz casnic la prețuri aparent reduse, folosind tehnici de manipulare pentru a obține bani. […] Articolul Atenție, moldoveni! Falsi asistenți sociali dau buzna în case și vând produse apare prima dată în ea.md.
07:40
Pierderile de căldură dintr-o locuință nu se văd întotdeauna, dar se resimt în confortul zilnic și în facturile tot mai mari. Inspecția termografică oferă o soluție practică pentru a analiza performanța energetică a casei și pentru a identifica zonele unde se pot face îmbunătățiri. „Reprezintă un serviciu de identificare a problemelor care sunt într-o […] Articolul Ghid practic: Cum identifici pierderile de căldură din locuința ta apare prima dată în ea.md.
07:40
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, afirmă clar că se opune unirii Republicii Moldova cu România. Liderul PSRM susține că țara trebuie să rămână un stat suveran și independent și precizează că, dacă ar fi organizat un referendum pe această temă, ar vota împotrivă. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu de la […] Articolul Dodon, ferm împotriva unirii cu România: „Patria mea e Moldova” apare prima dată în ea.md.
07:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit mai multe clarificări privind limitarea accesului copiilor la internet, subliniind că măsurile stricte aplicate în alte țări nu au adus rezultate clare până acum, scrie UNIMEDIA. „Nu aș vrea să anunț acum măsuri concrete, pentru că încă urmează să le discutăm. Am vrut doar să subliniez că aceasta […] Articolul Accesul copiilor la rețelele sociale, în discuție: Ce spune Maia Sandu apare prima dată în ea.md.
07:40
„Ne considerați proști? Demisia!” – Junghietu reacționează după plângerile șoferilor privind motorina „ca untura” # EA.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a oferit noi explicații după ce mai mulți șoferi s-au plâns de calitatea combustibilului vândut în anumite stații, invocând în special temperaturile scăzute din ultima perioadă, scrie UNIMEDIA. Reacțiile internauților nu au întârziat: „Pentru ce primiți salariu? Dacă staționau autocarele, mașinile de Salvare, pompierii sau poliția? Demisia și despăgubiri pentru toți!”, […] Articolul „Ne considerați proști? Demisia!” – Junghietu reacționează după plângerile șoferilor privind motorina „ca untura” apare prima dată în ea.md.
07:40
Un tânăr din Republica Moldova, în vârstă de 20 de ani, care tocmai a terminat serviciul militar obligatoriu, a rămas fără cetățenia statului pe care l-a apărat. Totul din cauza că părinții săi nu i-au perfectat buletin de identitate cât timp era minor. Cazul a fost făcut public de liderul Partidului Democrația Acasă, deputatul Vasile […] Articolul Tânăr apatrid după armată: Nu avea buletin! Costiuc: „Așa e când RM e condusă de «kenți»” apare prima dată în ea.md.
