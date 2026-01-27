Martorii din dosarul Plahotniuc, Marian Lupu și Emma Tăbîrță, citați forțat în instanță

11:40

Studio Acrobatic Show a oferit un spectacol de excepție pe scena „Românii au Talent”. Fetițele, cu vârste între șase și 12 ani, au urcat pe scenă alături de tații lor, iar momentul lor emoționant le-a adus patru de „Da” din partea juraților. „M-am topit. Cred că e tare frumos să dansezi cu copilul tău pe […] Articolul Moment emoționant pe scena Românii au Talent: Dansatoarele din Moldova și tații lor au cucerit publicul apare prima dată în ea.md.