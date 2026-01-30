Schimbare majoră la școală: Profesorii primesc mai multă libertate în evaluarea elevilor
EA.md, 30 ianuarie 2026 07:30
Numărul evaluărilor și al notelor nu va mai fi stabilit rigid, ci va fi decis de fiecare profesor, ținând cont de particularitățile clasei și ale disciplinei. Totuși, pentru promovarea semestrului, elevii vor trebui să obțină cel puțin două note, iar varianta de a fi declarați repetenți va fi eliminată. Modificările sunt prevăzute într-un regulament
Acum 30 minute
07:40
Conflictul dintre Crețu și Mircea ia din nou amploare, după un mesaj publicat de prezentatorul TV: „Îți mulțumesc din suflet. Și tu ești o fată frumoasă și minunată. Te pup". „Te pup…", a scris Emilian în descrierea videoclipului. Rețelele sociale fierb: comentarii după conflict.
Acum o oră
07:30
Liderul fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, susține că Guvernul condus de Alexandru Munteanu ar urma să demisioneze în viitorul apropiat, sugerând că la nivelul puterii este deja pregătită o posibilă „rocadă". „Revine premierul Natalia Gavrilița, împreună cu Spînu și alții. Va fi o rocadă. Ei vor spune: „Ați vrut un guvern de tehnocrați
07:30
Numărul evaluărilor și al notelor nu va mai fi stabilit rigid, ci va fi decis de fiecare profesor, ținând cont de particularitățile clasei și ale disciplinei. Totuși, pentru promovarea semestrului, elevii vor trebui să obțină cel puțin două note, iar varianta de a fi declarați repetenți va fi eliminată. Modificările sunt prevăzute într-un regulament
07:30
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi", că există temei pentru deschiderea unui dosar penal împotriva lui Vladimir Andronachi, legat de construcția ilegală a unei vile în Parcul „Valea Morilor". Potrivit ministrului, deși Ministerul Mediului nu a primit încă un răspuns oficial din partea procuraturii, există motive temeinice pentru
07:30
După ce i-a fost respinsă cererea de a fi audiat ca martor al acuzării în dosarul „Frauda bancară" – episodul Plahotniuc – Veaceslav Platon, aflat la Londra și căutat de justiția din R. Moldova, solicită acum să fie recunoscut drept parte civilă în proces. Anunțul a fost făcut de președintele completului de judecată, Sergiu Stratan,
07:30
Un avocat din Ungheni a fost reținut joi dimineață de angajații Centrului Național Anticorupție, în cadrul unui dosar pentru trafic de influență. Potrivit CNA, bărbatul ar fi cerut și primit 5.000 de euro de la o persoană, promițând că poate influența funcționari publici pentru obținerea unei decizii favorabile într-un caz penal legat de violență în
07:20
În timpul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, deputatul ucrainean Oleksii Goncearenko a adus în discuție subiectul Transnistriei, pe care l-a numit „elefantul din cameră", adresându-i o întrebare directă președintei Maia Sandu despre modul în care autoritățile de la Chișinău intenționează să gestioneze această problemă. Parlamentarul a calificat situația drept „o rană deschisă" pentru Republica
07:20
„Operațiunea Buletinul”, cu impact major: România a anulat buletinele a peste 100.000 de moldoveni # EA.md
Încă de la prăbușirea URSS, sute de mii de români născuți în Republica Moldova s-au stabilit în România. Aceștia și-au redobândit cetățenia pe baza faptului că părinții sau bunicii lor s-au născut în România Mare, iar actele românești au fost anulate ilegal de către comuniștii care au ocupat ilegal Basarabia. Firește, aceștia nu aveau o
07:20
SPIA al MAI, în colaborare cu PCCOCS, informează că a acumulat probe privind implicarea a doi funcționari ai postului vamal Giurgiulești în scheme ilegale de solicitare a banilor de la transportatori. „Potrivit materialelor cauzei, în perioada octombrie 2024 pînă în prezent, aceștia ar fi pretins și primit bani de la transportatori pentru a facilita
07:20
Filat atacă dur: „Ori guvernați, ori plecați!” – Critici la adresa lui Munteanu după 100 de zile # EA.md
