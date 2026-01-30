„Urmează schimbarea”: Costiuc spune că Munteanu va pleaca din funcție

07:30

Andreea Bostanica a luat pe toată lumea prin surprindere. După ce a ținut să precizeze că Abush a fost cel care a făcut primii pași în relație și chiar s-a ținut după ea multă vreme, artista pare să fi pus tunurile și pe o altă domnișoară. Nu a pierdut nici ocazia de a arunca mai […] Articolul (Foto) Scandal în dragoste: Abush, fostul lui Andreea Bostanica, surprins la cină cu cea mai mare rivală a tiktokeriței apare prima dată în ea.md.