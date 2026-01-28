Dosarul Tauber revine în instanță: procurorii cer 13 ani de detenție

07:40

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, afirmă clar că se opune unirii Republicii Moldova cu România. Liderul PSRM susține că țara trebuie să rămână un stat suveran și independent și precizează că, dacă ar fi organizat un referendum pe această temă, ar vota împotrivă. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu de la […]