La aproape 100 de zile de la învestirea sa, Filat lansează un apel public către actualul șef al Guvernului, acuzând lipsa de implicare și gestionarea defectuoasă a crizelor din țară. „Vă chem să luați o decizie matură și responsabilă: fie vă asumați pe deplin funcția de prim-ministru și începeți să guvernați efectiv, fie faceți un
07:20
Directorul general al ANRE, Alexei Taran, afirmă că o eventuală reducere a tarifului la gaz nu poate fi aplicată retroactiv, întrucât acest lucru nu este corect din punct de vedere juridic și nici realizabil tehnic. Potrivit lui, o astfel de decizie ar presupune recalcularea a aproximativ 830.000 de facturi, corespunzătoare tuturor consumatorilor, ceea ce ar
07:20
Anișoara Dabija, solista cu care deputatul și dirijorul Orchestrei „Lăutarii", Nicolae Botgros, a avut o relație extraconjugală, spune că a obosit să fie bârfit tatăl fiicei sale. Deși cei doi nu își afișează relația, artista a publicat o postare în care își exprimă deschis poziția față de bărbatul cu care are o fiică, Nicoleta.
07:20
Tkaciuk acuză: Opoziția ar urma să fie „cumpărată” pentru un al treilea mandat al Maiei Sandu # EA.md
Deputatul Mark Tkaciuk avertizează opoziția parlamentară asupra riscurilor inacțiunii, scrie point.md Am fost o opoziție care, fiind în minoritate, l-a înlăturat pe Plahotniuc din funcția de președinte al Parlamentului. Am reușit să găsim instrumentele necesare și nu ne-am comportat ca o masă de manevră. Actuala opoziție trebuie să înțeleagă: dacă se va comporta ca planctonul,
07:20
Actorul american cu cetățenie rusă, Steven Seagal, a scos la vânzare conacul său situat pe șoseaua Rubliovo-Uspenskoe, în regiunea Moscovei. La vânzare a fost scos un imobil de vacanță al actorului, cu o suprafață totală de 500 de metri pătrați, situat pe un teritoriu închis și păzit al complexului rezidențial de tip club „Conus",
Acum 24 ore
10:50
Turism dentar în Moldova la clinica stomatologică Imperial Dent – zâmbete frumoase, experiențe autentice # EA.md
Turismul dentar în Moldova a devenit o alegere tot mai populară pentru pacienții din întreaga Europă și nu numai. Țara noastră oferă servicii stomatologice la nivel european, cu medici calificați, aparatură de ultimă generație și prețuri accesibile, fără compromisuri la calitate. La clinica stomatologică din Chișinău – Imperial Dent, pacienții beneficiază de o gamă completă
Ieri
07:40
Șapte vameși, acuzați că primeau până la 1.000 de euro pentru trafic ilegal de mărfuri. Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, anunță desfășurarea unor acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează fapte de corupție sistemică, comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea
07:30
Facturi mari, așteptări și explicații: ce spune Radu Marian despre întârzierea revizuirii tarifului la gaz # EA.md
Președintele Comisiei Economie, Radu Marian, detaliază motivele pentru care tariful la gaz întârzie să fie revizuit. „Energocom pentru prima dată a devenit furnizor, se face un audit, trimite solicitare, prezintă cheltuielile, iar ANRE spune dacă e ok sau nu. E un exercițiu complex, foarte serios. În alte cazuri, în trecut, acest proces dura 3-6 luni,
07:30
Poliția a oferit precizări marți noaptea, după ce deputatul Vasile Costiuc a publicat pe rețelele sociale detalii despre cazul tânărului împușcat la Botanica, pe 22 ianuarie. Parlamentarul susține că „conflictul între infractori și victimă a pornit de la o datorie fictivă inventată de agresori" și că tânărul ar fi raportat anterior amenințări fizice către poliție,
07:30
Graba te costă: Turcia va taxa pasagerii care se ridică înainte de oprirea completă a aeronavei # EA.md
Turcia taxează graba pasagerilor: ce riști dacă te ridici prea devreme de pe scaun? Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță că, începând cu 2026, pasagerii care călătoresc spre sau din Turcia vor trebui să respecte cu strictețe regulile de siguranță la bord. Noile măsuri adoptate de Autoritatea Aeronautică Civilă din Turcia vizează creșterea siguranței și previn
