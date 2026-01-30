După 20 de ani de fugă, condamnat la detenție pe viață: Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul unui dublu omor comis în 2002, la Grătiești, și-a aflat sentința

13:00

Consilierii municipali ai PSRM insistă asupra includerii compensațiilor pentru încălzire în bugetul municipal al Chișinăului și spun că doar în aceste condiții sunt gata să examineze votarea documentului financiar. Declarațiile au fost făcute astăzi de președintele fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău, Alexandr Odințov, în cadrul unui briefing de presă. Acesta a criticat dur acțiunile fracțiunii MAN, pe care le-a calificat drept „show-uri de PR” menite să evite dialogul real și compromisul politic în procesul de aprobare a bugetului municipal.