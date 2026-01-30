Rămășițele unei rachete chinezești se apropie de Europa. Care sunt țările din zona de risc

19:40

O declarație care sparge un tabu major în politica europeană vine din partea fostului ministru german de Externe, Joschka Fischer. La 77 de ani, una dintre figurile emblematice ale Verzilor germani susține deschis că Europa trebuie să se pregătească pentru o eventuală descurajare nucleară comună, în condițiile în care garanția de securitate oferită de Statele Unite nu mai poate fi considerată certă, scrie adevărul.ro.