07:30
Gerul se va menține și în următoarele zile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu temperaturi sub zero și condiții favorabile pentru polei și ghețuș, avertizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). În capitală, joi temperaturile vor oscila între 2°C și 7°C. Vineri, vremea se răcește semnificativ, cu minime de 1°C și lapoviță slabă. Weekendul aduce cele
07:30
Nina Crețu, din nou victima hoților în Italia: valiza i-a fost furată din mașina prietenului Instagram bloggerița Nina Crețu a trecut din nou printr-un episod neplăcut în Italia. După ce anul trecut i-au fost furate două valize pline cu haine și accesorii de lux din tren, de această dată hoții i-au sustras bagajul aflat chiar
07:30
Președinta R. Moldova a dezvăluit că a adoptat încă un patruped. Anunțul a fost făcut în timpul unui discurs despre protecția și adoptarea animalelor fără stăpân, îndemnând totodată oamenii să aibă grijă de prietenii necuvântători. „Eu am adoptat un câine cu trei labe. Îl cheamă Codruț. Și am mai adoptat un câine al străzii.
07:30
Deși li s-a cerut să îndepărteze gheața și să presare antiderapant, regulile sunt încălcare în mai multe zone ale Capitalei. Trotuarele sunt lunecoase, intrările necurățate, iar scările acoperite cu polei îi pun pe oameni în pericol, transmite 1TV cu referire la tv8.md. Chiar dacă sunt obligați să își curețe teritoriul adiacent de gheață și depuneri
07:30
Robert Fico, previziuni pentru Ucraina: conflictul s-ar putea încheia până la 1 noiembrie 2027 Robert Fico a declarat că războiul din Ucraina se va încheia până la 1 noiembrie 2027 și că, imediat după aceea, „toți se vor grăbi să meargă în Rusia pentru a face afaceri". Conflictul militar din Ucraina se va încheia
07:30
Un moldovean folosea site-urile de întâlniri pentru a înșela și jefui bărbați homosexuali în Italia # EA.md
Sentință în Italia: un moldovean, 25 de ani, condamnat pentru jafuri prin intermediul internetului. Infractorul a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru jaf armat, provocare de vătămări corporale și șantaj, transmite rupor.md. Ancheta a stabilit că, în primăvara anului 2025, condamnatul cunoștea bărbați cu vârste între 50 și 60 de
07:30
Un bărbat găsit vinovat de recrutarea unei femei vulnerabile pentru exploatare sexuală în Turcia, condamnat la 8 ani de închisoare. „Astfel, Prin sentința primei instanțe din 25 martie 2021, inculpatul a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de jaf, însă achitat de învinuirea de trafic de ființe umane, instanța reținând că fapta nu ar întruni elementele
07:20
„Ai fost făcut să distrezi oameni” – Scandal pe scena politică: Soțul Anastasiei Nichita, reacție dură la adresa lui Crețu # EA.md
Valeriu Mircea, luptător și soțul campioanei olimpice Anastasia Nichita, a reacționat public pe rețelele sociale, după ce actorul Emilian Crețu a criticat decizia sportivei de a renunța la mandatul de deputat. Deranjat de declarațiile acestuia, Mircea a lansat un mesaj dur, acuzându-l că nu este în măsură să comenteze o decizie personală și profesională a
07:20
O furtună a schimbat complet peisajul la Mamaia. Valurile au înaintat mult pe nisip şi au dus cu ele tone de vietăţi marine. Plajele sunt acoperite acum cu un strat gros de scoici şi melci, scrie observatornews.ro. Nisipul nu se mai vede în multe zone. A dispărut sub dune de vietăţi marine, aduse pe ţărm
07:20
Natalia Morari a fost întoarsă din drum la frontiera cu România, unde nu i s-a permis accesul pe teritoriul țării
28 ianuarie 2026
13:20
Tarifele la gaz, aproape de revizuire: Dorin Junghietu vorbește despre o posibilă ieftinire Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că procedura de aprobare a noilor tarife la gaz se apropie de final. O eventuală reducere pentru consumatorii casnici ar putea fi decisă în curând de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Întrebat de ce […] Articolul Posibilă reducere la gaze: Dorin Junghietu estimează o scădere de 1–2 lei pe tarif apare prima dată în ea.md.
