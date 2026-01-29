Doliu la Spitalul Raional Glodeni: Asistenta medicală, Maria Munteanu, a trecut la cele veșnice: „Un suflet bun și o profesionistă desăvârșită”

11:30

În cadrul unei ediții speciale din podcastul lui Cătălin Măruță, prezentată chiar de fiica lui, Eva Măruță, cei doi au vorbit deschis despre momentul în care familia a aflat că prezentatorul nu va mai avea emisiune la Pro TV. Discuția a scos la iveală emoții puternice, mai ales din partea mamei lui Cătălin Măruță, care a trăit vestea ca pe un adevărat șoc, scrie cancan.ro.