12:50
Emilian Crețu critică strategia guvernării după demisia Anastasiei Nichita: „De ce aduci persoane publice doar pentru scurt timp în politică?” „Din punctul meu de vedere, strategia actualei guvernări a funcționat atunci când a invitat persoane publice ca să mobilizeze oamenii, atât. Nu înțeleg oamenii de ce au acceptat să fie parlamentari pentru o lună, două […] Articolul Crețu atacă guvernarea: „Deputații de ocazie” criticați după retragerea Anastasiei Nichita apare prima dată în ea.md.
12:30
Accident devastator în România: șoferul TIR-ului lovit de microbuz, declarații cutremurătoare # EA.md
Microbuzul distrus în accidentul devastator din județul Timiș, România, transporta suporteri ai echipei PAOK Salonic, bilanțul tragediei fiind unul dramatic: șapte persoane au murit, iar alte trei au fost rănite, în cel mai grav eveniment rutier produs în zonă în ultimii cel puțin 20 de ani. Șoferul polonez al TIR-ului în care a intrat microbuzul […] Articolul Accident devastator în România: șoferul TIR-ului lovit de microbuz, declarații cutremurătoare apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Curtea de Apel Centru a redeschis examinarea cauzei în care fosta deputată Marina Tauber a fost condamnată, în primă instanță, la șapte ani și șase luni de închisoare, pentru implicare în finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Ședința a avut loc luni, 26 ianuarie, fiind prima desfășurată în acest an, după ce alte două […] Articolul Dosarul Tauber revine în instanță: procurorii cer 13 ani de detenție apare prima dată în ea.md.
07:20
Familia Banu, din satul Mihăileni, raionul Rîșcani, se află în pericol de evacuare din locuința achiziționată în 2021, după ce imobilul a fost pus sub sechestru într-un dosar de executare silită legat de datoriile fostei proprietare. Casa a fost scoasă la vânzare, deși, la momentul tranzacției, aceasta nu figura ca fiind gajată, transmite tvn.md. […] Articolul Evacuați din propriul cămin: povestea unei familii cu trei copii apare prima dată în ea.md.
07:20
Deputatul PAS, Nicolae Botgros, respinge acuzațiile că ar deține funcții incompatibile și subliniază că și-a încheiat mandatul de director artistic al orchestrei „Lăutarii” acum aproape patru luni. Reacția vine după ce Partidul Național Moldovenesc (PNM) a sesizat Autoritatea Națională de Integritate, susținând că Botgros ar fi concomitent parlamentar și conducător artistic al orchestrei din […] Articolul Se încheie un capitol: Botgros nu mai conduce „Lăutarii” apare prima dată în ea.md.
07:20
Procurorii, alături de Poliția de Frontieră, au destructurat un grup criminal din Comrat care opera un canal ilegal de migrație pentru persoane din Asia și Africa. Trei suspecți, cu vârste cuprinse între 30 și 35 de ani, printre care un coregraf și un conducător artistic, recrutau șoferi prin rețelele sociale Facebook, TikTok și Telegram […] Articolul Un coregraf și un director artistic din Comrat, reținuți pentru trafic de migranți apare prima dată în ea.md.
07:20
Alertă sanitară: risc crescut de pestă porcină, populația sfătuită să evite carnea din țările vecine # EA.md
Autoritățile mențin interdicția importului de carne de porc în Republica Moldova, din cauza riscului crescut de răspândire a pestei porcine africane (PPA). Totodată, autoritățile atenționează populația să nu procure produse alimentare din carne de porc din țările vecine, întrucât acestea vor fi confiscate la frontieră și distruse. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează […] Articolul Alertă sanitară: risc crescut de pestă porcină, populația sfătuită să evite carnea din țările vecine apare prima dată în ea.md.
07:20
Polițiștii de frontieră de la Giurgiulești-Galați au depistat o persoană fără acte de identitate, ascunsă într-un autocar care circula pe ruta București–Kiev. În compartimentul de odihnă al șoferilor a fost descoperită o femeie în vârstă de 32 de ani, care a declarat că și-a pierdut pașaportul și telefonul mobil la București și intenționa să […] Articolul Alertă la frontieră: femeie fără acte, prinsă ascunsă într-un autocar apare prima dată în ea.md.
07:20
Bugetul de stat depinde tot mai mult de facturile la gaz, electricitate și încălzire, fiind alimentat constant și indirect de cetățeni prin tarife și taxe, motiv pentru care autoritățile nu se grăbesc să le reducă. Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputatul în Parlament, Alexandr Stoianoglo, transmite noi.md. El a menționat […] Articolul Stoianoglo explică: tarifele și taxele plătite de cetățeni alimentează bugetul apare prima dată în ea.md.
07:20
Marți, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat costurile de bază ale S.A. „Energocom” pentru furnizarea gazelor naturale în 2026. Astfel, ANRE a aprobat costuri de bază în valoare de 73,3 milioane de lei, cu aproximativ 41 milioane de lei mai puțin decât valoarea solicitată de furnizor. Reducerea semnificativă a costurilor a rezultat din […] Articolul ANRE aprobă costurile Energocom: când vor ști cetățenii noul tarif la gaz? apare prima dată în ea.md.
07:10
„Construim cariera, apoi familia”: cum arată viața Cleopatrei Stratan și a lui Edward Sanda după 5 ani împreună # EA.md
Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost invitați la un eveniment în cadrul căruia au pus fanii la curent cu noutățile din viața lor personală. Chimie între ei există din plin – se completează reciproc, râd împreună și își încheie frazele unul altuia într-un mod care arată cât de bine se cunosc și cât de […] Articolul „Construim cariera, apoi familia”: cum arată viața Cleopatrei Stratan și a lui Edward Sanda după 5 ani împreună apare prima dată în ea.md.
07:10
Doi șoferi de camion, unul dintre care este din Republica Moldova, au murit într-un grav accident produs pe o autostradă din Germania, scrie rotalianul. Potrivit sursei, accidentul s-a produs pe data de 23 spre 24 ianuarie 2026, pe A44, în landul Renania de Nord–Westfalia, pe tronsonul dintre Wünnenberg-Haaren și Diemelstad, unde, pe o distanță de […] Articolul Sfârșit tragic pentru un moldovean în Germania: accident rutier mortal apare prima dată în ea.md.
07:10
ANRE: Nu există risc de criză a benzinei. Stocurile și importurile sunt monitorizate constant Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că urmărește în permanență nivelul stocurilor și fluxul importurilor de produse petroliere din Republica Moldova, în contextul zvonurilor apărute online privind o posibilă lipsă de benzină. Instituția precizează că informațiile potrivit cărora unele […] Articolul Zvonuri despre lipsa benzinei: ANRE clarifică situația de pe piața carburanților apare prima dată în ea.md.
07:10
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a inițiat procese în instanță împotriva a circa 1.500 de persoanecare nu și-au achitat, în 2025, prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă, conform prevederilor legale. Decizia a fost luată după ce debitorii au ignorat penalitățile aplicate, în cuantum de 0,1% din suma restantă pentru fiecare zi […] Articolul Restanțieri la polița medicală: peste 1.500 de persoane, acționate în judecată apare prima dată în ea.md.
27 ianuarie 2026
07:40
Marian Lupu și Emma Tăbîrță, citați silit în dosarul „Frauda bancară” cu Plahotniuc Ex-președintele Parlamentului, Marian Lupu, și fosta viceguvernatoare a BNM, Emma Tăbîrță, vor fi aduși silit în fața instanței pentru a depune mărturii în cadrul dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Totodată, foștii deputați Sergiu Sîrbu și Oleg Reidman, aflați în imposibilitate de […] Articolul Martorii din dosarul Plahotniuc, Marian Lupu și Emma Tăbîrță, citați forțat în instanță apare prima dată în ea.md.
07:40
Dodon șochează: Moldova, „anexată” de România, susține fostul președinte Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a afirmat într-un interviu acordat versiunii române a Euronews că țara noastră ar fi fost anexată de România. Motivul a fost declarația președintei Maia Sandu, care a spus că ar vota „pentru” dacă ar fi organizat un referendum pe […] Articolul Dodon susține că Moldova ar fi fost „anexată” de România apare prima dată în ea.md.
07:30
ANSA suspendă importurile de carne de pasăre din Ucraina: decizia, după descoperirea unei substanțe interzise Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis suspendarea temporară a importurilor de carne de pasăre și a produselor derivate din Ucraina. Măsura a fost luată pe principiul precauției, pentru a proteja sănătatea consumatorilor din Republica Moldova și pentru a […] Articolul Alertă alimentară: Moldova oprește importurile de carne din Ucraina. ANSA explică motivele apare prima dată în ea.md.
07:30
(Foto) Scandal în dragoste: Abush, fostul lui Andreea Bostanica, surprins la cină cu cea mai mare rivală a tiktokeriței # EA.md
Andreea Bostanica a luat pe toată lumea prin surprindere. După ce a ținut să precizeze că Abush a fost cel care a făcut primii pași în relație și chiar s-a ținut după ea multă vreme, artista pare să fi pus tunurile și pe o altă domnișoară. Nu a pierdut nici ocazia de a arunca mai […] Articolul (Foto) Scandal în dragoste: Abush, fostul lui Andreea Bostanica, surprins la cină cu cea mai mare rivală a tiktokeriței apare prima dată în ea.md.
07:30
(Foto) Presupusa iubită a lui Satoshi, în centrul atenției: va fi alături de el la Eurovision # EA.md
Satoshi, reprezentantul Moldovei la Eurovision, surprins sărutând o blondă! Internetul în delir S-a întâmplat la finala Selecției Naționale, în momentul anunțării rezultatelor, artistul a sărutat pe tâmplă una dintre dansatoarele sale, pe Lana Caraush. Momentul a înduioșat internauții și mulți au presupus că tânăra ar fi iubita lui Satoshi, transmite cancan.md Cei doi nu […] Articolul (Foto) Presupusa iubită a lui Satoshi, în centrul atenției: va fi alături de el la Eurovision apare prima dată în ea.md.
07:30
Scandal uriaș pe TikTok: Cristian Rizea atacă viața personală a Andreei Bostanica, tiktokerița ripostează Viața personală a „Reginei” TikTok-ului, Andreea Bostanica, a ajuns în centrul unui scandal după ce fostul deputat român Cristian Rizea, condamnat pentru corupție și eliberat condiționat, a început să o atace public pe platforma de social media. Rizea susține că Bostanica […] Articolul Rizea, luat în colimator de Andreea Bostanica: „Boșorog bătrân, timpul lui se apropie” apare prima dată în ea.md.
